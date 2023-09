Na području Slunja došlo je do incidenta kada su policajci pokušali zaustaviti ilegalni ulazak migranata iz Bosne i Hercegovine - začuli su se pucnjevi u šumi koja je poznata kao dio balkanske krijumčarske rute migranata. Pripadnici specijalne policije Osijek zaustavili su migrante u svom naumu prelaska granice u pograničnom mjestu Koranski Lug na području Cetingrada. Osječki specijalci navode da je pucanj stigao nakon što je skupina odvraćenih migranata krenula u BiH od same crte razgraničenja dvije države. To područje Slunja trenutno je pod povećanim pritiskom migranata, a umirovljeni kriminalist i pripadnik MUP-a, Željko Cvrtila, kazao je za HRT da je važno saznati istinu kada se radi o tom incidentu.

"To je bitno iz više razloga. Nije isto je li bio obračun između migranata ili je meta bila hrvatska policija. Ako je bila meta hrvatska policija, treba vidjeti je li meta od strane migranata ili krijumčara. Treća opcija koja može biti je da se radi o nekakvoj slučajnoj pucnjavi krivolova pa je jedan od metaka zalutao u smjeru hrvatske policije", objasnio je Cvrtila.

'Granica je očito propusna'

U migrantskoj populaciji sve je veća prisutnost oružja, a Cvrtila je kazao kako su do njega vjerojatno došli kupovinom i prodajom. Teško je, dodao je, da su migranti došli iz Sirije s oružjem, a da ih putem nitko nije pregledao. Migranti su "očito", zaključio je umirovljeni kriminalist, spremni prihvatiti oružje i "upotrijebiti ga" neovisno o svrsi - "bilo da se radi o međusobnim obračunima ili obračunima s policijama država kroz koje prolaze".

"To je vrlo loš, vrlo opasan trend. Iako smo mi od 2015. godine govorili da među ljudima koji su bježali od rata, da ima ljudi i drugih namjera. Sada je to vjerojatno očitije i izraženije", objasnio je Željko Cvrtila.

Ovaj umirovljeni kriminalist kazao je kako je pritisak na granicu povećan i da to predstavlja dodatni izazov. Zadatak policajaca je "voditi računa o svojoj sigurnosti, sigurnosti građana, a između velike količine građana, izdvojiti one koji su ilegalnog kriminalnog ponašanja". Situacije je još izazovnija kada su u pitanju migranti.

"Ista situacija je na granici, znači, očito je granica propusna, samo unutar te skupine migranata trebate izdvojiti neke koji su kriminalnih namjera. Nije to jednostavno, ni lako, puno teže nego u općoj građanskoj populaciji države", kazao je Cvrtila. Veliki problem su i "dvostruke", "trostruke" ili nepostojeće evidencije migranata, dodao je, kao i nepovezanost sustava.

"Te ljude ne znate, o njima nemate nikakve evidencije, ako ih imate, one su dvostruke ili trostruke. Pojedine osobe se na različitim granicama, prijavljuju s različitim identitetima. Sustavi nisu povezani da ih možete automatski sustavom biometrijem identificirati", objasnio je.

'Vojska na granici neće poboljšati situaciju'

Policija radi u teškim uvjetima, otkrio je Željko Cvrtila, skoro kao u prašumama tako da im nije ni lako, niti jednostavno.

"To su poluprašume tamo gdje ljudi prolaze. Vidjeli smo da rade nekakve priručne kampove. To nije problematično što se tiče specijalne policije, oni su na to navikli, ali sve to dugo traje", otkrio je. Potrebno je izgraditi čvršće i trajnije objekte za smještaj policije kako bi im očuvali zdravlje.

Hrvatska, pak, nema svoju migrantsku politiku, kazao je umirovljeni kriminalist, a ako i postoji onda je nekonzistentna. Hrvatska, naime, "slijedi politiku koju zacrtava Brisel", otkrio je Cvrtila.

"U tom pogledu, ta politika varira. Prvo je tvrda granica pa je meka granica. Nakon toga ih treba humanitarno primiti pa jako odbiti, odnosno raditi 'pushback'", dodao je.

Kada je u pitanju politika prema migrantima, Hrvatska i EU "lutaju" pa baš zbog toga dogodi se da policija ponekad upotrijebi silu .

"Jednom kada se policija čvrsto postavi, budu optuženi za prekomjernu upotrebu sile, a kada je propusnost veća, onda se svi pitaju o sigurnosti unutar države", objasnio je Cvrtila koji smatra da vojska na granici neće poboljšati situaciju. Prije 7, 8 godina na tu ideju došla je i Kolinda Grabar Kitarović.

"Da stavite vojnika do vojnika, ako nemate ovlasti kako ćete odbiti te ljude, oni će vam to probiti u nekakvom naguravanju kada dođe 500 ljudi. Vojska nije educirana ni obučena za takvo postupanje prema migrantima kao što je policija koja ima svakodnevne obuke", objasnio je Željko Cvrtila pa dodao da je potrebno postaviti fizičke prepreke koje je okarakterizirao "humanijima" od fizičkog "pushbacka".

"Granice su unutar Europe ukinute, ali to ne znači da treba biti bez vanjskih granica. Po meni je puno humanije da su se uspostavile fizičke prepreke koje bi sprječavale prodor, nego da fizičkom silom iz dana u dan to primjenjujete kako bi ih odvratili. To ne mora biti žica, to mogu biti neke normalnije ograde. Žilet žica je nehumana", zaključio je umirovljeni kriminalist i pripadnik MUP-a.

