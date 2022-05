Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas poslijepodne i navečer u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se mjestimice jači razvoj oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno izraženi pljuskovi ili grmljavinsko nevrijeme izgledni su ponajprije u sjeverozapadnim i sjevernim predjelima, navečer i u Slavoniji, kažu u DHMZ-u.

'Isključite telefonski i strujni kabel'

A zbog mogućeg nevremena, Hrvatski Telekom poručio je korisnicima da zaštite svoju opremu.

''Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje, preporučujemo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice'', kažu u HT-u.

Sutra najprije oblačno, a onda sunčano

Sutra će, pak, prema prognozi DHMZ-a, biti djelomice sunčano. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti oblačnije, a malo kiše moguće je uglavnom na istoku. Poslijepodne, ponajprije u gorju te u unutrašnjosti Istre, mjestimice može biti lokalnih pljuskova i grmljavine.

Vjetar će biti slab, prijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u noći i ujutro umjerena do jaka bura, drugdje slabo i umjereno jugo, a od sredine dana uz obalu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 12 i 17, na Jadranu od 17 do 22°C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30°C.