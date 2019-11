ĐAKIĆ I VETERANI BI UKINULI NERADNI DAN 22. LIPNJA, PLENKOVIĆA JE TO JAKO NALJUTILO: ‘Neka se malo razbistre, jednu stvar neću dopustiti’

“Ja njemu šaljem poruku i svima drugima koji žele detuđmanizirati HDZ: ja to neću dopustiti”, kaže Plenković

Prijedlog Saborskog odbora za ratne veterane, na čijem je čelu HDZ-ov Josip Đakić, da Dan antifašističke borbe umjesto državnog praznika postane spomendan i time radni dan izazvao je žestoke političke reakcije.

Ideja je neprihvatljiva i oporbi i koaliciji, ali i samom premijeru Andreju Plenkoviću. Članovima HDZ-a koji su podržali amandaman poručio je da ovakvu detuđmanizaciju neće dopustiti, donose RTL Vijesti.

“Treba stati na kraj politici detuđmanizacije i unutar HDZ-a!”, poručio je Plenković nakon što je Vlada novim, još neusvojenim zakonom odlučila da Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, ostane državni praznik i time neradni dan, a Odbor za ratne veterane, zahvaljujući HDZ-ovim rukama, usvojio je amandman da to postane – tek radni spomendan.

Na čelu tog Odbora je Josip Đakić, a suprotno odluci Vlade, uz njega, glasovalo je još troje HDZ-ovaca.

‘Neću dopustiti detuđmanizaciju’

“Ja njemu šaljem poruku i svima drugima koji žele detuđmanizirati HDZ: ja to neću dopustiti. Ja kao predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade kažem da je 22. lipnja blagdan koji je u popis blagdana u uvrstio predsjednik Tuđman i tako će i ostati”, odlučan je premijer.

A Stevo Culej, koji je također glasovao za amandman, rekao je da “nitko u Hrvatskoj mene i one ljude koji su bili na tom Odboru ne može optužiti za detuđmanizaciju jer mi smo prvi stali uz bok doktoru Franji Tuđmanu kada je bilo najpotrebnije”,

Đakić pak pokušava ”spustiti loptu” – jasno je da su tenzije već dignute: “Mislim, ne znam čemu takvi prijepori i takve zamjerke? Nitko se ne treba ljutiti na prijedloge, ako bude prihvaćeno – dobro, ako ne bude, dobro. Vlada ima pravo odlučivati o zakonima”.

Na pitanje što će učiniti i kakve će biti sankcije za HDZ-ovce premijer je odgovorio: “Raspravljat ćemo mi to sve. Sutra imamo Predsjedništvo, Nacionalno vijeće, mislim da moramo vrlo jasno reći da je dosta politike koja rastvara temelje onoga što je Tuđman stvorio i što HDZ treba biti i smjer u kojem Hrvatska treba ići. Tko to ne razumije, ne razumije ni hrvatsku prošlost, ni sadašnjost a još manje vidi ispravnu hrvatsku budućnost. Neka se malo razbistre”.

Culej: Nisam u životu ni od čega odustao

Stevo Culej rekao je kako osobno ni od čega u životu nije odustao.

Član Odbora je i Milijan Brkić, no on je otišao s Odbora pa tvrdi da o amandmanu nije glasovao. A i dalje je nejasno od koga je krenula inicijativa. Dok Đakić upire prstom u predsjedničina savjetnika Antu Deura, on to demantira: “Kao čovjeka me to uvrijedilo, svakog normalnog čovjeka bi uvrijedilo, to je neosporno, svakog normalnog čovjeka bi uvrijedilo kad nešto izađe u javnost, a to nema veza s mojim stavom niti s onime što sam ja rekao”.

Tvorac Ustava, Vladimir Šeks, o amandmanu Odbora samo je znakovito poručio: “Velike riječi, mala djela”.

Iz oporbe su sigurni da je riječ isključivo o unutarstranačkim previranjima i napadu desnice kojoj je meta upravo Plenković.

Deur: Nisam predložio ukidanje blagdana

Savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za branitelje Ante Deur rekao je u četvrtak kako on kao član saborskog Odbora za ratne veterane nije predložio da se Dan antifašističke borbe više ne obilježava kao blagdan.

Nakon što je saborski Odbor za ratne veterane predložio amandman na Vladin prijedlog Zakona o blagdanima, po kojemu bi se Dan Hrvatskoga sabora 8. listopada, umjesto kao spomendan, slavio kao blagdan, a Dan antifašističke borbe 22. lipnja ‘postao’ spomendan, u medijima se pojavila informacija da je predsjednik tog odbora Josip Đakić rekao da je takav amandman predložio savjetnik predsjednice RH za branitelje.

“Ne, nije ni u kom slučaju, nije mi to palo na pamet, niti znam uopće je li to netko spomenuo na Odboru za veterane”, odgovorio je Deur na pitanje je li to njegov prijedlog, ističući kako ne zna što je potaknulo Đakića da ga označi kao predlagatelja ukidanja Dana antifašističke borbe kao praznika.