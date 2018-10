DALA OTKAZ TRUDNICI JER NIJE PRESLOŽILA ORMAR: Okrenula ploču čim je reagiralo ministarstvo

Ravnateljica se sada pravda da je otkaz odmah povučen, i da ne zna zašto djelatnica nije dobila odluku

Višegodišnja zaposlenica Centra za posebno skrbništvo, ustanove u nadležnosti Ministarstva demografije, u subotu, 13. listopada, poštom je primila izvanredni otkaz zbog “osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa”.

Formalno, kako se navodi u otkazu, razlog je taj što nije presložila ormar sa spisima te se suprotstavila ravnateljici. Ipak, pravi razlog lako bi mogao biti to što je Ministarstvu za demografiju predala anonimne prijave zaposlenika koji žale na način kojim ravnateljica upravlja Centrom.

No dok bi se ravnateljica Nela Bodrožić Selak još možda izvukla s takvim opravdanjem za otkaz, Ministarstvo je moralo reagirati jer je otkazom djelatnici izravno prekršila zakon, obzirom na to da je radnica u petom mjesecu trudnoće.

‘Ministarstvo promtno reagiralo’

“Po saznanju o slučaju izvanrednog otkaza djelatnici Centra za posebno skrbništvo promptno smo reagirali i zatražili ispitivanje opravdanosti postupka. Ministarstvo za demografiju poduzima ono što je u njegovoj nadležnosti, a to je žurno traženje očitovanja od ravnateljice, nakon kojeg smo saznali da je povučen otkaz te smo zatražili žurno očitovanje Upravnog vijeća u odnosu na navedeni slučaj. Slijedom navedenog Ministarstvo će poduzeti odgovarajuće mjere” odgovorili su jučer iz ministarstva Nade Murganić za Jutarnji list.

‘Mi smo je obavijestili poštom’

Ravnateljica Centra tvrdi da je otkaz u međuvremenu povučen te da ona nije znala kako je djelatnica trudna. “Ne znam je li primila obavijest ili nije, mi smo je obavijestili poštom. Otkaz je napisan 4. listopada i povučen 9. ili 10. listopada” rekla je Bodrožić-Selak.

Djelatnici nije stigla nikakva obavijest da je otkaz povučen, ali je zato prije dva dana, dakle tjedan dana nakon što je Centar navodno povukao otkaz, primila mail u kojem se od nje traži da vrati karticu za ulazak u zgradu i GPS. I za to ravnateljica ima objašnjenje.

‘Ma tražili smo ključeve za novog djelatnika’

“Tražili smo da zaposlenica vrati stvari kako bismo ih mogli dati osobi koju ćemo kao zamjenu zaposliti na njezino mjesto tijekom bolovanja i porodiljnog dopusta” uporna je Bodrožić-Selak.

Na upit zbog kojih je razloga odlučila dati otkaz trudnoj zaposlenici, s obzirom na to da Zakon o radu to izričito zabranjuje, ravnateljica tvrdi kako nije znala da je zaposlenica u drugom stanju i da je otkaz povučen onog trena kada je saznala da je u drugom stanju, “Poslodavac to, znate, ne smije pitati. Čim je zaposlenica dostavila dokumentaciju, otkaz je stavljen izvan snage” tvrdi ravnateljica.

‘Ne vidim svrhu daljnje rasprave’

Ipak, djelatnici su za Jutarnji kažu kako je ravnateljica itekako dobro znala da je djelatnica trudna što su istaknuli u službenim izjavama. Naime, kada je došlo do sukoba s ravnateljicom, djelatnica je pokušala objasniti kako nije organizirala ormar upravo zato jer je u drugom stanju te se može penjati po ormarima i dizati teške spise, a već drugog dana je dostavila doznake za čuvanje trudnoće.

“Ne vidim daljnju svrhu ove rasprave. Otkaz je stavljen izvan snage, sada postoje protokoli postupanja, tražit će se moje očitovanje i to je to” kaže ravnateljica o čijoj će sudbini odlučivati Upravno vijeće centra.