CVRTILA UPOZORIO NA SIGURNOSNE PROPUSTE NA MARKOVU TRGU: ‘Oni vjerojatno ništa nisu napravili, očito se mora dogoditi neki sigurnosni incident’

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila istaknuo je kako se sigurnost Markovog trga srozala nakon performansa Živog zida s lubenicama, zbog obnove obližnje škole te smatra da bi trebalo zatvoriti cijeli prostor i kontrolirati ulazak vozila

Poput brojnih svojih kolega, stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila komentirao je rafalnu paljbu kojom je jutros 22-godišnjak na Trgu svetog Marka, ispred zgrade Vlade, ozlijedio 31-godišnjeg policajca. “Radi se o jednom sigurnosnom incidentu koji je nanovo pokazao da su objekti Vlade i Sabora kao najzaštićeniji objekti nesigurni. To su tri najbitnija objekta koji bi trebali biti na najvišoj razini zaštite”, istaknuo je Cvrtila za N1.

Složio se kako je ovakve stvari teško predvidjeti, no zato “sigurnosna prosudba mora predvidjeti različite metode napada različitim sredstvima, vozilima, pješice.. U protivnom, ako se ide s pretpostavkom da neće biti napada onda tamo ne treba postojati ni policija, ni bilo kakva sigurnost.” Nabrojao je i nekoliko mogućih opcija kojima bi se zaštitile važnije institucije u zemlji.

“Dislocirati objekte, pa drugdje uspostaviti Vladu i Sabor, što će se teško dogoditi, ili pojačati sigurnosne mjere da se kontrolira pristup objektima – i onaj koji se odvija pješice i posebno onaj koji se odvija vozilom”, pojasnio je.

ŠTO SE ČEKALO? Stručnjak za sigurnost o pucnjavi na Markovom trgu: ‘Oni koji tamo rade su kao glineni golubovi…’

Sigurnost je na još nižoj razini

Alarm koji je pokazivao da nešto nije u redu bio je performans Živog zida s lubenicama. No, Cvrtila smatra kako sigurnost nije dovedena na višu razinu nakon tog incidenta.

“Ne da se nije poradilo na tome, nego je sigurnost na još nižoj razini, zbog toga što se renovira škola. Tako da tko god ide preko Gornjeg grada, prema sjeveru, ide direktno gdje hoće ili direktno pred vrata Vlade ili Sabora i može se zaletjeti pred njih, tu je sigurnost na još nižim razinama. Oni vjerojatno ništa nisu napravili, očito se mora dogoditi neki javni sigurnosni incident”, poručio je stručnjak.

OVO JE NAPADAČ (22) S MARKOVOG TRGA: Ranio je policajca, objavio status na Facebooku pa se ubio; otkriven i mogući motiv napada

Nije terorizam

Iako motiv napada zasad nije poznat, Cvrtila je isključio mogućnost terorizma. “Sumnjam da se radilo o terorističkom napadu, jer teroristi – koliko je meni poznato – ne izvrše samoubojstvo. Moguće je da se radio psihički nestabilnoj osobi. Motiv je zapravo nebitan za napad. Zašto? Jer se on dogodio neovisno o motivu, policajac je teško ranjen, zgrada Vlade je na neki način ugrožena. Naravno da bi situacija bila gora da se radi o terorističkom napadu, ta osoba bi ušla u Vladu ili nekoga napala. Situacija bi bila značajno gora da je motiv bio takav”, pojašnjava on.

Smatra kako je potrebno zatvoriti trg i kontrolirati vozila. “Ne možemo se sakrivati iza toga da je to jednostavno neka svojevrsna otvorenost. Milijun građana bi isto tako htjeli doći do Bijele kuće, ući unutra, ne znam zašto američka Vlada to ne dozvoljava”, zaključuje.

PREMIJER NAKON PUCNJAVE: ‘Ovo je pokušaj ubojstva, sve nas dovodi u novu situaciju… Nema odgovornosti ministra Božinovića’