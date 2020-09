DALIJA OREŠKOVIĆ I MARIJANA PULJAK ODRŽALE PERFORMANS: Na zid Kovačevićevog ‘Kluba’ zalijepile ploču Ureda predsjednika

Orešković je rekla da je Milanović nastavio tradiciju izmještanja Ureda koju je započela njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović, ali, kako kaže saborska zastupnica, Milanović ju je podigao na jednu novu razinu

Dalija Orešković i Marijana Puljak saborske su zastupnice koje su danas održale konferenciju za novinare pred “Klubom” Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9. Osim toga, napravile su i performans. Naime, zastupnice su donijele svoju ploču Ureda predsjednika RH pred “Klub” jer je tamo bio i predsjednik Zoran Milanović.

“Danas smo ovdje ispod posebnog Ureda predsjednika Republike Hrvatske, u kojoj postoje dvije Hrvatske. U jednoj građani moraju slijediti pravila. To je i Hrvatska poduzetnika koji u vrijeme lockdwona nisu smjeli raditi, a i koji su inače drakonski kažnjavani ako im se nađe samo kuna viška u blagajni.

Druga Hrvatska je ona za koju zakoni i pravila ne vrijede. To je Hrvatska, ja bih rekla, sitih i pijanih političkih elita koji znaju da će ih zakoni zaobići. I ničega se ne boje. U takvoj Hrvatskoj živi i predsjednik Republike, koji je u vrijeme lockdowna mogao ovdje pladovati u jednoj ilegalnoj točionici alkohola, dok su njegovi građani morali biti zatvoreni u svojim kućama i dok poduzetnici nisu smjeli raditi”, prenosi N1 izjavu Marijane Puljak.

‘U tom prostoru se raščeretila Hrvatska’

Orešković je rekla da je Milanović nastavio tradiciju izmještanja Ureda koju je započela njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović. No, kako kaže saborska zastupnica, Milanović ju je podigao na jednu novu razinu.

“Uistinu, tijekom kampanje u kojoj je slogan Zorana Milanovića bio ‘normalno’, u situaciju u kojoj smo imali lockdown i kad smo svi pričali da će naša nova stvarnost biti ‘novo normalno’, nitko nije ni slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima i zakonodavna i sudbena i izvršna vlast dogovaraju što će pojesti i opljačkati. Pritom, ono što su konzumirali u tom prostoru nisu samo hrana i piće, već se ovdje raščeretila Hrvatska.

Pitanje je koliko takvih klubova danas ima. To je ono na što smo željeli ukazati i ja mislim da je vrijeme da se i sva naša druga državna tijela zapitaju je li to Hrvatska kakvu mi svi skupa danas zaslužujemo i je li to Hrvatska kakvu naši građani trebaju i može li politička scena koja nema svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi – može li tražiti nešto bolje”, zapitala se Dalija Orešković

