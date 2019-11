DALIJA OREŠKOVIĆ SE KOD ŠPRAJCA ŽESTOKO OBRUŠILA NA KOLINDU: ‘Ona je zaštitno lice i promotor korupcije u Hrvatskoj’

Orešković je ‘zagrizla’ u aktualnu predsjednicu i ne popušta

Dalija Orešković gostovala je kod Zorana Šprajca u RTL Direktu. Predsjednička kandidatkinja javnosti poznata kao bivša predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa još jednom je optužila aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da je plagirala dijelove njezina programa.

Orešković je rekla i kako u kampanju ulazi s istom imovinom kakvu je imala i kao predsjednica Povjerenstva, osim što je automobil Citroen zamijenila Suzuki Vitarom, prenose Vijesti.hr.

Skromna kampanja

U kampanju planira uložiti otprilike 30.000 kuna.

“Neću se reklamirati putem jumbo plakata, ja imam sadržaj. Većinu novca ću potrošiti na obilazak terena i susret s građanima s kojima ću pričati o svom programu i konkretnim rješenjima koja će poboljšati njihov život”, rekla je Orešković.

Smatra kako na izborima najviše šansi imaju oni kandidati iza kojih stoji velika financijska mašinerija.

O dužnosnicima i crnim limuzinama na Kolindinu skupu

“Sve ono što takvim kandidatima pomaže da lakše osvoje vlast, kasnije kada stupe na dužnost, ide kontra interesa građana. Kandidati velikih političkih stranaka na funkciji predsjednika prije svega uvijek će osluškivati potrebe svog stranačkog šefa. Kolindin skup na kojem je predstavila svoj program je najbolji primjer toga. To su platili porezni obveznici. Puna dvorana je bila dužnosnika koji su potratili cijelo prijepodne, a crnim limuzinama su se dovezli na politički skup”, kazala je Orešković.

Škoro je mišljenja kako zakon ide na ruku velikim strankama jer te donacije otežavaju i kompliciraju na sve moguće načine – donator mora potpisati potvrdu, nema plaćanja karticom niti online.

Orešković se ne slaže.

“Mislim da nije u tome problem, nego što građani nemaju financijska sredstva da bi donirali jednoj kampanji. Moj otac je sav ponosan rekao da će on uplatiti 500 kuna, a ja sam se toplo nasmijala na to. Za njega, kao umirovljenika, je 500 kuna strahovito puno, a to je zapravo nedovoljno da pokrije troškove poštarine da ja primjerke svog programa pošaljem članstvu”, mišljenja je Orešković.

‘Škorina ideja je puka demagogija’

Za Škorinu ideju da se ispita porijeklo imovine kod svih državnih dužnosnika Orešković kaže da se radi o “pukoj demagogiji”.

“U interesu HDZ-a i SDP-a je da stave svoju šapu na tijelo kao što je Povjerenstvo koje treba služiti kao detektor korupcijskih rizika. Pa su povodom podnesene Ustavne tužbe uspjeli Povjerenstvu ukinuti one ovlasti koje je utvrđivalo nesklad između prihoda i rashoda. To se nije prebacilo nigdje, ostalo je u zraku. Sada smo nakon toliko godina puno pametniji pa imamo nekoliko političkih opcija koje zagovoraju donošenje zakona o utvrđivanju porijekla imovine. To je puka demagogija. Mi trebamo jačati Poreznu upravu i sustav kontrole koji vrijedi za sve građane, a što se tiče kontrole političara to bi trebalo raditi jedno susvislo, osmišljeno, antikorupcijsko tijelo”, kazala je.

Opet optužila Grabar Kitarović za plagiranje programa

Predsjednicu je ponovno optužila da je kopirala dijelove njezina predizbornog programa.

“Ona je plagirala kompletan koncept. Jedini sam kandidat koji imam program javno objavljen, pisan je na temelju mog stručnog znanja, borbe za malog čovjeka, za vladavinu prava i iskustva koje imam u praksi. Ja sam jedini kandidat koji priča o antikorupciji, a da sam zapravo radila u tom segmentu i imala određene rezultate”, ističe Orešković koja je na kraju emisije zaključila: “Kolinda Grabar Kitarović je zaštitno lice i promotor korupcije u Hrvatskoj!”