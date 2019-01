DALIĆ KOMENTIRALA NAJAVU SEBERBANKE O PRODAJU UDJELA U AGROKORU: ‘Za hrvatsko gospodarstvo nema značaja tko je vlasnik’

“Mislim da je interes Hrvatske ubuduće da Agrokor s novom strukturom vlasništva posluje uspješno, izvozi, zapošljava, povećava plaće. Poslovanje je važno, a tko je vlasnik, za funkcioniranje hrvatskog gospodarstva nema posebnog značaja”, kazala je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić

Najavu ruskog Sberbanka da će prodati svoj udio u Agrokoru komentirala je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić koja je napustila Vladu upravo zbog afere oko pisanja lex Agrokora.

“Vidjela sam tu vijest u medijima. Ne znam ništa pouzdano ili točno o tome. Međutim, taj cjelokupni proces izvanredne uprave je u svojoj biti bio stečaj. Oni koji su bili vjerovnici su vlasnici, i kada se osnuje nova kompanija, temeljem nagodbe svakako da su novi vlasnici slobodni odlučivati o svojim udjelima na način na koji to smatraju potrebnim”, kazala je Dalić za televiziju N1 nakon konferencije “Utjecaj porezne politike na inovacije i razvoj” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

‘Za Hrvatsku je navažnije da Agrokor posluje’

Za proces izvanredne uprave kazala je kako je u svojoj naravi bio stečajni postupak, a vlasnicima su se našli vjerovnici.

“Oni se, ja mislim, nisu našli novim vlasnicima jer su to željeli, oni su vjerojatno očekivali da im novi vlasnik novac vrati. Prema tome, kada se sve završilo, kada je postignuta nagodba, nije na neki način primjereno o cijelom tom procesu raspravljati na način ‘koji su vlasnici poželjni’. Sadašnji, početni, vlasnici su tu jer se kompanija našla na rubu stečaja, a oni će o svom ostanku ili ne ostanku odlučivati u skladu s onim što je njihov ‘core bussiness’. Mislim da je to vrsta vjerovnika i vlasnika koja ne želi biti dugoročno u vlasništvu prehrambenih kompanija i očekujem da će u narednom razdoblju doći do konsolidiranja vlasništva u pravcu da će oni koji to ne vide kao svoj dugoročni interes – iz toga izaći”, kazala je.

Po njenom mišljenju, za Hrvatsku je navažnije da Agrokor posluje, ali i svi koji su s Agrokorom poslovali. To je, kaže, bio cilj čitavog postupka izvanredne uprave – očuvati stabilnost gospodarskog i financijskog sustava.

“Mislim da je interes Hrvatske ubuduće da ta kompanija s novom strukturom vlasništva posluje uspješno, izvozi, zapošljava, povećava plaće. Poslovanje je važno za Hrvatsku, a tko je vlasnik, za funkcioniranje hrvatskog gospodarstva nema posebnog značaja. Značaj proizlazi iz efikasnosti poslovanja kompanije, gdje ja od nove vlasničke strukture imam visoka očekivanja”, kazala je Dalić.

