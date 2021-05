DA NISAM NIŠTA RADIO TVRDE ALIBI KANDIDAT I ŽENA KOJA JE S FAKSA ULETJELA U POLITIKU: ‘Znaju da je gotovo, a odbojno je kako mi prilaze bandićevci…’

S kandidatom za gradonačelnika Zagreba, Tomislavom Tomaševićem, koji uvjerljivo vodi prema svim predizbornim anketama, razgovarali smo o napadima na njega iz konkurentskih stožera, o njegovim budućim potezima u slučaju pobjede, a zanimalo nas je pokušavaju li mu prići i neki ‘bandićevci’

NET.HR: Vaša protukandidatkinja, Jelena Pavičić Vukičević, kaže da ćete vi sada dobiti “prvo zaposlenje”. I kandidat HDZ-a, Davor Filipović, voli propitivati vaš “radni staž”. Kada se analiziraju sva dosadašnja izborna sučeljavanja, najviše vam predbacuju nedostatak radnog iskustva.

TOMAŠEVIĆ: To naprosto nije istina. Moja biografija je objavljena javno na mojoj web stranici i tamo su navedena sva moja zaposlenja od 18. godine kad sam počeo raditi. Suludo je da takve optužbe dolaze od Davora Filipovića, čovjeka za kojeg nitko ne bi ni znao da nije postao alibi kandidat stranke. Samo zato što je alibi kandidat izgurat će sve ovo do kraja, pa će mu se onda stranka odužiti za ulogu koju sada igra, ulogu koja mu niti nije prvotno bila namijenjena.

A što reći o Jeleni Pavičić Vukičević? S faksa je praktički uletjela u političku kancelariju, bila je desna ruka Milana Bandića čak 20 godina… Nevjerojatno je da me ide blatiti na ovakav način, a opet što drugo očekivati od ekipe koja je dovela Zagreb na rub provalije. Prvo tvrde da ih više zanimaju gradske teme, da se neće baviti sa mnom, a onda kreću s ovakvim klevetama. Ako im nisam bitan, zašto se bave sa mnom više nego gradom? Zato što se plaše. Zato što osjećaju da je gotovo. Nervozni su. Ovo su očajnički potezi onih koji odlaze.

NET.HR: Jelena Pavičić Vukičević je sada i v.d. gradonačelnica, samu sebe je proglasila šeficom Stožera nakon što je maknula Oliveru Majić, a istovremeno je i kandidatkinja na izborima. Je li u prednosti pred vama i drugim kandidatima jer je zahvaljujući tim funkcijama svakodnevno u javnom prostoru?

TOMAŠEVIĆ: Recimo, ne razumijem zašto je se u sučeljavanjima predstavlja kao v.d. gradonačelnicu. To već u startu pokazuje taj nepošten tretman prema ostalim kandidatima. Ona zapravo nastavlja onu staru Bandićevu tradiciju, koristi gradske resurse i za predizbornu kampanju. Bandić je patentirao, a ona nastavlja stazom svog učitelja kao prava odlikašica. Čak ga i premašuje: mislim da ni on nije radio ovo što sada izvodi Jelena Pavičić Vukičević, da na javnim površinama objavljuje plakate s obećanjima kada će izgraditi negdje vrtić ili školu. Ne znam kako je nije sram, nakon dva desetljeća u kojima nisu izgradili te iste objekte, sada, dva tjedna prije izbora dižu plakat na kojem piše da će vrtić biti izgrađen – 2022. godine. Kao da žive u nekom svom paralelnom svemiru.

NET.HR: U gradskim službama je veliki broj zaposlenih, Holding i ZET također imaju tisuće zaposlenih. Sve su to osobe koje su egzistencijalno vezane za dosadašnji sustav i u svim predizbornim analizama postavlja se pitanje je li to baza sigurnih glasača za održavanje modela vlasti kakav je uspostavio Milan Bandić, a sada ga žele održati na životu Bandićeva stranka i HDZ. Smatrate li da će svi ti ljudi doista glasati za “staru ekipu” ili ipak i u tim redovima ima onih koji žele promjene?

