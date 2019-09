CURI SVE PRLJAVIJI VEŠ DAMIRA ŠKARE, OGLASIO SE I PREDSJEDNIK HAK-a: ‘Žao mi je te žene, ali vjerujem da ona nije jedina. On je u AK Siget i zakon i sud’

Od Škari bliskih osoba moglo se čuti kako on odbacuje navode prijave za silovanje

Predsjednik Autokluba Siget, bivši boksač i olimpijac te bivši saborski zastupnik HDZ-a Damir Škaro, uhićen je nakon što ga je zaposlenica AK Sigeta prijavila za silovanje.

Zagrebačka odvjetnica Morana Rabar rekla je Hini da je Škaru prijavila liječnica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Prijetio joj je i nudio mito za šutnju

Ispričala je kako se to dogodilo jedne radne subote u prostorijama AK Sigeta gdje je počela raditi dva mjeseca ranije. Kazala je kako ju je napao s leđa, uhvatio oko struka nabivši je na sebe te joj ruku gurnuo u grudnjak. Ona se uspjela istrgnuti, a on joj je rekao da se ne otima. Lijevom rukom držao je njezine ruke.

“Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće… Najgore od svega što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane, što sam ja više dolje klizila to mi je zadirao prste još dublje”, jecajući je ispričala žrtva pred kamerom emisije ‘Provjereno’.

Dva dana je, kaže, plakala, a onda skupila hrabrost i prijavila Škaru policiji. Kazala je i kako se boji za svoju djecu.

Bivši saborski zastupnik doznao je kako ga je žrtva prijavila policiji pa joj je, kako je rekla, poslao poruku s pitanjem “kako su ti djeca?”

Kazala je i kako joj je Škaro preko posrednika nudio 80.000 eura za šutnju.

UHIĆEN BIVŠI SABORSKI ZASTUPNIK HDZ-A, SUMNJIČE GA ZA SILOVANJE: ‘Molila sam ga da prestane, rekao je da će raditi što hoće’

“Zbog odredaba Zakona o kaznenom postupku prema kojima su sve radnje u ovoj fazi postupanja tajne ne mogu vam ništa više reći”, kazao je Škarin odvjetnik, Krešimir Krsnik.

Odbacuje optužbe

Prema neslužbenim informacijama, dok je Škaro bio nedostupan, obavila niz radnji i mjera kako bi se utvrdile okolnosti vezane uz prijavljeni događaj, piše Jutarnji list.

HDZ SE OGLASIO VEZANO UZ SLUČAJ DAMIRA ŠKARE: ‘Najoštrije osuđujemo seksualno, obiteljsko kao i svaki drugi oblik nasilja’

A od Škari bliskih osoba moglo se čuti kako on odbacuje navode prijave za silovanje, kao i optužbu za upućivanje prijetnje. Isto tako tvrdi kako je zaposlenici poslao poruku zbog nedolaska na posao.

Oglasio se i predsjednik Hrvatskog autokluba

“Žao mi je zbog svega, žao mi je te žene i što joj se to dogodilo, ali vjerujem da ona nije jedina. Sve to pogađa i našu asocijaciju jer je Damir Škaro bio član Upravnog odbora kao predsjednik najvećeg autokluba u zemlji i kluba s najviše intervencija”, kazao je Slavko Tušek, predsjednik Hrvatskog autokluba za Jutarnji list.

Objasnio je da je Škaro u AK Siget došao sa skupinom ljudi koju je predvodio bivši glavni tajnik HAK-a Ile Baković i da se tamo nametnuo kao čelni čovjek.

“On je u AK Siget bio sve, i zakon i sud”, kazao je Tušek.

Po njegovu mišljenju, Škaro je živio iznad svojih mogućnosti, često je, tvrdi, ispoljavao obijest i bahatost, i sve to mu na pragu 60. godine nije trebalo.

Problematičan i u problemima sa zakonom

Ovo HDZ-ovcu nije prvi sukob sa zakonom. Svojedobno ga je zbog prijatnji prijavio i Mato Niki koji je u to vrijeme, 2007., bio glvni tajnik AMK Siget. Nikić je izjavio kako se sa Škarom našao na piću, sastanku koji je trebao kratko trajati. Umjesto toga, tvrdi on, Škaro mu nije dao ode niti da se javlja na mobitel, piše Večernji.

“Govorio mi je da nisam lojalan, spominjao mi je dijete te me pitao da razmislim tko će se brinuti za dijete ako mene više ne bude. Nije me fizički napao, no pljunuo mi je u lice, a sve to prijavio sam policiji”, rekao je Nikić novinarima 2007.

Škaro je bio pod istragom i zbog gospodarskog kriminala. Optužen je da je s još jednom osobom zlouporabio položaj te time AMK Siget oštetili za 300.000 kuna. Teretilo ih se da su od 2006. i 2007. svoje privatne troškove plaćali poslovnom karticom, a bili su optuženi i za pokušaj prijevare. Naime, zaposlenicima druge firme koju je osnovao AMK Siget nalagali su da ispunjavaju lažne izjave o kontroli automobila.

Istražni zatvor?

Po završetku kriminalističkog istraživanja podnijet će se odgovarajuće prijava protiv Škare, nadležnom državnom odvjetništvu, vjerojatno Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Nakon što ispitaju Damira Škaru, odlučiti će hoće li protiv njega pokrenuti kazneni postupak i tražiti da mu se odredi istražni zatvor.