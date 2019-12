DA NISMO U HRVATSKOJ, NE BISMO VJEROVALI: Procurio još jedan detalj o policajcu koji je vozio kao manijak pa to pokušao zataškati

U vrijeme kada je divljao u automobilu jureći kroz naseljeno mjesto 160 kilometara na sat, sada već bivši zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić bio je voditelj međuresorne Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa

U ožujku ove godine tadašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije, Josip Ćelić, uhvaćen je kod Zadra u prebrzoj vožnji, a vozio je čak triput brže od dopuštenog.

RTL je nedavno ekskluzivno objavio snimku policijskog presretača iz mjesta Briševo kod Zadra iz koje je vidljivo da je ograničenje 50 kilometara na sat, a automobil za čijim je upravljačem bio Ćelić, kretao se više od 160 kilometara na sat. Ćelić je, navodno, odmah nazvao načelnika Policijske uprave zadarske i zatražio da se njegov prekršaj izbaci iz izvješća i ne bilježi u informacijski sustav MUP-a. Za ovakav slučaj inače je predviđeno oduzimanje vozačke dozvole, ali i drakonska novčana kazna. No, ništa se po tom pitanju nije događalo sve do javne objave sporne snimke.

Pratio provedbu programa sigurnosti u prometu

U međuvremenu, Vijesti.hr doznaju da je Ćelić u vrijeme kada je divljao u automobilu jureći kroz naseljeno mjesto 160 kilometara na sat, bio i voditelj međuresorne Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Na tu ga je poziciju imenovao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović 12. prosinca 2018. godine, što je potvrđeno i iz Ministarstva unutarnjih poslova.

“Njegovim premještajem na nerukovodeće radno mjesto u Upravi za granicu (policijski službenik za nadzor obavljanja poslova zaštite državne granice), Ravnateljstvo policije iniciralo je izmjene u sastavu navedene Radne skupine koje su stupile na snagu 21. studenog 2019. godine. S obzirom da je razriješen svih zaduženja tako je i u odnosu na navedenu međuresornu Radnu skupinu imenovan drugi zamjenik glavnog ravnatelja policije Jozo Šuker“, odgovorili su iz MUP-a.

Razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev

Zanimljivo je, pišu Vijesti.hr, da je izmjena u sastavu Radne skupine stupila na snagu 21. studenoga, što se gotovo podudara s datumom (22. studenoga) kada su iz te redakcije poslali upit MUP-u, a odgovor je stigao nakon šest dana.

Podsjetimo, nakon što je u listopadu RTL objavio snimku, sada već bivši zamjenik glavnog ravnatelja policije je idući dan kazao kako ne osporava da je prebrzo vozio, ali kategorično odbija da je to pokušao zataškati i ukoliko se to dokaže da će tada podnijeti ostavku. No, ubrzo je razriješen s dužnosti i to – kako je bar predstavljeno javnosti – na vlastitu inicijativu.

“Iako nema elemenata da je Ćelić utjecao na neprocesuiranje prekršaja, iz osobne odgovornosti je s današnjim danom dao zahtjev da ga se razriješi s radnog mjesta. Već je danas raspoređen na niže radno mjesto. Raspoređen je na nerukovodeće radno mjesto u okviru uprave za granice”, rekao je 28. listopada na izvanrednoj konferenciji za novinare glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

