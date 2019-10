ČUVARI PRIRODE POBUNILI SE ZBOG – ŠILTERICE! Novi pravilnik o odorama donio neugodnu promjenu u ‘outdoor’ opremi

Osim izostavljanja šilterice, novim Pravilnikom o odori čuvara prirode propisano je i unificirano znakovlje te natpisi na odorama, a u Ministarstvu poručuju kako žele pojednostaviti javnu nabavu

Čuvari prirode, osobe koje se brinu o nacionalnim i regionalnim parkovima te parkovima prirode, izmjenama Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo u javnu raspravu, ostat će bez jednog detalja u svojoj odori – šilterice. U ministarstvu kažu kako je procijenjeno da je šešir dovoljno dobar odjevni predmet, no čuvari prirode time nisu oduševljeni.

“Nisam detaljno analizirao izmjene koje se predlažu, vidio sam da se mijenja nekoliko članaka, a primijetio sam i da se mijenja stavka koja se odnosi na šilt-kapu. Iskreno, ne znam zašto se to mijenja, mogu samo reći da je to stvar dizajnera, ali ostaje pitanje kako će to biti u praksi na terenu. Specifično je kod nas u Hrvatskoj što imate različite karaktere parkova, od morskih pa do onih planinskih, a imate i čuvara koji rade u čamcu, tako da se šilterica pokazala praktičnom za čovjeka koji radi u outdoor opremi. U nekim prilikama je praktičniji i šešir, no šilterica se zaista nije pokazala lošom”, kaže Branko Štivić, predsjednik Hrvatske udruge nadzornika i čuvara prirode.

Nikad nije nosio službenu odoru

Sadašnji Pravilnik o službenoj odori donesen je 2017. godine, a Štivić je bio član radne grupe koja je radila na prethodnom pravilniku. Kaže kako je sadašnji pravilnik dobar, ali ističe apsurd da još uvijek nije odjenuo odoru koja je njime propisana.

“Ja nosim odoru već 15 godina koja nije u skladu s novim pravilnikom. On je donesen, ali on je još uvijek mrtvo slovo na papiru. Znam da pojedini kolege čuvari traže da vide izrađenu opremu kako bi je isprobali i vidjeli ima li ona karakteristike koje su navedene u pravilniku. Ja jedva čekam vidjeti, opipati i odjenuti tu odoru da vidim je li prikladna i mogu li je koristiti na terenu”, kaže Štivić.

Pojednostavljena javna nabava

Iz Ministarstva poručuju da se ovim izmjenama nastoji pojednostaviti postojeći pravilnik s ciljem kvalitetnog provođenja postupka javne nabave, koja bi trebala početi čim se pravilnik donese. Tako su specifikacije za javnu nabavu poprilično detaljne, što dokazuje i prilog pravilnika u kojem je detaljno opisan i skiciran svaki komad odore, javlja Jutarnji.

A osim same odore mijenjat će se i znakovi, nazivi i natpisi te odnosi između znakovima na odori. Prema novom pravilniku, znakovlje će biti ujednačeno u svim parkovima.

“Svaki park prirode ima svoje oznake. Čuvari prirode u mediteranski zaštićenim područjima imat će plave stilizirane znakove, a oni u kontinentalno zaštićenim područjima zelene. Ovim izmjenama pravilnika ti znakovi bi trebali biti usklađeni”, kaže Marin Ćorluka, čuvar u Parku prirode Papuk.