DALIĆ NAKON PREDSTAVLJANJA KNJIGE: ‘Ja stvarno mislim, smatram da ja jesam glavni autor zakona’

Bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić ocijenila je u ponedjeljak, nakon što je predstavila svoju knjigu “Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma”, da je lex Agrokor uspio i donio važne ekonomske efekte, na korist velikog broja ljudi

U izjavi novinarima nakon predstavljanja knjige koja govori o procesu donošenja Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poznatijem kao “lex. Agrokor”, Dalić je ponovila da je ona kao najodgovornija osoba glavna autorica toga zakona te pojasnila zašto javnosti nije htjela reći tko je sve sudjelovao u njegovoj izradi.

Govoreći o razlozima pisanja knjige rekla je da joj je cilj bio na jednom mjestu sakupiti činjenice, prikazati ih, prezentirati, objasniti i dati priliku svakome koga ta tema zanima “da o njoj potvrdi svoje mišljenje ili ostane pri mišljenju koje ima”.

“Temeljna je poruka ove knjige – suočeni s ovako teškim okolnostima, možemo naći rješenje, možemo se s tim izboriti, za korist velikog broja ljudi zaposlenih u Hrvatskoj i izvan nje”, poručila je.

Zašto je šutjela o autorima Lexa

Smatra da svi trebamo i možemo biti zadovoljni, jer je zakon donio ekonomske efekte za koje drži da su važni, a ističe i da je riječ o jednom od najpregledanijih i najpotvrđivanijih naših zakona (od strane britanskog, američkog i švicarskog pravosuđa).

Upitana vidi li išta sporno u tome da je grupa ljudi koja je radila na pisanju lex Agrokor, od toga na kraju i profitirala, Dalić je odgovorila da se i o toj temi “raspravlja u knjizi”. “Obrazloženje je, kao i svaki puta do sada, savjetnik za restrukturiranje zapošljavao je ljude prema vlastitom nahođenju i kriteriju”, rekla je.

Na pitanje novinara nakon predstavljanja zašto ranije nije htjela govoriti o tome tko su autori zakona, iako su je novinari o tome više puta pitali, odgovorila je da to nije činila zato što “nešto skriva”.

“I o tome sam pisala u ovoj knjizi. Jedan od razloga – prvo negacija. Niti u jednome trenutku ja navođenje tih imena nisam izbjegavala zato da bih nešto skrivala. Propitivanje i ispitivanje tko su osobe koje su pisale zakon, nikada se nije u nas takvo pitanje postavljalo. Zakonu je uvijek autor Vlada. Ja bih rekla sasvim iskreno da je u tom trenutku na neki način to moje iskustvo državnog dužnosnika odradilo protiv mene. Zato jer meni se to pitanje činilo, a i danas to mislim, da je bilo interesno motivirano pitanje”, rekla je Dalić.

Druga je vrsta razloga, dodala je, bila ta da su neki od ljudi koji su konzultirani u ovome zakonu molili da se njihovo ime nikad ne povezuje s tim procesom. “Jedan od tih ljudi je tako jednostavno želio”, rekla je Dalić te ponovila kako sebe smatra glavnim autorom zakona.

“Ja stvarno mislim, smatram da ja jesam glavni autor zakona, jer sam u svih tih 12 verzija donijela sve vrste odluka kako, u kojem smjeru i na koji način”, dodala je.

Navela je da su pri izradi lex Agrokor uz Ministarstvo gospodarstva odnosno nju, sudjelovali i Ministarstvo pravosuđa, Ured za zakonodavstvo te da su konzultirani i nezavisni stručnjaci i profesori.