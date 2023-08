Radi sukoba hrvatskih i grčkih navijača u Ateni ne prestaju se nizati prijetnje i optužbe. Hrvatskim građanima koji sada ljetuju u Grčkoj, također nije svejedno. Trebaju li biti zabrinuti, za RTL Direkt komentirao je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

"Svakako treba biti oprezniji i možda izbjegavati mjesta gdje se okupljaju navijači, ali sumnjam da će obični građani biti tako neprijateljski nastrojeni prema našim građanima", kazao je.

Cvrtila kaže da su za nerede odgovorni nasilnici, a grčka policija odgovorna je što ih nije spriječila. Podsjetio je da je takav stav zauzelo i grčko ministarstvo koje je smijenilo sedam visokih dužnosnika.

"Od same granice oni su trebali locirati vozila i navijače koji idu i pratiti ih i cijelo vrijeme nadzirati, a najbolje je izolirati. Ako se radi o ljudima koji nasilnički zapravo ulaze u navijanje onda je najbolja mjera izolirati ih na nekom prostoru ili negdje na stadionu gdje ne mogu biti u doticaju s drugim građanima i drugim navijačima", kazao je Cvrtila koji smatra da je grčka policija podcijenila situaciju i da nisu ozbiljno shvatili upozorenja kolega iz Hrvatske, Crne Gore koja je dala registarske oznake vozila navijača…

'Svatko sa svakim mogao doći u kontakt'

Na pitanje, da se cijelo vrijeme govori kako je ubojica Hrvat, a moguće da se ipak radi o Grku, Cvrtila kaže kako će među navijačima vjerojatno vladati neki zavjet šutnje.

"Osim ako pod teretom prijetnje sankcija netko ne počne pričat tko nije bio direktno involviran. Ali će se njihova policija vjerojatno oslanjati na druge očevice. Jer vidjeli smo da su ljudi sa strane gledali i vidjeli što se događalo pa će vjerojatno tu biti prepoznavanja. I dakako na materijalne dokaze koje se prije svega odnose na otisak s predmeta s kojim su počinjena kaznena djela i DNA analiza ako je došlo do nekog bliskog kontakta između žrtve i počinitelja. Ali teško je to zaključiti u takvoj masovnoj tučnjavi jer svatko je sa svakim mogao doći u kontakt i prenijeti taj DNA. Ali vjerojatno je prostor prekriven s kamerama pa će i tehnički dokazi doći u obzir", smatra Cvrtila.

Kaže da će vjerojatno biti krivci i neki drugi koji su sudjelovali, a Grci od ove godine imaju puno rigoroznije propise.

"Tako da svi oni koji su bili u neposrednoj blizini gdje je stradao mladić i gdje su druge osobe stradale koje su imale teške tjelesne ozljede će vjerojatno kazneno odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi gdje je netko zadobio tešku tjelesnu ozljedu ili smrtno stradao. Po našim propisima su tu visoke kazne pa čak i do 8 godina zatvora i prema kaznenom zakonu i prema Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Kod njih je to puno više, možda čak i trostruko tako da sam vrlo uvjeren da će neki ostati tamo odmah u zatvorima", kazao je Cvrtila.

Dva dijametralno suprotna lica BBB-a

O uhićenima kaže da će neki sigurno ostati u zatvoru, neki će možda prekršajne sankcije tamo odraditi, ako neće biti u kaznenoj zoni nego samo u prekršajnoj ili će zatvorske kazne - 30-ak dana u tom procesu - odraditi ili će biti visoke novčane kazne.

Komentirajući motiv navijača koji prelaze toliki put, iako znaju da ne smiju biti na utakmici, Cvrtila je kazao da BBB pokazuju dva dijametralno suprotna lica.

"Jedno izuzetno humano jer kad su neke katastrofe eto njih pomažu ljudima. Prošli tjedan su pokrivali krovove nakon oluje u Slavoniji. Sjetimo se što su radili nakon potresa. A s druge strane onda imate ovo nasilničko lice. Nije mi to jasno. Bilo bi jako interesantno radi li se uopće o istim ljudima ili se to radi o različitim skupinama unutar grupe navijača", kazao je Cvrtila koji vidi kao zadaću klubova da se pojačano angažiraju sa psiholozima, pedagozima, kriminolozima i da pokušaju razbiti tu njihovu neku ideju o tome da su oni neki vitezovi i da je to nekakvo viteško ponašanje.

"Sakrivati se iza grupacije koja se sukobljava s nekim i unutar toga udariti, piknuti nožem ili nešto je kukavički čin", kazao je Cvrtila.

Zaključio je kako je vrlo izvjesno da će doći do organiziranog pokušaja, ako ne i dolaska u Zagreb na utakmice te kako će utakmica koja se igra s Hajdukom biti visokog rizika, pa će policija sigurno poduzeti sve da se ne dogodi isti scenarij.