TOMAŠEVIĆ: Jelena Pavičić Vukičević vjeruje da je to njezina sigurna baza, ali znam da ima ljudi koji rade u gradskim službama, koji razumiju da ovako više ne može, da su promjene nužne. Ima ljudi koji žele pokazati da znaju raditi, ali u dosadašnjim uvjetima to nisu mogli. Stoga mislim kako je i računica da će cijeli aparat gradskih službi automatski glasati za Bandićevu stranku i Jelenu Pavičić Vukičević promašena. Previše ljudi razumije da se ovako više ne može. Ali vidi se da se Jelena Pavičić Vukičević želi dodvoriti svima, ona sada obećava svima da će ih zadržati na poslu, ako i ne rade svoj posao, ako i ne dolaze na posao.

Ona tako želi zaštititi svoje ljude, iskamčiti glasove. Održati status quo. I pri tome je baš briga što to zapravo znači za Zagreb. U gradskim službama su, posebice na vrhu, postavljeni lojalni stranački ljudi, a onda se gradonačelnik mogao posvetiti svom “mikromenadžmentu” i baviti se skoro svakim zaposlenjem u gradskim uredima i poduzećima. Istovremeno, tu su i ljudi kojima je već zlo od tog terora, i vjerujem da oni iskreno priželjkuju promjene i da žele sudjelovati u promjenama nakon izbora.

NET.HR: Zvučite kao da imate kontakte s ljudima iz sustava, iz gradskih službi?

TOMAŠEVIĆ: Cijeli mandat u Gradskoj skupštini komuniciramo s ljudima iz sustava, upozoravaju nas na nepravilnosti u prijedlozima odluka o kojima odlučuje Gradska skupština, da se radi nešto nezakonito. Naravno, uvijek takve informacije uzimate sa zrnom soli, ali kroz provjeru podataka pokazalo se da su većinom bili u pravu pa smo tako i uspjeli spriječiti neke nezakonite ili štetne odluke koje je gradska uprava predlagala Skupštini. Žalosno je da u Gradu postoji i ured koji bi morao nadzirati zakonitost postupaka, Gradski kontrolni ured, ali taj je ured posve nevažan i s oko dvadesetak zaposlenih je najmanji od svih 27 gradskih ureda.

Za usporedbu, Ured gradonačelnika zajedno sa Stručnom službom gradonačelnika ima čak 25 puta više zaposlenih od Ureda koji bi ih trebao kontrolirati. Zadnji okršaj s tim tzv. kontrolnim uredom imao sam na temu žičare na odborima u Skupštini. Oni su se svojski trudili dokazati da je tu sve zakonito i da je po pravilima struke i to dovoljno govori o njima. Protiv Milana Bandića sam podnosio kaznene prijave prije nego što sam postao zastupnik u Gradskoj skupštini, a onda sam se fokusirao na rad kroz Skupštinu, nisam podnosio prijave jer nisam ni očekivao neku reakciju nadležnih tijela na njih, ali nakon žičare to je naprosto bilo neizbježno. Žičara je katastrofa u svakom smislu. Sada će već proći šest mjeseci od moje prijave, i DORH-u i USKOKU, ali nema ni traga niti glasa što se događa s prijavom. Objavljeno je javno da su započeli izvidi, ali još uvijek ne znamo kakav im je rezultat.

Istovremeno svjedočimo forsiranju početka rada žičare, do te mjere da je zapaljen automobil obitelji koja se žalila na preveliku buku. Svaki palež auta u gradu Zagrebu je neprihvatljiv, a ovo što se dogodilo je – zabrinjavajuće. Mi ne smijemo stati dok se ne istraži zadnji detalj oko ovog slučaja. I oko cijele žičare. Ne dolazi u obzir da prijeđemo preko toga. Razlika u cijeni žičare od one koja je najavljena do trenutne, stvarne cijene, je tolika da bi se od tog novca mogao izgraditi jedan cijeli novi stadion u Maksimiru, a taj je novac, novac građana, negdje završio.

NET.HR: U slučaju da pobijedite i postanete gradonačelnik, a dočeka vas žičara koja još nije puštena u rad, hoćete li je vi pustiti u rad?

