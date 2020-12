DA TI SRCE PUKNE; Mato je kilometrima daleko od ikoga, bez struje, vode, telefona, a ovaj Božić mu je bio još tužniji: Slomio se do kraja…

Mato Kruhović iz Šatornja ima 77 godina. Brat mu je sve na svijetu, ali je prije mjesec dana imao srčani udar i trenutno se nalazi u bolnici. Mato ne zna živjeti bez njega…

Velik broj paketa iz cijele Hrvatske, pa čak i inozemstva, stigli su brojni paketi uoči blagdana koji su podijeljeni u okolici Gline. Dobili su ih oni kojima je najteže, kao i obitelj Trkulja u kojoj je šestero mališana ove godine izgubilo oca. Oni su se pobrinuli da i ove dane provedu na suhom, toplom i u svojim novim sobama pa se u ovoj priči miješaju smijeh i suze.

Tri su mjeseca prošla od posljednjeg susreta ekipe RTL-ove Potrage i obitelj Trkulja te gotovo pola godine otkada je poginuo otac maloljetne djece. Osim što je bio otac, bio je i suprug i sin te jedina osoba koja je zarađivala u kući. Inicijativa Ljudi za ljude Branke Bakšić Mitić pokrenula je akciju pomoći ovoj obitelji. RTL se uključio od početka i zajedno s mnogima od svojih gledatelja postigao da blagdane dočekaju barem malo veseliji i na toplom.

“Svima zahvaljujemo, što da kažemo. Tko god je dječici omogućio da imaju gdje leći”, kažu za RTL Jovan i Ljuba Trkulja iz Mačkovog sela.

Tamo gdje su nekada bile rupe i cigla sada je nova kupaonica

Teško je pobrojati tko je sve i na koji način pomogao. Prikupilo se gotovo 100.000 kuna, namještaja, kućanskih aparata, hrane, odjeće. Velikim curama i ovaj put pozornost uzima Milana. Jer upravo je ona ta zbog koje su mnogi odlučili pomoći. Nju sve veseli – i darovi i puna kuća i ljubav koju osjeća. Dok otvara darove, Draženka vodi ekipu RTL-a na kat. Na mjestu na kojem su nekad bile samo gola cigla i rupe u krovu, sad je nova kupaonica. Treba još samo instalirati umivaonik i pustiti vodu.

“Ja kad se sjetim samo, znači tu je stavljeno onaj najdeblji, znači mineralna vuna, izolacija je super napravljena, knauf, sve. Pa vidiš da je toplo, baš je toplo kad uđeš. Baš je napravio ono, evo i laminati stavljeni, sve je stavljeno”, kazala je Branka Bakšić Mitić iz Inicijative “Ljudi za ljude”. Na pitanje jesu li sada sretniji, Draženka Trkulja odgovara da jesu i da su djeca sretna.

Nisu sretni toliko zbog komoditeta koliko zbog činjenice da sada djeca spavaju na toplom, bez prokišnjavanja i propuha. “Bitno je prozori, da ne piri i da ne vuče i one rupe što su bile gore”, ističe Draženka.

Školarci iz ove obitelji nastavu više ne prate na razbijenom mobitelu

Na ljeto, kada je ekipa RTL-a prvi put došla k obitelji Trkulja ispričali su im da je njihovih troje osnovnoškolaca online nastavu pratilo na maminom razbijenom mobitelu. No, danas je skroz druga priča. Draženka kaže da imaju mobitele, računalo i tablet. Iako im ništa ne može zamijeniti tatu, život im je sada ipak malo lakši.

“Moram se radi moje dječice malo pribrati, a kad me oni ne vide onda znaš što radim, kako mi je”, rekla je Ljuba Trkulja. Dražen nema još ni 18 godina, no već je gotovo sve preuzeo na sebe.

Kako je i najavio, kupio je ovce, prodao je kobasice i zakotrljao posao od kojeg bi trebala živjeti cijela obitelj. Ovnove će prodavati, a ženke ostavljati da proširi stado te planira eko stočarstvo. Mladić je siguran da će se naraditi, ali da će i zaraditi.

“Očistio sam te zemlje što sam trebao i kupio sam kravu, još ovaca, svinja. (Ide?) Da, ide polako, polako ali sigurno…”, rekao je Dražen Trkulja.

Kuća u rasulu i nemogući uvjeti za život

Jedan poseban paket Branka slaže dvojici braće kod kojih RTL iduće ide. Negdje gdje je Bog davno rekao laku noć i za ne povjerovati je gdje i kako ta dva starca žive.

“Evo tu smo u selu Šatornja, par kilometara od Gline. Idemo kod braće Kruhović, oni su od glavne ceste, mislim da ima oko 3 km. Znači to su dva brata koja nemaju struje, žive u kući u nemogućim uvjetima. Kad je prije jedno mjesec dana, jedan brat imao srčani udar, onda mu je susjeda, čija kuća isto baš nije u nekakvom stanju, dala da borave tu, a njihova je kuća u totalnom rasulu. To ćete vidjeti”, kaže Branka.

