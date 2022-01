Zviždačica Adrijana Cvrtila, bivša direktorica kutinske tvrtke Eko Moslavina razotkrila je korupciju u toj tvrtki. Podsjetimo, Cvrtila je razotkrila politička zapošljavanja po stranačkoj liniji kutinskog gradonačelnika, HDZ-ovca Zlatka Babića, osumnjičenog za trgovanje utjecajem i podmićivanje gradskih vijećnika. On ju je iz zatvora kazneno prijavio za klevetu.

Za RTL Direkt je kazala da će se nastaviti boriti za svoja prava. "Naravno da je postojala doza straha jer je politički modus operandi isti. Prvo vam onemoguće da radite, daju vam otkaz, onda slijede manji tretmani da vam puštaju spinove da niste dobro radili i vodili tvrtku, pa zadiru u vaš privatni život", kazala je Cvrtila, dodajući da istina uvijek ispliva na vidjelo.

Kazala je i strahuje li da ju čeka sudbina ostalih zviždača koji se nakon prokazivanja kaznenih djela teško mogu zaposliti. "Doza straha postoji, ali čovjek treba biti ustrajan i stabilan. Potraživat ću svoja sudska prava za povratak na posao, a i u kaznenom djelu ću postupati ukoliko mi se prava onemoguće", kazala je.

Udruga za zviždače

Cvrtila je otkrila da je u postupku registracija udruge koja će će pomagati zviždačima, a koju osniva s Viktorom Šimunićem i Josipom Vitezom.

"Ideja je bila da bi udruga Pomak pomagala osobama koje se nađu u situacijama poput nas, pružili psihološku i pravnu pomoć, pravno zastupanje, razgovor s drugim poslodavcima da se takvim osobama nađe posao, sve ono što nam treba u teškim trenucima", kazala je.

"Ljude treba osvještavati što je loše, a što dobro. Ako neki poslodavac radi ispravno i dobro zašto bi mu trebao biti problem zviždač. Ne bi trebao biti u normalno uređenom društvu. Nismo u takvom društvu ali moramo raditi na poboljšanju", dodala je Cvrtila.

Govoreći o Zakonu o zviždačima, Cvrtila je kazala da je gledala pitanje saborske zastupnice Romane Nikolić koje je uputila ministru Malenicu i nasmijala se kako je ministar branio zakon.

"Htjela bih mu poručiti da je zakon loš. Njime bi trebalo propisati da zviždači ne mogu dobiti otkaz. Zakon nije zaštitio ključno, otkaz i psihička maltretiranja. Kada to bude u zakonu pozdravit ću ga, sigurna sam da Malenica nije pitao zviždače što treba ugraditi u zakonske odredbe", kazala je.

O kaznenim prijavama za klevetu

Opisala je i svoju trenutnu situaciju s poslom. "Ugovorom o radu s tvrtkom kao direktor imali su obavezu rasporediti me na radno mjesto voditelja na kojem godinama radim. Novi direktor je dao novu sistematizaciju i ukinuo moje radno mjesto. Tužila sam tvrtku i tražila sam privremenu mjeru od suda povratka na posao. Sud je izdao rješenje da me moraju zadržati i omogućiti mi rad. Ali postoji problem. isprepliće se zakon o ovrsi i parničkom postupku gdje gledaju materijalni aspekt žrtve. Sadašnji direktor Eko Moslavine smatra da nisam ugrožena jer suprug radi, a to što sam se školovala 18 godina i što želim raditi i imam pravo na to, on to ne vidi kao problem", kazala je.

Na kraju je komentirala kaznene prijave za klevetu. "Pozivi će doći jer se radi o privatnim tužbama. S radošću ću ići na ročišta obzirom na materijalne dokaze pa se nadam da će u tom slučaju biti pozitivan epilog", kazala je.