‘DALEKO SMO OD URUŠAVANJA’: Beroš demantira liječnicu iz Siska; ‘Nadam se da neće doći do toga da se mora birati koga staviti na respirator’

Beroš kaže da mjere nisu presudne za širenje virusa

Ministar zdravstva Vili Beroš javio se iz izolacije i za N1 rekao kako se oporavlja od koronavirusa, ali je i komentirao kako stojimo s virusom na razini države.

“Bolest ne diskriminira, svi ćemo nekada oboljeti od neke bolesti. Bilo bi dobro da ova bolest napada samo ministre, jer bi tako brzo riješili problematiku, ai nije tako. Nastojao sam napraviti sve da se zaštitim, ali nisam uspio. Svi se više nalazimo u zatvorenim prostorima, stvara se aerosol, i moram opet apelirati da se češće provjetravaju prostorije. Osjećam se bolje i nemam više visoku temperaturu.

Imam slabiji ukus i miris, no to me ne sprječava provoditi sve potrebno za posao. Moja obitelj, vozač i četiri suradnika su u izolaciji. No odmah sam potražio kod za stop covid aplikaciju, kako bi moji kontakti bili obaviješteni o tome da sam zaražen”, kazao je Beroš za N1.

‘Za širenje virusa mjere nisu presudne’

Imamo još dovoljno manevarskog prostora, dodao je Beroš. No, kaže Beroš, mjere nisu presudne za širenje virusa.

“Da bi bile učinkovite, moramo ih se pridržavati. Treba naglasiti da je važno odgovorno ponašanje pojedinaca. Žalosti me vijest iz novina koja govori kako se iz Varaždina odlazi u obližnju županiju na kavu. Svi se moramo pridržavati mjera.

Iznimno zahvaljujem svim županijskim vlastima, ravnatelju bolnice koji se snašao i bolnicu preorijentirao za pružanje liječenja Covid pozitivnim bolesnicima. Rade sve što je u njihovoj mogućnosti, podigli su šatore, imaju kontejnere… Učinili su sve da pruže optimalnu zdravstvenu zaštitu”, rekao je.

Rekao da stanje u sisačkoj bolnici nije tako kako je prikazano

“Situacija nigdje nije sjajna, no odluke moramo donositi hladne glave. Razgovarao sam i sa Čačićem i Posavcem, a Čačić zna koliko mu je bitno gospodarstvo, proizvodni pogoni, ugostiteljski objekti… Donio je odluku koja je utemeljena. I drugi župani čine tako. Idući tjedan imamo sastanak sa županima o tome kako se mjere mogu poboljšati. Nema čarobnog štapića koji bi mogao riješiti ovaj problem”, veli ministar.

Šefica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, dr. Ivana Šmit, kazala je da su donesene mjere kamilica. Beroš je rekao da situacija u sisačkoj bolnici nije takva kakvom ju je Šmit opisala.

“Uvažavamo glas struke. Od početka smo epidemiolozima dali vjeru i oni su ti koji svoj posao znaju. Nakon njene izjave nazvao sam njenog ravnatelja koji je rekao kako situacija u Sisku nije takva kakvu je ona iznijela. Ako su kritike utemeljene, pozdravljam ih, ali paušalne, politikantske nisu dobre”, rekao je Beroš.

‘Daleko smo od urušavanja zdravstvenog sustava’

Odgovarajući na pitanje hoće li liječnici uskoro morati birati koga će staviti na respirator, Beroš kaže da se nada da neće.

“U KBC-u Split popunjenost je 28 posto, u Rijeci 16 posto, u Dubravi 83 posto, a pripremaju se i nove ustanove. Daleko smo od urušavanja zdravstvenog sustava. I proljetos smo naglašavali da dolazi novi val, zdravstveni sustav smo prilagodili, ali se virus i dalje širi. Od zaraženih se 7-8 posto prima u bolnice. Stožer je od prvog dana usmjeren na rješenje i radi za dobrobit naših građana. Do sada je od koronavirusa u domovina za starije preminulo 205 ljudi”, rekao je ministar Vili Beroš za N1.

