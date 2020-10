‘Mi smo La Štruk, jedan od razloga zašto ljudi iz cijelog svijeta već šest godina dolaze u Zagreb. A vi? Vi ste, s druge strane, razlog zašto ljudi već godinama odlaze iz Hrvatske. Vi i vaši činovnički kolege političari. To je razlika među nama. Mi stvaramo, vi rušite; Vi ste upravo potpisali novi lockdown, samo ste ga nazvali drugim imenom. Ali govno je govno pa sve da i izgleda kao pita’, poručili su članovima Nacionalnog stožera iz svjetski čuvenog zagrebačkog restorana

Teško je naći ugostitelja koji je bez imalo ljutnje prihvatio nove, strože epidemiološke mjere koje je Nacionalni stožer propisao za rad kafića, restorana i ostalih ugostiteljskih objekata. Mnogi smatraju da im se pod tim uvjetima ne isplati raditi i da će te mjere dotući njihovo poslovanje.

Tim povodom oštru poruku članovima Nacionalnog stožera poslali su putem Facebooka iz čuvenog zagrebačkog restorana La Štruk. Njihovu podužu objavu prenosimo u cijelosti.

NOVA PRAVILA: Gosti masku nose sve do stola, covid-redari mjere temperaturu, nema podija…; Ugostitelji: ‘Možemo i zatvoriti…’

‘Vi ste razlog zašto ljudi odlaze iz Hrvatske’

“Gospodo Capak, Vili Beroš, Davor Božinović i Šostar, gospođo Markotić, dozvolite da se predstavimo. Mi smo mjesto u Zagrebu prema čijem radnom vremenu mnogi turisti planiraju svoj boravak u gradu, mjesto gdje svoje goste iz cijelog svijeta dovode predsjedničke i veleposlaničke obitelji, najbolji svjetski košarkaši, nogometaši, književnici, novinari od BBC-a, CNN-a do New York Timesa, a najvažnije, gdje svoje drage prijatelje, obitelj i goste dovode naši sugrađani. Mi smo restoran koji je godinu i pol dana kontinuirano bio prvi na tripadvisoru, a već šest godina je Top 15 na toj listi. Restoran koji je Google uvrstio u svoj video o nematerijalnoj baštini Hrvatske. U 2020. smo uvršteni medju 10 posto najboljih restorana u svijetu prema tripadvisoru. Prema respektabilnom TasteAtlas u smo mjesto koje nudi najbolje kuhane štrukle na svijetu, a preporučuje nas jedan od dva najpriznatija svjetska gastro vodiča Gault&Millau Croatia

Mi smo La Štruk, jedan od razloga zašto ljudi iz cijelog svijeta već šest godina dolaze u Zagreb. A vi? Vi ste, s druge strane, razlog zašto ljudi već godinama odlaze iz Hrvatske. Vi i vaši činovnički kolege političari. To je razlika među nama. Mi stvaramo, vi rušite.

UGOSTITELJI OČAJNI: ‘Izigrani smo, ove mjere nisu bile na stolu!’; Capak: ‘U mnogim europskim zemljama ugostiteljski objekti uopće ne rade’

‘Mi smo jedna u nizu lijepih priča koju pretvarate u horor’

Ne govorimo sve ovo da bismo se promovirali ili hvalili jer naši gosti, i sadašnji i budući, jako dobro znaju tko smo mi i zašto nam dolaze, govorimo ovo da bismo vama pokazali što uništavate. A ne uništavate samo nas, mi smo samo jedna u nizu lijepih priča koju pretvarate u horor.

Da odmah razjasnimo bitne stvari kako ne bi bilo zabune… korona je neugodna i potencijalno opasna bolest. Nismo teoretičari zavjere, Zemlja je okrugla, tumor se ne liječi C vitaminom, Bill Gates je relativno ok lik, 5G ne čipira ljude, a svoju djecu cijepimo propisanim cjepivima od rođenja. Kad je Covid-19 u pitanju, ne slušamo lokalne pjevače i prosječne nogometaše, već svjetske stručnjake. I baš zato što cijenimo znanost i činjenice, znamo da je jedan od najrelevantnijih svjetskih stručnjaka za epidemiologiju Ioannids, na Stanfordu upravo dokazao da je smrtnost od korone između 0,15 i 0,2%.

Znamo da WHO tvrdi da je lockdown najgora moguća opcija. Znamo da je stotine relevantnih epidemiologa i profesora, uključujući prof.dr. Sunetru Guptu s Oxforda pokrenulo inicijativu i peticiju protiv restriktivnih mjera i obaveznog nošenja maski jer to smatraju neprimjerenim razini opasnosti od bolesti… Isto tako znamo da je udio smrti povezanih s koronom u ukupnom broju smrti u svijetu oko 1,6%. U Hrvatskoj je manji od 1%. Znači da od 100 ljudi koji umru dnevno, jedan umire od uzroka povezanih s koronom. Nije zanemarivo, ali nisu niti smrti u prometnim nesrećama zanemarive pa se i dalje vozimo, nije niti planinarenje bezopasan sport pa i dalje istražujemo planine, nije niti prolazak pored zagrebačkih fasada siguran pa i dalje hodamo, nije niti gripa uopće bezopasna pa se i dalje grlimo… život nije film sa zajamčenim sretnim krajem, ali baš u tome je ljepota. Zato i živimo, a ne skrivamo se u kući i nismo robovi straha.

