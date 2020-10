ĐAKIĆ I DALJE NE MOŽE PREŽIVJETI BEZ BOCE KISIKA; Otkrio i zašto ga je virus tako žestoko pokosio: ‘Možda sam tada trebao ostati doma’

’10 godina koristim tablete protiv dijabetesa tipa II, nisam imao problema s time, niti su mi stradale krvne žile. Ovo je možda i zbog onoga kod nas smrtnika, malo snažnijih, onih koji misle da je to samo viroza ili neki vid gripe’, priča zastupnik

HDZ-ov saborski zastupnik se koronavirusom zarazio još polovicom rujna kada je bio u Jajcu na obljetnici oslobođenja tog grada Josip Đakić iskusio je težak oblik bolesti izazvan koronavirusom, a U Klinici za zarazne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” proveo je 24 dana, od toga čak 14 na intenzivnoj njezi. Iako je imao tešku upalu pluća, nije završio na respiratoru,

Sada se od posljedica oporavlja na Lošinju, a za N1 je opisao kako mu nije mnogo bolje.

‘Bez kisika ne mogu živjeti’

“Ne mogu se pohvaliti da je stanje jako bolje, skoro bih mogao reći da je stanje isto. Malo manje bolova u mišićima, lakše hodam do plaže i na sunce, ali disanje mi je još uvijek jako otežano i bez kisika zapravo ne mogu živjeti”, odgovorio je Đakić uz često zastajanje da dodatno udahne zraka.

Uza se, potvrdio je, Đakić stalno ima bocu kisika: “Imam neku od pet litara, imam neku od 10. Imam i ove male koje su mi kao inhalatori. To mi je tu pricatnik napravio i puni ih, neke čistim kisikom, neke oplemenjene borovim ekstraktom.”

Đakić kaže da mu liječnici ponavljaju da mora biti strpljiv s oporavkom nakon što je 14 dana proveo na intenzivnom liječenju.

‘Tih 14 dana jedva sam juhu mogao pojesti’

“Sam dolazak je bio nakon glasovanja online u Saboru. Iz stana sam produžio ravno na ‘Frana Mihaljevića’. Na snimanju pluća su vidjeli da je to strašna slika, odmah me smjestili na Odjel intenzivne njege, dali lijekove koji se inače propisuju za takvo stanje bolesti… i tih 60 litara kisika što je nužno da (se) zaustavi daljnje napredovanje bolesti, da zaustavi temperaturtu, što je zaustavilo odmah. 14 dana bio sam dosta malaksao, iz kreveta, sam, nisam mogao ništa napraviti. Sestre su me prale, čistile. Jedva sam pojeo juhu u tih 14 dana”, opisao je što mu se događalo.

“Temperatura je pala već drugi, treći dan. Nije je više bilo. No međutim, ta teška upala pluća je trajala, zaustavljena je u tih 14 dana. Još par puta su mi snimali pluća pokretnim RTG uređajem. Druga snimka je bila još nešto gora od prve. Nakon sedam, osam dana se počela situacija popravljati. Nakon 14 dana su me odlučili prebaciti na odjel kad sam malo osnažio, kad sam se mogao sam presvući”, nastavio je s opisom.

Đakić je rekao da na Lošinju nije u tamošnjem liječilištu za plućne bolesnike:

“U hotelu sam ‘Punta’ uz osobno financiranje. U liječilištu sam koristio samo usluge dežurne liječnice koja, kad je vidjela u kakvom sam stanju, momentalno je zvala Hitnu pomoć, jer se vidjela neka čudna aritmija.”

Rekao je da je na Lošinj odlučio doći zbog zraka, na prijedlog prijatelja koji je također prebolio težak covid uz posljedice po disanje. Nadao se da će mu na Lošinju biti dovoljno 20 dana za oporavak. “Pluća se još nisu oporavila”, konstatirao je.

‘Pikušavam disati sam, ali pazim da ne bi došlo do aritmije’

“Iz prakse liječnika tri do četiri tjedna je potrebno da čovjek bez (boce) kisika počne (kisikom) opskrbljivati svoje tijelo. Pokušavam disati po 20 minuta bez kisika, ali pazim da mi ne padne saturacija, da mi ne bi tijelo trpjelo, da ne bi došlo do aritmije. Osim toga pijem lijekove, za aritmiju i kako ne bi došlo do ugruška u srcu ili u mozgu”, opisao je svoje trenutno stanje i dodao:

“Mogućnosti su svakakve otvorene, može mi se dogoditi svašta.”

Na kraju je objasnio što misli što je dovelo do toga da oboli do ovako teškog oblika:

‘Možda sam trebao ostati i odmarati kad me prvi put zaboljela glava’

“10 godina koristim tablete protiv dijabetesa tipa II, njima sam to kontrolirao bez problema. Nisam imao problema s time, niti su mi stradale krvne žile. Ovo je možda i zbog onoga kod nas smrtnika, malo snažnijih, onih koji misle da je to samo viroza ili neki vid gripe. Možda sam nakon prve pojave, kad me je prvi put glava zaboljela, (trebao) ostati doma i koristiti tablete. Ali, ja sam prvo tražio od liječnika sumamed, bilo je to već šest dana, ali nije pomoglo ništa. Koristio sam theraflu, to je snižavalo temperaturu, ali čim bi prestalo djelovanje, temperatura bi odmah skočila na 40 ili 41 i to je uzrokovalo upalu pluća.”

Što se tiče njegovih parlamentarnih dužnosti, odnosno glasanja u Saboru, objasnio je i to:

“Ja mogu online. Napravio sam dva testiranja, negativan sam, mogu doći i s bocom glasati. Ali, ja sam potpisao da stavljam mandat u mirovanje. S time nema nikakvih problema.”

