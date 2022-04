Bivši predsjednik Ivo Josipović u RTL Direktu govorio je o zahtjevu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Na pitanje što bi napravio da je predsjednik i da mu na stol dođe zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača, Josipović je odgovorio da bi radio isto što je radio u brojnim slučajevima.

"Sačekao bih prijedlog Ministarstva, mišljenje svog stručnog povjerenstva koje se bavilo tim pitanjima, uzeo bih sam predmet, malo sam u drugačijoj poziciji od bivših drugih predsjednika i sadašnjeg predsjednika jer sam profesor kaznenog prava , i donio bi odluku po svojoj savjesti", kazao je Josipović.

Sramotna priča

Komentirao je i situaciju u kojoj su generali protiv generala i vrijeđanje Gotovine da je izdajnik te kazao da se radi o jednoj sramotnoj priči.

"Ljude poput Gotovine, Džanka ili još nekih, nazivati ih izdajnicima jer su iznijeli stav na koji imaju pravo, ima razloga da se razmišlja o pomilovanju. Gotovina je vjerojatno uvjeren da su dva osuđenika dala ozbiljan doprinos. U jako puno slučajeva je sudjelovanje, pa čak i ne ovako intenzivno kao kod ova dva osuđenika, u Domovinskom ratu olakotna okolnost. S obzirom da su suđeni u Njemačkoj te olakotne okolnosti nisu mogle biti uzete u obzir. Njima nisu dostupni ni pravni lijekovi koji su drugim osuđenicima dostupni", kazao je Josipović.

"Da sam u poziciji predsjednika Milanovića, uzeo bih ozbiljno u razmatranje taj predmet. Vodi se neki drugi rat, rat još iz vremena bivše Jugoslavije, između onih koji su branili tadašnju državu i zločinom, nažalost, i oni koji su je rušili, neki isto zločinom", kazao je.

'Predsjednik ima svoj stil'

Osvrnuo se i na izričaj predsjednika Republike Milanovića.

"To nije moj svijet taj rječnik, osobno ga ne bih koristio. Predsjednik ima svoj stil, očito ima prođu u dijelu javnosti. Ne bih ni premijera ni predsjednika komentirao, to su naši najviši dužnosnici koji se moraju suočiti sa svojom odgovornošću koju imaju po Ustavu. Ne znam kako će izgledati bojkot Vlade, a hoće li zajedno polagati vijence to nije bitno. Po Ustavu postoji niz dužnosti i zadaća koje mogu i moraju obaviti samo zajedno. Njih dvojica moraju bez obzira na uvrede naći modalitet da se te funkcije države koje se prakticiraju, mislim na vanjsku politiku, obranu i nacionalnu sigurnost, obave bez obzira na animozitete", kazao je.