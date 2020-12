‘DA, OSJEĆAM SE ODGOVORNIM’: Beroš o propusnicama, mjerama, covid iskaznicama, Laucu i lockdownu: ‘To je krajnja opcija’

Trenutno smo po broju zaraženih najgori u Europi, a ministar zdravstva govorio je i o svojoj odgovornosti

Nakon što je danas objavljeno kako Hrvatska ima najviše oboljelih na 100.000 stanovnika u Europi, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), u dnevniku HRT-a gostovao je ministar zdravstva Vili Beroš. Na pitanje osjeća li se odgovornim, kazao je:

“Naravno da se osjećam odgovornim. Međutim riječ je o višedimenzionalnoj, kompleksnoj krizi i jednoznačnih rješenja i odgovora nema. Ono što je jedino moguće u danim okolnostima je iz dana u dan pratiti epidemiološku situaciju, pratiti sve one elemente koji ju jasno opisuju – broj novozaraženih, njihova raspoređenost, pojavnost, i na osnovu tih elemenata propisivati mjere”, rekao je Beroš i dodao da će se rezultati mjera osjetiti tek za 4 – 5 tjedana, naravno ako ih se ljudi pridržavaju.

‘Lockdown je krajnja opcija’

Na pitanje hoće li biti strogog lockdowna, odgovara: “Lockdown je krajnja opcija i osobno vjerujem da se ona neće dogoditi. Vidjeli smo na primjeru okolnih zemalja što tvrdi lockdown donosi. To nije ništa dobro. Dakle, treba naći model suživota u okolnostima novog normalnog, moramo omogućiti određene gospodarske aktivnosti, a pri tome reducirati sve ono što možemo reducirati. I to je upravo ono što radimo, nastojimo balansirati mjere. Najlakše bi bilo uvesti najtvrđi lockdown i zatvoriti sve. Ali to nije realno naročito što ne znamo koliko će ova situacija potrajati”.

Rekao je kako razmišljaju o uvođenju ograničenja putovanja među županijama i uvođenju propusnica. “Ako epidemiološka situacija bude takva da zahtjeva sličan način organizacije rada i života, uvest ćemo i to ali u ovom trenutku to nije jako izvjesno”.

Govorio je i o cijepljenju te kazao kako će kapmpanja koja će promovirati cijepljenje uskoro krenuti. “Da bi cijepljenje bilo djelotvorno moramo procijepiti određeni, veliki dio hrvatske populacije. Ako se to ne dogodi, bit ćemo u problemu. No moram reći da i ovih dana u hrvatskom javnom prostoru postoje neki znanstvenici i profesore na medicinskim fakultetima koji govore o cijepljenju u negativnom kontekstu. Postoje institucije koje ne rade ništa drugo nego procjenjuju korist i moguće nuspojave cjepiva. Ako te institucije koje su relevantne na svjetskoj razinu daju pozitivno mišljenje nema razloga sumnjati u isto”.

Na kraju je kazao, ukoliko se situacija s epidemijom ne poboljša, nije posve isključeno ni uvođenje tzv. covid iskaznica.

Na pitanje zna li tko je prijetio znanstveniku Gordanu Laucu koji je član Vladinog savjeta za koronavirus, a danas je na svom Facebooku objavio da su mu neki ministri “otvoreno prijetili”, Beroš je kazao:

“Mi smo u nekoliko navrata razgovarali o stručnim pitanjima, o njegovom radu u Savjetu. Mišljenja sam da tu nema nekih posebnih elementa. Svi znanstvenici koji su pristali sudjelovati u radu savjetodavnog tijela vlade su bili vrlo konstruktivni, sagledavali su problematiku sa svoga aspekta, rekao je ministar zdravstva istaknuvši da za prijetnje nije čuo te da vjeruje da će svi skupa nastaviti dalje raditi.”