TOMAŠEVIĆ: Ako će imati sve dozvole za rad, i bude sigurna… a što mi drugo preostaje. Sve oko žičare je sporno: od pripreme i nepostojeće studije izvodivosti, do činjenice da je za trasu nejasno zašto nije pravocrtna, da se ne zna što će stanica Brestovec koja poskupljuje projekt i usporava vožnju, da financijska konstrukcija nije jasna… Mastodontska žičara bez ikakve pripreme se forsirala od prvog trenutka. Mi nismo glasali za takvu žičaru. HDZ jest. I sada smo tu gdje jesmo. Vidimo da Jelena Pavičić Vukičević sada forsira otvaranje žičare pred izbore, pod svaku cijenu je želi koristiti za predizbornu promociju, ali ne ide, pa ne ide. Stalno neki novi problemi.

Ako ne bude otvorena do trenutka kada postanem gradonačelnik, sigurno ništa neću forsirati. Sve se mora prekontrolirati i ona će raditi, biti na raspolaganju samo ako bude posve sigurna za sve građane; i za one koji je koriste i za ljude koji žive u njezinoj blizini jer njihova kvaliteta života ne smije patiti. A neovisno o tome, nadam se da će USKOK istražiti sve konstrukcije oko njezina financiranja, a ja ću nakon izbora poslati svu dokumentaciju na provjeru i inzistirat ću da se stvar raščisti do kraja.

NET.HR: Izjavili ste da imate informacije da se prepravljaju ugovori menadžera u Holdingu, no samo nekoliko sati kasnije predsjednica Uprave Holdinga, Ana Stojić Deban, je ustvrdila da ne govorite istinu. Na temelju čega ste to izjavili?

TOMAŠEVIĆ: Govorio sam na temelju izjava nekoliko osoba iz sustava. Jelena Pavičić Vukičević je tražila da se ispričam zbog toga što sam rekao, pa su je onda javno demantirali sindikati iz Holdinga i pitali je zašto ugovori menadžera iz Holdinga nisu javno objavljeni, zašto nisu dostupni radnicima.

NET.HR: Znači, postoje vaši kontakti s osobama iz Holdinga u koje imate povjerenja?

TOMAŠEVIĆ: Da, kao gradski zastupnik kontaktiram i sa sindikatima i s drugim akterima iz Holdinga. Ali ne radi se ni o kakvom dugoročnom odnosu povjerenja ako me pitate o njihovu angažmanu nakon izbora. Naglasio sam da ćemo ići s natječajima, za pročelnike, za direktore javnih poduzeća, na te natječaje pozivam sve ljude koji smatraju da su dovoljno sposobni i da imaju dovoljno znanja za te pozicije. Trebamo ljude koji su u stanju standardizirati upravljačke procese, da se maknemo od ove improvizacije koja je carevala do sada. Želim da gradske usluge budu kvalitetnije, jeftinije, efikasnije, da konačno počnemo smanjivati dug koji je velik. Pozivam sve ljude koji žele promjene nabolje u Zagrebu da se jave na natječaje. Ovo će biti zbilja pravi javni natječaji jer nikome nismo obećali ništa.

NET.HR: Što ćete s rekordno velikim brojem savjetnika gradonačelnika koji su zaposleni “na stalno”?

TOMAŠEVIĆ: Postoji ta kategorija viših stručnih savjetnika, no vidjet ćemo koji su im opisi posla i jesu li oni potrebni na tim pozicijama ili ćemo ih preraspodijeliti tamo gdje ćemo imati veću potrebu nakon revizije ugovora s privatnim poduzećima. Svjesni smo nekih neobičnih kategorija, recimo, ima nekoliko desetaka zamjenika pročelnika, a pomoćnika pročelnika – stotinjak. Primjerice, Gradski ured za zdravstvo ima četrdesetak zaposlenih ukupno, a njime upravlja pročelnik, troje zamjenika i troje pomoćnika. Dakle, sedmero rukovoditelja na četrdeset zaposlenih. To neće moći ostati tako kad preuzmemo upravljanje gradom.

NET.HR: Je li vam se pokušao približiti netko od jačih, viđenijih bandićevaca? To je čuveni hrvatski klasik: okretanje kaputa u vrijeme moguće promjene vlasti.

TOMAŠEVIĆ: Dinamika u Gradskoj skupštini se mijenja, ima Bandićevih igrača koji prilaze puno srdačnije nego prije, govore “naš budući gradonačelnik”, guraju se kod fotografiranja malo bliže… Iskreno, meni je to jako odbojno. Ne mogu vjerovati kako su ljudi spremni mijenjati stranu. No, kako će se stvari rasplitati, uvjeren sam da će biti dosta pokajnika i onih koji će biti spremni reći nadležnim tijelima tko je što radio, jer su u posvađanim frakcijama nakon Bandićeve smrti.

