ĐAKIĆ O MILANOVIĆEVOM ODLASKU IZ OKUČANA: ‘Mislim da je pogriješio. Ne bi se trebali dijeliti u ovakvim prilikama’

Predsjednik saborskog Odbora za branitelje i čelnik HVIDR-e Josip Đakić komentirao je za N1 televiziju današnji incident u Okučanima, gdje je predsjednik Zoran Milanović napustio svečanost obilježavanje Bljeska zbog pojave nekih sudionika u majicama s natpisom “Za dom spremni”.

“Danas smo se ovdje okupili kako bi odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Neprimjereno je što se to dogodilo i nije se trebalo dogoditi. Ne bi se trebali dijeliti u ovakvim prilikama, 1991. je bilo najteže za RH, a tad su pod tim znakovljem ginuli i brojni pripadnici HOS-a. To nisu asocijacije na endehaziju, već sjećanje na te dečke”, rekao je Đakić.

Misli da nije riječ o smišljenoj provokaciji, kako to kaže Milanović.

“Ja ne znam i ne mogu ni posumnjati da bi to tako bilo. Svaki od nas ratnih zapovjednika imaju svoju glavu, oni su predsjednici udruga i znaju što rade. Vjerojatno je njegov izazov iz Jasenovca ponukao ih da to rade. No danas se trebalo pokloniti žrtvama i ne dizati tenzije”, ustvrdio je Đakić i rekao da za njega pozdrav nije sporan u kontekstu 1991. godine, već samo “endehazije”.

Komentirao je i Milanovićevu izjavu da će svaki put postupiti isto.

“To je njegova stvar, on ima svoje razmišljanje. Mislim da je pogriješio i treba sa svojim savjetnicima preispitati situaciju u kojoj se našao”, zaključio je Đakić.