Cesta je u rasulu, novinarska ekipa se jedva probila do gore. Premda je Branka isforsirala Grad Glinu da bar malo poprave put. Priča nam – po mlađeg brata, koji je trenutno u bolnici, čak ni hitna nije uspjela doći. A njezina inicijativa već je pokrenula akciju da im starost učini ljepšom. Da im dovedu struju i srede bar malo kuću.

“I kako to traje sad već duže od dva mjeseca Oni su rekli ma ne trebate nam ništa ni sređivati, mi ćemo ionako umrijeti. Nažalost Mirko se razbolio, u Sisku je ponovo u bolnici. Oni su jedini stanovnici tu u ovom dijelu Šatornje, nigdje nikoga. Imaju tu susjeda koji živi u Sisku koji im često dođe, pomogne im”, rekla je Branka.

Mato nije ni znao da mu netko dolazi jer, naravno, osim što nema ni struje ni vode, nema ni telefona. Prepao se, kaže, mislio je da mu dolaze javiti da mu je brat preminuo.

Mati nedostaje brat

Mato Kruhović iz Šatornja ima 77 godina i brat mu je sve na svijetu. Nemaju djece i cijeli život žive zajedno. Mirko je i kuhao i odlazio u nabavku, ako bi im išta ostalo od mizerne socijalne naknade. Mato vodi novinarsku ekipu u trošnu kuću i priča da su mu jučer bila susjedova djeca iz Siska i malo počistila. “Djeca su jučer metla neki borić za Novu godinu. To su djeca jučer bila”, kaže Mato.

Na krevetu njegova brata spava mačka. On i njegov brat imaju tri mačke i tri psa, ali i krave koje je Mato jedva čekao pokazati RTL-u. Upitan što radi cijeli dan bez struje, televizije i ičega, Mato odgovara: “A oko tih krava gazim po blatu. Nahraniš napojiš i to je to. Dok je on bio kod kuće bilo je lakše, ljepše. Ne da se ja bojim koga nego je ružno, znaš kako je. Mačka ti nestane u kući pa ti je žao.”

Kući je potrebna kompletna renovacija

“Ja ne znam što bi valjalo, bolje umrijeti, a teško je umrijeti. Možda ću ja durati i do 100 godina. Ha, jel istina? (Pa je, a jel bi išli u neki dom ili negdje?) A slušaj, ja ne mogu biti u domu. Tamo isto ima onih ljudi bolesnih, jauču, ja to podnijeti ne merem. Meni ovako kad dijete neko dođe ili ovako vi meni je lakše znaš. A kad si sam i kad ne bi bilo tih mačaka i tih cucaka ne bi mogao biti. Ne bih. I krava otih”, govori Mato koji ne zna kako bez brata.

Televiziju je gledao prije mjesec dana kod bratića. Čuo je, kaže, i za tu koronu da se dogodila. Nekad je imao i radio na baterije, ali se pokvario, pa je sad u totalnoj tišini i mraku. Nekoliko desetaka metara dalje njegova je kuća. Iako je teško zamisliti da bi itko tamo mogao živjeti.

“Nasut je put, ali ne do kraja, mora se još ovaj dio nasuti da bi mogli dovesti građevinski materijal. Napravljena je instalacija po kući. Sad čekamo priključak struje da bi mogli početi dalje radove. Ljuta sam jer ne samo da su ih zaboravili, nego im jednostavno nisu ni planirali pomoći oni koji su trebali. Moramo li mi preko medija upozoriti kako ljudi žive? Zar ne možemo mi to napraviti bez medija?”, pita se Branka.

Braća Kruhović su milila i struju koja je provedena po selu, i da im poprave put i da im očiste bunar, što im je jedini izvor pitke vode, a nije očišćen već 45 godina. Ali nisu dobili ništa. No, je li im to najgore od svega i što im najviše nedostaje u životu? “A ružno bez naroda. Naroda prije bilo puno selo”, veli 77-godišnji Mato.

“Trebamo promijeniti cijeli krov i sve prozore, to je oko dvije i pol tisuće komada crijepa. Letve su sve trule, znači moramo promijeniti i prozore, vrata, unutra staviti bar neku izolaciju da ljudi mogu normalno živjeti unutra. Mato je kao što vidite tužan, nije mu do ničega više jer nije brat s njim. Oni su cijeli život zajedno i na kraju sve tužno”, rekla je Branka Bakšić Mitić za RTL.

Bit će ovo najtužniji Božić za Matu. Kako kaže, prošlog Božića je s bratom pekao pečenicu i lijepo se gostio. Odgovarajući na pitanje kako će blagdan proslaviti danas, Mato se slomio do kraja. Braći Kruhović ovaj Božić neće biti veseo, no drugi ljudi im svojom pomoći mogu uljepšati ostatak života.

Kako to učiniti može se doznati na Facebook stranici inicijative Ljudi za ljude.