DALIĆKINU PREPISKU ISTRAŽIVAT ĆE I HANFA: ‘Trgovanje povlaštenim informacijama je nezakonito’

Osim državnog odvjetništva, elektroničkom prepiskom potpredsjednice Martine Dalić i ljudi koji su joj pomagali pisati lex Agrokor bavit će se i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

“Hanfa, u svrhu zaštite ulagatelja i osiguravanja pravilnog trgovanja na uređenom tržištu, kontinuirano i redovito nadzire aktivnosti na tržištu kapitala te u slučaju utvrđenog kršenja zakonskih odredbi poduzima zakonom propisane mjere, pa tako i u ovom slučaju”, naveli su iz te agncije odgovarajući na upit Novog lista hoće istražiti prepisku i to posebice u dijelu gdje Ivan Crnjac bivši financijski direktor Agrokora odgovara na zahtjeve tvoraca zakona i šalje im informacije o poslovanju Agrokora.

Sruge deatelje ne iznose već u svom odgovoru tek napominju da je “zabranjeno nezakonito davanje povlaštenih informacija trećim osobama te trgovanje temeljem istih” te dodaju da se “povlaštenom informacijom smatra precizna, neobjavljena informacija o nekom izdavatelju ili financijskom instrumentu kojim se trguje, a koja bi, da je javno objavljena, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijenu tog instrumenta”. Inače, nezakonito davanje povlaštenih informacija je kazneno dijeli koje se kažnjava i novčano i zatvorom.

Zasad nije javno poznato kakve je informacije Crnjac dostavljao, je su li među njima bile i one koje nisu javno dostupne, ali je on sam ustvrdio da je to činio po nalogu Ivice Todorića. No, činjenica je da su te informacije dolazile, primjerice do čelnih ljudi InterCapitala koji se među ostalima bavi i brokerskim poslovima, a u tom trenutku se još uvijek na burzi trgovalo dionicama Agrokorovih tvrtki, primjerice Leda i Jamnice.