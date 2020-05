CVJETNA REVOLUCIJA U ZAGREBU: Ljudi sade cvijeće po gradu, ni komunalni redari nemaju ništa protiv

Nakon što je Komunalno redarstvo tražilo očitovanje od Martine Živković zbog “neovlaštene sadnje cvijeća na javnoj zelenoj površini”, građani na pojedinim lokacijama samoinicijativno sade cvijeće, a iz redarstva poručuju kako nemaju ništa protiv, ali moraju postupati prema prijavi

Nakon što se vlasnica poznatih zagrebačkih slastičarnica, Martina Živković požalila da joj je Komunalno redarstvo uputilo dopis na očitovanje zbog “neovlaštene sadnje cvijeća na javnoj zelenoj površini”, točnije jednom zelenom otoku oko stabla u Preradovićevoj ulici, na Facebooku, a kasnije i na ulicama se dogodila prava mala revolucija.

“Komunalno redarstvo dalo mi je osam dana da se očitujem. Teško mi je povjerovati da vrt može nekome smetati, ali još teže mi je povjerovati da institucije postupaju temeljem takve anonimne prijave. Mi smo to odlučili dati gradu kao izraz volje i optimizma nakon teškog potresa. Ljudima se vrt sviđa i žele ga tamo. Kada je stigao zahtjev za očitovanjem, ljudi su se okupili oko vrta, žele pokrenuti i prosvjed. Mi želimo spriječiti uklanjanje vrta, a moje očitovanje na slučaj ići će u smjeru da se ne osjećam krivo i da ni po koju cijenu neću ukloniti vrt, jer je to protiv mojih uvjerenja. Neću počupati biljke”, rekla je Jutarnjem Martina Živković.

Građani su reagirali sadnjom biljaka u “improvizirane vrtove” u Tomašićevoj ulici. Suludo im je, kažu, da je netko anonimno išao prijavljivati takav čin.

“Ovdje sam s ekipom iz inicijative Vratite magnolije. Ja sam student, zanima me vrtlarenje i urbano vrtlarstvo, i razbjesnilo me kada sam vidio da je naloženo improvizirani vrt u Preradovićevoj vratiti u staro stanje. Jer, prije tog vrta, stanje je komad blata, eventualno sa psećom kakicom. Nije mi jasno zašto bi oni, koji su napravili nešto lijepo, sada trebali to vratiti na staro, lošije stanje. Zasadit ćemo niske biljke, ništa što bi pustilo korijenje i uništilo pločnik, ili smetalo vidljivosti u prometu. Tako je bilo napravljeno i u Preradovićevoj ulici, i ne razumijem logiku zašto bi to nekom smetalo”, pita se Antonio Dominik, jedan od vrtlara iz Tomašićeve.

Moraju postupiti prema prijavi

Upravo je anonimna prijava nekog mrzovoljnog susjeda bila okidač za ovakvu reakciju građana. Naime, Komunalno redarstvo vjerojatno ne bi niti postupilo da prijave nije bilo, a “tužibaba”, koja je poslala i fotografiju Živković i njenog susjeda Borisa Novkovića “u prekršaju” ostat će i dalje anonimna.

“Mi ne smijemo otkriti izvor koji nam je dao informaciju. Nama nije bitno je li riječ o anonimnoj prijavi, o pseudonimu, mi moramo postupati. U primjeru Preradovićeve ulice postupano je na temelju zahtjeva fizičke osobe, odnosno građanina koji je prijavio slučaj i čiji je identitet nama poznat”, potvrdio je Željko Renić iz Ureda za prometno i komunalno redarstvo Grada Zagreba i dodao: “Kad zaprimimo dojavu, od nas se očekuje da izađemo na teren u što kraćem roku te da predmetu pristupimo nepristrano i zakonito. Po izlasku na teren, naše osobne impresije i mišljenja su nebitni, i moramo postupati sukladno zakonskim propisima. Izdali smo stranci rješenje o postupku, izvijestili smo je o slučaju i tu je za nas priča završena.”

Pohvalna praksa u Europi

No, u nas ilegalna praksa je u Europi sasvim legalna, pa čak i dobrodošla. Naime, građani Pariza i Beča, gradova-sinonima za urbanu ljepotu i sklad, slobodno mogu saditi cvijeće na javnim površinama, čak štoviše i potiču takve inicijative.

“Kako je pohvalna akcija sadnje drvoreda u Preradovićevoj, a trebalo bi ga vratiti i u Berislavićevu, tako je pohvalna i gerilska akcija sadnje sitnog cvijeća u zeleni otok oko jednog od stabala u Preradovićevoj. Sitno zelenilo u Preradovićevoj ne samo da ne smeta, ne narušava ili ikoga ugrožava nego u mikromjerilu oplemenjuje ulicu. Umjesto komentara na gradsku upravu, istaknuo bih primjer Pariza koji građanima ustupa upravo ovakve zelene otoke da se o njima brinu sadnjom dodatnog sitnog zelenila, uglavnom cvijeća ili povrća, čime podižu ambijentalne i boravišne kvalitete ulice. U svjetlu bizarne pritužbe pozivamo Zagrepčane da i sam zasade sitno cvijeće ili povrće u zelenim otocima oko gradskih stabala, tamo gdje to ne narušava krajobrazne koncepte”, poručio je voditelj platforme 1POSTOZAGRAD i autor knjige “Zagreb, javni prostor”, Saša Šimpraga.

Protiv takvih akcija Željko Renić iz Komunalnog redarstva nema ništa protiv, ali ističe kako se sve treba regulirati zakonom. Istaknuo je kako trenutnim zakonom ne mogu ništa drugo nego postupati po prijavi.

“Jednako cijenimo stranke u postupku i za nas nema ništa osim tog postupka, na koji nas obvezuje zakon. Ako zaprimimo pritužbu, možemo još jednom proći kroz predmet, oformiti povjerenstvo. Ako netko smatra da je trebalo postupiti drugačije, uvijek smo otvoreni da zaprimimo pritužbu, pa i ispričamo se ako smo pogriješili. Mi želimo dobru suradnju s građanima i da im budemo na usluzi, a ne da se građani boje nas i kazni. To nije naša intencija, to je zadnje što želimo”, rekao je Renić i dodao kako bi omogućavanje sađenja cvijeća potaknulo zadovoljstvo građana i kreativnost kod mladih, no da o svemu odlučuje Milan Bandić ili osobe koje on ovlasti.