NET.HR: Je li Petar Pripuz, poduzetnik koji profitira na zagrebačkom smeću, pokušao stupiti u kontakt s vama? Ili netko drugi od velikih poduzetnika koji su zarađivali na Bandićevim projektima?

TOMAŠEVIĆ: Ne, nitko iz tog kruga poduzetnika. Bilo je nekih upita za sastanke iz drugih poduzeća, ali odlučio sam da sada prije izbora nema takvih sastanaka. A poslije izbora, moja vrata će biti jednako otvorena za sve i uspostavit ćemo takva pravila da će svi na javnim natječajima moći konkurirati jednako. Nema nikakvih dogovora iza zatvorenih vrata i nema više favorita.

NET.HR: Kako ste zadovoljni medijskim tretmanom? Smatrate li su neki mediji možda skloniji nekim vašim protukandidatima koji su vezani za moćne lobije ili stranku na vlasti?

TOMAŠEVIĆ: Nikada se nisam time opterećivao. Ne oslanjamo se samo na komunikaciju preko medija, jaki smo na društvenim mrežama, a otpočetka sam puno na terenu, među ljudima. Imam više od petnaest godina iskustva rada s građanima, borili smo se rame uz rame oko mnogih nepravdi u ovom gradu. Znam da su ljudi frustrirani, da ih neće kupiti nikakvim sličicama i obećanjima da će baš sada izgraditi vrtić u njihovu kvartu. Predugo je aktualna vlast obmanjivala ljude i ne može se primiti nikakav njihov veliki PR ma koliko novca direktno ili indirektno uložili u kampanju.

NET.HR: Vjerujete li anketama ili ih ipak uzimate s rezervom?

TOMAŠEVIĆ: One sigurno pokazuju trend, ali nema opuštanja. Jedno je odgovoriti na upit anketara, a drugo je izaći na izbore. A nama je izuzetno važno da ljudi osvijeste kako je važno da ove nedjelje u Gradskoj skupštini osvojimo većinu, kako bismo doista mogli provoditi promjene koje svi priželjkujemo. Veliki nam je poticaj bio izvrstan odaziv ljudi tijekom skupljanja potpisa. Tu se vidjela naša snaga, ali i slabost mnogih kandidata..

Na štandovima nekih kandidata je bila pustoš. Čak sam se pitao hoće li pokušati napuhati svoje brojke s potpisima, ali se ipak nisu usudili jer bi to građani prepoznali. Osjećam da su građani Zagreba shvatili da su ovo povijesni izbori, da nam je posljednji trenutak za promjene i nadam se da će ovi povijesni izbori zabilježiti i povijesno visoku izlaznost građana Zagreba.

NET.HR: Do sada ste već mnogo govorili o programu, o promjenama koje planirate u svim segmentima, no što je od svega toga vama osobno najvažnije, što smatrate ključnom promjenom. Po čemu biste htjeli da građani jednog dana pamte vašu etapu upravljanja gradom?

TOMAŠEVIĆ: Nije uopće bitno što je meni osobno važno. Želim da građani osjete promjenu kvalitete života nabolje. Da se Zagreb počne razvijati, da nema više građana drugog reda i povlaštene kaste. U svakom potezu gradske uprave do sada se vidjelo da postoje dvije kaste, oni koji su bliski gradskoj vlasti i oni koji nisu. Na ovim izborima to mora otići u prošlost. A od problema koji nam dolaze na red, svakako je u vrhu otpad i tu moramo uvesti reda, od kanti na ulicama, drugačijeg sustava naplate prema količini i konačnog zatvaranja Jakuševca.

Zatim, promet. Mi se već godinama mučimo zbog improvizacija i jer se nije dovoljno ulagalo u javni prijevoz i biciklističku infrastrukturu. Čeka nas i veliki posao oko obnove nakon potresa jer je tu napravljeno gotovo ništa. Nedostaje vrtića, škola, domova za starije, a urbanističko planiranje je potpuno nebalansirano i gradnju novih stanova ne prati razvoj društvene i komunalne infrastrukture… Izuzetno je važno da posložimo sustav u svakom od tih područja.

