Spremaju se velike promjene u Banskim dvorima. Vladu bi uskoro trebala napustiti barem četiri ministra, među njima i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, piše RTL.hr.

Oko sudbine Nataše Tramišak koplja se i dalje lome. Premijer joj se planirao zahvaliti, no tome se oštro protivi dio HDZ-ovaca, a podršku njezinu radu dali su i koalicijski partneri.

Dok je sastanak većine u Banskim dvorima još trajao, hodnicima se pročulo da ministar gospodarstva Ćorić uskoro odlazi iz Vlade, na vlastiti zahtjev. On to nije niti potvrdio niti demantirao: "To će prije svega biti pitanje za predsjednika Vlade Plenkovića. On je taj koji je selektor ove ekipe. Mandat je mom predsjedniku Vlade na raspolaganju već pet i pol godina. Vrijeme leti, a ja sam tu već dulje vrijeme, jedan sam od seniora, ako me pitate jesam li u formi, jesam."

Filipović umjesto Ćorića?

Kao zamjena za Ćorića spominje se Davor Filipović, bivši kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. I on je samozatajan kao i Ćorić. Koji su mu planovi za budućnost, želite li ostati ministar u Vladi ili premijer odlučuje? Ćorić je na to odgovorio:

"Odluka da netko ostane ili ne ostane u Vladi je stvar tog nekog ministra ukoliko ulazi, i procjene predsjednika Vlade i on je taj koji je izbornik ove ekipe i njegova je konačna."

Plenković je jasno dao do znanja da sprema crveni karton ministrici Nataši Tramišak. RTL doznaje da su razgovarali, ali o detaljima ne želi. No, priča se da bi njezin odlazak naljutio dio kluba HDZ-a. Hoće li smjena ministrice Tramišak biti kamen spoticanja u klubu zastupnika? Šef kluba Branko Bačić uvjerava da je ekipa jedinstvena: "Nikakav to neće biti kamen spoticanja, ako to toga dođe. Na premijeru je i tu ima apsolutno slobodne ruke."

Koalicijski partneri daju potporu za rekonstrukciju

Milorad Pupovac o svom igraču Miloševiću ne želi niti riječi. Potporu rekonstrukciji daju ostali pomoćni treneri, koalicijski partneri Reformisti i HSLS. Iako se njima sviđa kako igra ministrica Tramišak. "Smatram da je to vjerojatno jedna od najboljih ministara u Vladi", rekao je Radimir Čačić, a na pitanje o Ćoriću, odgovorio je: "Moglo bi puno bolje u smislu snage i energije za pokretanje investicija."

"Ministrica korektno radi svoj posao, nemam nikakve zamjerke na njezin rad. Što se imena tiče, mi nismo tu da licitiramo s imenima. Mi smo konstruktivni element vladajuće većine", kazao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Smatra li Bačić, kao i koalicijski partneri, da je došlo vrijeme za osvježenja? "Mislim da vam je predsjednik Vlade govorio i najavio da će najvjerojatnije do toga doći."

Oporba traži smjene, a dio želi i na izbore. "Po saborskim hodnicima se već duže vrijeme govori da dva člana predsjedništva ne dolaze na sastanke. To su Anušić i Butković. Isto tako govori se o lošim odnosima između …, Jandrokovića i samog Plenkovića. Mislim da je svima jasno da je ta hobotnica toliko ogrezla o korupciji da mora doći do pucanja", kazao je Mostovac Nikola Grmoja.

Premijer se sprema za proljetno čišćenje, uz Ćorića, Tramišak i Miloševića, spominje se i Aladrović, a uskoro će se znati je li metla ovaj put zaobišla ministarstva obrane i zdravstva.