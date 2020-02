CURICA SE UTAPALA U NABUJALOJ RIJECI – JOSIP NI SEKUNDE NIJE DVOJIO: ‘Mišići su se skupili, utrnuo sam, nisam mogao plivati, ali…’

Bitno mi je samo da je ‘mala’ dobro i da se sve dobro završilo, to je nabitnije, rekao je Josip Crljen

Duboka je i hladna rijeka Ruda u predjelu Gaz – i puna virova. Prošle godine u travnju baš se tamo slavilo krštenje. A onda je jedan dječak viknuo da se netko utapa. Josip Crljen Jack uskočio je u nabujalu rijeku. Ni trenutka nije razmišljao. U mutnoj rijeci utapala se djevojčica, javlja HRT.

“Mišići su mi se skupili, nisan mogao plivati, utrnuo sam cijeli. U tom trenutku ne razmišljaš što se može dogoditi iako nisan znao hoću li isplivati. Jednostavno ne razmišljaš, dođe tako u čovjeku. Čim sam je uhvatio, znao sam – ne puštam je dok ne bude vani i to je to”, rekao je Josip za HRT. Spasio ju je. Izvukli su najprije nju pa njega.

Brzo se pročulo što je učinio heroj iz Rude, svi su ga tražili tih dana. Jedna gospođa željela mu je donirati mobitel, a on je odlučio da taj mobitel ide djevojčici koju je spasio.

Josipa je HRT snimao u Stanićima pokraj Omiša, krčio je teren za vilu s bazenom. Ne sebi, drugima. Bagerist je. Vrijedan i pošten, kažu za njega kolege i prijatelji, i ništa mu nije problem.

Dok se nije uvjerio da je djevojčica dobro, kaže, nije mogao spavati. I sam je otac malenoga Mirka.

“Sutra za svoje dijete, da mali može reći što je njegov tata napravio, jedino za to mi je drago. Ja medijima zahvaljujem na svemu, ali meni jednostavno to nije toliko bitno. Bitno mi je samo da je ‘mala’ dobro i da se sve dobro završilo, to je nabitnije”, rekao je Josip koji je kandidat za ovogodišnju nagradu ‘Ponos Hrvatske’ koja će mu se uručiti 25. veljače.