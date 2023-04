Već se neko vrijeme šuška da naš premijer Andrej Plenković nakon što završi svoju dionicu u Hrvatskoj pikira neku poziciju u Europi, a zadnjih dana švedski su mediji plasirali vijest da je Plenković mogući budući glavni tajnik NATO saveza.

Saborska zastupnica Dalija Orešković u razgovoru za Net.hr rekla je da nju buduća karijera Andreja Plenkovića uopće ne zanima. "Ja sam oporbena saborska zastupnica i Andreja Plenkovića prije svega prosuđujem i ocjenjujem u njegovoj trenutnoj ulozi, a to je uloga predsjednika Vlade jednog dugovječnog mandata", rekla je Orešković na našu molbu da prokomentira navode koji su plasirani u javni prostor.

Orešković kaže da ono što iza Andreja Plenkovića ostaje je poprilično institucionalno razrušena država. "Njegov mandat obilježilo je eutanaziranje nezavisnih institucija i tijela. To za mene znači potkopavanje države i demokratskih procesa“, kazala je.

'Zaluđen vlastitom taštinom'

Dodaje da je vidljivo da Plenković ponižava ne samo Hrvatski sabor kao tijelo sastavljeno od pozicije i opozicije, već i degradira vlastite saborske zastupnike iz njegove stranke. "To smo vidjeli na primjeru rasprave o oporbenom prijedlogu za omogućavanje naknade roditeljima preminule djece s invaliditetom. Andrej Plenković je otišao korak dalje – on ponižava i vlastite ministre", kaže Orešković.

"Riječ je o osobi koja je zaluđena vlastitom taštinom i vlastitim egom, a zbog njegovog toksičnog učinka i tog razarajućeg efekta na sve ono što čini smisao jedne demokratski uređene države, mislim da bi on bio u nekim normalnim zemljama trajno obilježen, označen i posramljen kao čovjek koji je zloupotrijebio vlast u korist održavanja vlastite koruptivne strukture. Takav čovjek nije dobra vijest niti za svoju zemlju, onda čisto sumnjam da može biti dobra vijest za NATO savez", rekla je Orešković za Net.hr.

Njegovom egu paše da se priča

Na pitanje je li moguće da premijer razmišlja o europskoj karijeri jer je došao do zida pa sada bježi i jer i njegov HDZ 2.0, kako ga je svojevremeno nazvao, svako malo ugrezne u neku aferu, saborska zastupnica kaže da se ne slaže s tom tezom.

"U onome što HDZ radi ide mu odlično i nije to nikakav HDZ 2.0, to je HDZ kontinuiteta. Što su prepreke njihovom lopovluku manje, to je naravno korupcija veća i jača. S obzirom da smo mi danas, 10 godina nakon ulaska u Europsku uniju institucionalno puno slabiji – vladavina prava razrušena, sloboda medija pala, borba protiv korupcije je nestala - Andreju Plenkoviću apsolutno više ništa ne stoji na putu, niti njemu niti koruptivnim strukturama koje je HDZ stvorio i Andrej Plenković više ne polaže račune nikome. Njemu je sada Hrvatska obrisan i očišćen prostor da u tom prostoru može činiti što god ga je volja“, kaže.

"Iz tog razloga smatram da niti njemu NATO nije tako primamljiva opcija, jedino što njegovoj taštini i njegovom egu paše da se o tome govori i priča“, zaključuje saborska zastupnica Dalija Orešković u razgovoru za Net.hr.