NET.HR: Kako komentirate činjenicu da obnova Zagreba nakon potresa ovako sporo napreduje?

TOMAŠEVIĆ: Grad mora dati svoj maksimum oko obnove nakon potresa. Sada je više od godinu dana nakon potresa samo jedna petina oštećenih zgrada uopće predala zahtjeve za obnovu, i to je neprihvatljivo.

NET.HR: Gdje je konkretno zapelo? Tko je zakazao?

TOMAŠEVIĆ: Prvi problem je izazvan kada su iz države i grada tražili od ljudi da sami skupljaju dokumentaciju. Drugi problem je da nije bilo adekvatnog savjetovanja ljudi koji su trebali obnovu svojih stanova odnosno zgrada i obiteljskih kuća, na način da im se objasni koji model iz zakona je najbolji za njihov slučaj. Informacijski centar Ministarstva graditeljstva je otvoren tek nakon godinu dana od potresa.

Fond ima dvadesetak zaposlenika i oni ne mogu savjetovati i pomoći oko 25 tisuća oštećenih zgrada, ali Grad Zagreb može i mora. Ova gradska vlast se hvali da je otvorila osam punktova za pravno savjetovanje, ali očigledno je svima da to nije dovoljno kad je do sada Fond zaprimio samo 20 posto zahtjeva. Tko god je bio na terenu zna da je svaka situacija specifična, treba se izaći na teren i vidjeti kako riješiti konkretan problem. Ne može se to rješavati iz ureda.

NET.HR: Puno ste na terenu, i sami spominjete da ste već 15 godina na terenu, među građanima, no je li vas sada u ovom intenzivnom obilasku od ulice do ulice ipak uspjelo nešto iznenaditi?

TOMAŠEVIĆ: Čučerje i susjedni Dankovec, šest tisuća stanovnika. Oni su građani Zagreba i mnogo je objekata teško oštećeno u potresu, a bore se s temeljnim uvjetima za život jer neki od stanovnika nemaju ni vodu niti kanalizaciju, nemaju brzi internet ni plin… Skromni ljudi. Kako je moguće da se ništa nije moglo učiniti za njih i kako je moguće da mjesni odbor u Dankovcu nije održao niti jednu sjednicu u posljednjih godinu dana?

I Brezovica je za ovu vlast “četvrt drugog reda”; 12 tisuća stanovnika, druga po površini najveća četvrt, a imaju neadekvatan Dom zdravlja, nedostatan vrtić, jedini prepoznatljivi simbol kvarta, dvorac Brezovica je ruina, mnogi građani nemaju vodu, kanalizaciju, a ceste su katastrofa. I sad kad čujem kandidate stranaka koje su bili na vlasti posljednjih 20 godina da će oni baš sada izgraditi dom zdravlja ili cestu, ostanem šokiran. Može ih biti sram.

NET.HR: Možete li nakon obilaska terena i skupljanja potpisa preciznije zaključiti tko će biti vaši glasači?

TOMAŠEVIĆ: Ima ih odasvud, i mlađih i starijih, i žena i muškaraca. Onih s boljim primanjima i onih s vrlo malim primanjima. Jedino u što sam siguran jest da su to sve ljudi koji žele promjene i vjeruju da mi imamo dobar tim za provesti ih. Nema kod nas velikih predizbornih obećanja. Na prošlim izborima, dok su drugi poklanjali upaljače i kemijske olovke, mi smo građanima darovali aplikaciju za pretraživanje akata gradonačelnika, da građani mogu lakše saznati kako se troši njihov novac.

Na ovim izborima poklanjamo web-aplikaciju uz pomoć koje građani mogu saznati kakva je kvaliteta zraka u njihovoj blizini. To su usluge koje je građanima trebala omogućiti gradska vlast, ali nije već nekoliko desetljeća. Aplikaciju smo napravili volonterskim radom naših članova, a opremu za desetak mjernih postaja smo kupili iz proračunskog novca koji dobivamo kao stranka. Već uoči izbora želimo pokazati kakvi ćemo biti na vlasti; kroz program i kroz komunikaciju s ljudima. Mi smo odavno uključili građane, za razliku od Jelene Pavičić Vukićević koja to sada obećava.