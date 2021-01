DALIJA OREŠKOVIĆ PROZVALA VLADU ZBOG REAKCIJE NA POTRES: ‘Više im je trebalo da proglase katastrofu nego Bogu da stvori svijet’

“Imamo premijera koji gotovo da je izgubio čitavu državu i sustav kojim je trebao na vrijeme, kvalitetno upravljati”, ustvrdila je te dodala kako “ne čuje dovoljno glasova koji traže premijerovu odgovornost, pa i čak smjenu”

Zastupnica Dalija Orešković (Centar) opetovala je u petak tvrdnje o propustima Vlade na čelu s premijerom u reakciji na razorni potres na Banovini.

“Premijeru je trebalo više dana da proglasi katastrofu, nego Bogu da stvori svijet, jednu demokršćansku stranku to bi trebalo ozbiljno zabrinuti”, izjavila je zastupnica u saborskoj raspravi na slobodnu temu, povlačeći paralelu u ponašanju nakon važnih sportskih utakmica i države.

Kad se izgube važne utakmice, javnost se digne na noge, svi prozivaju izbornika, vjerujem da su nam nacionalne utakmice bitne, ali zar je moguće da nam je do sporta stalo više nego do države, upitala se Orešković, tumačeći kako to govori zbog propusta koje je Vlada na čelu s premijerom napravila u reakciji na razorni potres i nakon njega.

“Imamo premijera koji gotovo da je izgubio čitavu državu i sustav kojim je trebao na vrijeme, kvalitetno upravljati”, ustvrdila je te dodala kako “ne čuje dovoljno glasova koji traže premijerovu odgovornost, pa i čak smjenu”.

‘Probudite se iz zimskog sna’

Romana Nikolić (SDP) pozvala je Vladu da se probudi iz zimskog sna, tumačeći kako se produljenjem zabrane rada zbog pandemije koronavirusa nastavlja agonija poduzetnika i njihovih obitelji, ponajprije onih u ugostiteljstvu.

“Ako se zabrana nastavi mnogi će poduzetnici propasti”, upozorila je, navodeći da je stanje neodrživo, da mnogi poduzetnici nisu dobili isplatu mjera za studeni, pa je pitanje kako će onda isplatiti radnike, platiti režije. Navela je i kako je od izbijanja pandemije bez posla ostalo preko 26. 500 ljudi.

Nevenko Barbarić (HDZ) pozvao je Vladu i Ured za Hrvate izvan Hrvatske da se aktivnije angažiraju u traženju načina da se završi zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru za koju je kamen temeljac postavljen još 1996. Godine 2002. dovršena je izgradnja prve faze i od tada projekt stoji i čeka, kazao je.

Vili Matula (ZLB) podsjetio je na sudbinu, velike kazališne, filmske i televizijske uloge koje je igrala Mira Furlan, glumica koja je jutros preminula u 66. godini.

U osobno ime pridružujem se sućuti zbog njene smrti, rekao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin.