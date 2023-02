Redaju se kritike na račun najave premijera Andreja Plenkovića da će curenje informacija iz istraga biti kazneno djelo. U klub nezadovoljnika uključila se saborska zastupnica Dalija Orešković. Poručuje među ostalim kako je 'očito da Plenković silom želi sakriti svoja koruptivna kaznena djela".

"Iz ovih prepiski je vidljivo da je on upleten i onaj tko odobrava ono što ga Gabrijela Žalac o čemu ga obavještava. To ga politički i kazneno inkriminira, ali on ima poslušnu većinu u Saboru. Njegov primarni cilj je da se daljnja objava poruka zaustavi da ga dodatno ne kompromitira. Taj zakon se može donijeti i unutar 24 sata, ako HDZ tako hoće. Pitanje u kakvom društvu želimo živjeti. Imamo kompromitiranog premjera i stranku, u kakvoj mi demokraciji živimo? Može li takva opcija mijenjati kazneni zakon da bi se prikrila neka nova saznanja? Može silom, ali to nije demokracija nego diktatura. Može li takav zakon biti izglasan? Može, u tren oka, ako se Plenković tako osili, a osilio se do sada", izjavila je za N1 i nastavila u istom ritmu, ali s temom Zakona o obnovi.

'Zatalasalo se nešto više'

"Ono što žele sada postići jest da se stupanj njihovog krimena ne sazna u velikoj mjeri. Vidjeli smo da je DORH neki predmet krivo interpretirao i držao u ladici, i pitanje je bismo li ikada pričali o ovome da nije Ureda europskog tužitelja. Sada kada se zatalasalo nešto više Plenković pokazuje svoje pravo lice, a to je da je vojskovođa kriminalne koruptivne organizacije”, rekla je uz napomenu da je u DORH-u premalo ljudi te da im se dodatno smanjuje proračun.

“Glavna državna odvjetnica nije tražila da im se da više, nego je tiho pristala da im se uzme i ono malo. Nije cijeli DORH korumpirani, niti blizu, ali njihov rad se gleda kroz onoga tko je načelu, a njezin rad je sada kompromitiran i njoj će sada trebati podrška HDZ-a. Ona se jednostavno ne snalazi na svom mjestu, a HDZ-u paše jedan slabi DORH. Kada nisu kadrovskim promjenama oslabiti Povjerenstvo za sukob interesa, uspjeli su zakonskim promjenama. “Nataša Novaković je pokazala da ima znanje i integritet i sramota je ako ju Sabor ponovo ne podrži”, poručila je Orešković.