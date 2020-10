DALIJA OREŠKOVIĆ OBJASNILA SVOJU IZJAVU I PORUČILA: ‘Prostitutkama se ispričavam, kriminalcima nikad’

‘Žao mi je što sam neoprezno kvalifikaciju ‘prostitutki’ usmjerila prema osobama koje su u svemu ovome najmanje krive’, kazala je Orešković

Dalija Orešković na svom je Facebook profilu komentirala okupljanje u Slovenskoj 9, a uz objavu je u naslovila: “Prostitutkama se ispričavam, kriminalcima nikad”, čime se referirala na raniju izjavu kad je rekla da “vila Weiss nije isto što i prostor u kojem se sastaju kriminalci i prostitutke”.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

“Prostitutkama se ispričavam, kriminalcima nikad

U proteklom turbulentnom tjednu u jednom sam trenutku optužila političare i državne dužnosnike koji su zalazili u “Klub” u Slovenskoj 9 da su se družili s “kriminalcima i prostitutkama”. Iako je jasno da moja tvrdnja ne znači da su svi koji su tamo zalazili ujedno kriminalci ili prostitutke (jer se sigurno tamo znalo zateći i ni po čemu suspektnih osoba), nego da su tamo dolazile i takve osobe, ipak se već nekoliko dana preispitujem što nije dobro u toj mojoj kvalifikaciji. A nešto nije.

Kad su se pojavile dodatne vijesti po medijima da se novac iz Slovenske 9 u zadnjem trenutku nosio u golemim količinama u tuđe garaže i kuće, pa čak i kuću supruga zamjenice državnog odvjetnika, shvatila sam koga sam zapravo povrijedila svojom paušalnom izjavom. Ponijelo me to što smo danima u medijima čitali o kakvim se muljažama i otuđenjima javnog novca radi, što asocira na kriminal, a onda su se tekstovi dodatno kitili medijskim pikanterijama na temelju poruka iz mobitela u kojima se barata dovođenjem “eskort dama” u smislu pukih bezimenih brojeva “tri-četiri”, što je asociralo na prostituciju. Zato sam to izrekla tako kako sam izrekla.

‘Zašli smo u epohu političkih pljačkaša javne imovine’

Naravno, ovih se dana uopće nisam zapitala trebam li se onima koji su teglili ukradene vreće novca i zadnji ih tren raspoređivali po raznim garažama i podrumima ispričati što sam ih nazvala kriminalcima. Gospodarski kriminal takvih razmjena čak ni ne spada u kokošarski lopovluk na razini sitnih uličnih kriminalaca, pa sam jedino pogriješila u nivelaciji kvalifikacije. Ovo što čitamo da se pronalazi dan za danom je za kvalifikaciju nad-kriminalaca, lopovčina bez ikakvih skrupula prema osiromašenoj državi. To su nad-kriminalci u kategoriji onih koju državu pljačkaju od kad je stvarana. Najprije su se zvali ratnim profiterima koju su je pljačkali usred nesebične borbe golorukih dragovoljaca i branitelja, često i u uniformama na kojima nije bilo traga borbe i prašine, zaštićeni političkim moćnicima ili su i sami bili zakvi. Zatim su se zvali socijalno bezosjećajni tajkuni, planski kradljivci državnih tvrtki i imovine u eri privatizacije (nisu sve privatizacije bile lopovluk, da se ne bi opet generalno tumačilo!). I na kraju smo zašli u epohu političkih pljačkaša javne imovine koji s raznih nagomilanih i nekontroliranih javnih ili izmišljenih funckija lešinarski skidaju posljednje zalogaje s ove države, žešće i nemilosrdnije od raznih povijesnih neprijatelja, pritom zaštićene gotovo svim institucijama te iste ukradene države. To su sve nad-kriminalci u odnosu na kojekave ulične džepare koje zovemo kriminalcima, pa im se nikad u životu neću ispričati.

Problem je međutim što sam dodatno stigmatizirala one žene dovođene i tretirane kao brojke (“tri-četiri”) i kao potrošna roba (“jedna nova”), obilježavajući ih tako kao da su one to loše društvo u koje su zalazili razni “elitni gosti”. No, nisu one simbol lošeg samo zato što su bezimeno tamo dovođene, nego su ološ oni koji su ih “numerički” kvalificirane tamo dovodili. Zato se ispričavam “eskort damama” i “hostesama”. Bez ikakve ironije, jer njihova je stigma sitna u odnosu na brojače novca (jer nakon zadnjih informacija brojač novca uopće nije bio tek rekvizit na šanku, nego itekako rabljeno tehničko pomagalo!).

Žao mi je što sam neoprezno kvalifikaciju “prostitutki” usmjerila prema osobama koje su u svemu ovome najmanje krive. No, budući da mediji neprekidno govore o prisustvu takvih žena, najprije “eskort dama”, pa sada u verzijama raznih ometača o “hostesama”, to se treba raščistiti da javnost zna o čemu je tu riječ. I da, zbilja, za što su i kako su plaćane “hostese”? Pa, nisu volontirale do sitnih noćnih sati!”