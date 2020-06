CURE PRVE BROJKE: Istraživanje u tri jedinice pokazalo – Restart u vodstvu, HDZ drugi, a nešto ide i Škori

Ipak, u igri su i Most pa čak i Bandić Milan 365

HR Rejting pokazuje da u središnjoj Hrvatskoj najviše mandata osvaja Restart koalicija, potom HDZ, a siguran ulazak u parlament ima i Domovinski pokret, ali šanse postoje još i za Most pa čak i stranku Bandić Milan 365 i HNS.

U drugoj žestoka borba za preostali mandat

Istraživanje agencije Promocija plus za HRT po izbornim jedinicima pokalo je kako u II. izbornoj jedinici, koja se proteže od istoka Zagreba pa sve do granice s Mađarskom, Restart koalicija osvaja 31 posto glasova, lista HDZ-a i HSLS-a 28 posto, a Domovinski pokret kojeg tamo predvodi Miroslav Škoro 11,3 posto.

U borbi za mandat još su Mostov predvodnik Nino Raspudić sa 4,6%, ali zbog d’Hondtove metode preračunavanja glasova i Bandićeva stranka rada i solidarnosti iako u anketi dobiva samo 3,6%.

Preračuna li se to u mandate, Šest ih sigurno pripada SDP-ovoj koaliciji, pet HDZ-ovoj i dva koaliciji Domovinskog pokreta. U borbi za preostali mandat su Restart, HDZ, Most, BM 365, a najbliže mu je Most

Premoćna pobjeda Restarta

U III. jedinici, na sjeveru Hrvatske, sigurne su samo dvije vodeće stranke. Prva je Restart koalicija s 41,8% biračke potpore, a drugi s gotovo upola manje – HDZ 22,4%.

U skladu s time, Restart osvaja sigurnih 8 mandata, a HDZ 4. Za preostala dva mandata natjeće se pet lista-. osim SDP-a i HDZ-a nada mu se Domovinski pokret s 4,7% posto podrške te izjednačeni HNS i Čačićevi Reformisti svaki s 3,9 posto podrške.

Domovinski poket dosta dobiva u IV jedinici

U IV. izbornoj jedinici koja obuhvaća cijelu Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, sigurne su tri liste HDZ s 32,4%, – koalicija Miroslava Škore (22,2%) i Restart koalicija s 18,7% Od 13 fiksnih mandata HDZ dobiva 6, koalicija predvođena Domovinskim pokretom 4, koalicija predvođena SDP-om 3. Preostalom se mogu nadati Restart i HDZ, ali više nade ima HDZ. .

Od ukupno 42 mandata koliko ima u ove tri izborne jedinice, 17 mandata sigurno osvaja Restart, 15 sigurno ide HDZ-u i koalicijskim partnerima, a Domovinski pokret može biti siguran u šest zastupnika u parlamentu.