ČELNIK UDRUGE UGOSTITELJA O NOŠENJU MASKI U KAFIĆIMA: ‘Držat ćemo se mjera, ali od Vlade sada ipak nešto očekujemo’

‘Ne utječe korona na naš život, nego vi svojim mjerama’

Kako vi živite nije naš problem, sve dok to ne utječe na naš život. A to se upravo počelo dogadjati. Da razjasnimo i ponovimo, ne utječe korona na naš život, nego vi sa svojim paničnim, nepromišljenim, destruktivnim, nekreativnim, nerealnim, činovničkim mjerama te stvaranjem emotivne ucjene i pasivne agresije na sve građane kroz jeftinu populističku floskulu ‘odgovornosti prema drugima’. A svakodnevnim iznošenjem brojki (koje mogu biti jako važne i koristan indikator znanstvenoj zajednici) ciljano zastrašujete javnost kako biste ih učinili poslušnijima jer se radi o, prosječnom čovjeku, nebitnim i beskorisnim podacima koji o stvarnoj opasnosti od ovog virusa ne govore ništa.

Da vam objasnimo to vašim rječnikom, kao što ljudi ne umiru zbog virusa, nego najčešće zbog neadekvatne, pretjerane, panične, nekontrolirane reakcije ljudskog imuno sustava, isto tako niti normalan život ne uništava pandemija i situacija s koronom, nego vaše neadekvatne, pretjerane, panične, nekontrolirane reakcije i mjere. Drugim riječima, ubijate društvo, baš kao što vlastiti imuno sustav ubija čovjeka. Jel baš toliko teško shvatiti ovu paralelu?

HOĆEMO LI ZAISTA MORATI ŠAPTATI U KAFIĆIMA? ‘Ugostitelji su pred slomom, za njih će to biti totalni lockdown, to je njihov kraj…’

‘Upravo ste potpisali novi lockdown, samo pod drugim imenom’

Maske osoblja kao niti udaljenost stolova od 2 metra nikad nismo predstavljali kao problem. Međutim, tražiti da svaki gost kafića i restorana ima četiri (4) kvadratna metra te da su stolovi udaljeni 3 metra, može samo netko tko nije nikad bio u restoranu ili nikad nije bio na satu geometrije. Dakle, jedna peteročlana obitelj koja iz istog kućanstva, gdje neki spavaju u istom krevetu, dolazi istim automobilom do restorana (da vam pomognem, površina unutrašnjosti automobila je oko 2 kvadrata), tamo dobiva 20 metara kvadratnih kako se ne bi zarazila. Čak i ako zanemarimo ovu obiteljsko geometrijsku bizarnost, ne možemo zanemariti činjenicu da većina ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj nije veća od 60 kvadrata (često je i puno manja). Po vašoj računici, takvi restorani mogu primiti 3 do 4 obitelji odjednom. Znam da ste svi zajedno korisnici sredstava državnog/gradskog proračuna, ali probajte se samo na sekundu praviti da niste i da stvarno morate zaraditi plaću. Znamo da je teško zamislivo, ali probajte. Kako biste to uspjeli u ovoj računici? Drugim riječima, vi ste upravo potpisali novi lockdown, samo ste ga nazvali drugim imenom. Ali govno je govno pa sve da i izgleda kao pita.

La Štruk će preživjeti, a vi? Hm, to ostavljamo vama na dušu, ali…

Ako odmah ne promijenite odluke i prilagodite ih realnoj situaciji i realnoj opasnosti od ovog virusa, a ne radite cirkus i stvarate višestruko veću štetu nego što bi virus ikad napravio bez vas i vaših mjera, radije ćemo naše štrukle besplatno dijeliti kod HNK, nego poslovati po vašim uvjetima. A iskreno se nadamo da će to učiniti i svi ostali ugostitelji koji drže do sebe (rougemarin.hr, Basta, Submarine Burger, Otto & Frank, NAV restaurant…) U jedno smo sigurni, La Štruk će preživjeti (nažalost mnogi drugi restorani neće) te će i idućih godina biti mjesto posebno zaokruženo na kartama gotovo svih turista koji krenu u Hrvatsku. A vi? Hm, to ostavljamo vama na dušu, ali nikad u životu ne bismo željeli biti vi, barem zbog srama pred vlastitom djecom, ako već ne pred samim sobom.

POČINJU S KAŽNJAVANJEM AKO NE NOSITE MASKU, NAJSTROŽE JE U ZAGREBU: ‘Koronaredari od sutra počinju s radom’