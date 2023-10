"Dosje Jarak" s prikazivanjem na RTL-u kreće u četvrtak, 2. studenoga od 22.30 sati. Dan ranije, gledatelji ga mogu pogledati ekskluzivno na platformi Voyo!

Andrija Jarak donosi gledateljima izvanredan televizijski sadržaj - dokumentarnu seriju o najtežim zločinima u povijesti Hrvatske. Ovaj iznimno zanimljiv projekt potpisuju Andrija Jarak i Dario Todorović. Serijal započinje ovaj četvrtkom epizodom o ubojstvu Ive Pukanića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ivo Pukanić je razbio jedan od najvećih krijumčarskih poslova ikada na teritoriju Europe. Nazvao me čovjek na telefon i rekao: 'Ubit ćemo i tebe i njega", isječak je iz dugoočekivane emisije.

"Tko je okrenuo glavu ili zatvorio oči i tako pomogao atentatorima da izvrše svoj prljavi naum?", pita se Jarak. Dosad neotkrivene detalje o ubojstvu koje je potreslo Hrvatsku saznajte ovog četvrtka na RTL-u. Dan ranije, možete pogledati i ekskluzivno na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: On je najpoznatiji hrvatski TV reporter. On je osoba kojoj vjerujete. On je Andrija Jarak i napravio je- Serijal Dosje