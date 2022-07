Još su samo četiri dana do povijesnog događaja - otvaranja Pelješkog mosta. Svečana ceremonija 26. srpnja trajat će cijeli dan. Povezivanje krajnjeg juga s ostatkom Hrvatske počelo se ostvarivati 2017., kada je Europska unija iz svojih fondova odobrila sufinanciranje, a 2018. počeli su radovi.

Most je dug 2404 metra i visok 55 metara. Ispod njega nedavno je do Neuma doplovio i prvi kruzer. Širok je 21 metar, ovješenog tipa, sa šest glavnih stupova i 13 raspona od čelika dužine od 72 do 285 metara.

Četiri dana do svečanog otvorenja, a HRT javlja o pripremama i detaljima dugo očekivanog spektakla.

"Zbilja jedan vrlo intenzivan period, situacija u kojoj se ništa ne smije prepustiti slučaju. Znači dionica mora biti sigurnosno, tehnički, funkcionalno sasvim u skladu sa zahtjevima prometovanja", rekao je Ivica Granić, inženjer, voditelj radova.

Otvorenje jedva čekaju i mještani okolnih općina; nadaju se da će most smanjiti prometne gužve, ali i puniti blagajne.

"U ekonomskom smislu dakle bit će povezan Pelješac, bit će lakše organizirati izlete, Slivno je turistička općina sa preko 220 tisuća noćenja", istaknuo je Smiljan Mustapić, načelnik Općine Slivno.

'Olakšat će rad udruge osoba s invaliditetom, naše terapeutice dvaput tjedno idu na Pelješac'

Za one koji svakodnevno putuju dvojbe nema - most mnogo znači.

"Olakšat će uvelike, nećemo čekat u kolonama na granici, bit ćemo slobodniji u prijevozu raznih tereta", rekao je Vedran.

Za poseban dan, posebni suveniri. Izrađuju ih osobe s invaliditetom, članovi Udruge "Prijatelj" iz Metkovića. "Suveniri su traženi. Malo smo možda zakasnili sa tom izradom. Izrađujemo magnete, privjeske, drvene kutije za vino", rekao je Jure Cvitić, voditelj radionice. Sve to prodavat će na otvorenju. Zarada će udruzi pomoći u daljnjem radu.

"Želim istaknuti da je ovaj most doprinjeo olakšanju rada udruge osoba s invaliditetom jer naše terapeutice idu 2 puta tjedno na Pelješac davati terapije djeci s teškoćama u rastu i razvoju", istaknula je Marina Mustapić, direktorica zadruge "Prijateljica".

Milanović: 'Moja ekipa je sudjelovala 95 posto', Plenović: 'Živio SDP!'

Na svečanom otvorenju bit će i predsjednik Republike, koji danas ističe da je njegova vlada najzaslužnija za realizaciju projekta.

"Što tražite me da kažem da smo mi, moja ekipa i ja, u realizaciji ovog mosta sudjelovali praktički 95 posto i da je sve bilo gotovo kad sam predao premijersku dužnost, bilo je sve gotovo, da. Ja bih tu raspravu zaključio jer su činjenice neumoljive da se ne nadmećemo s govornice, da se ne busamo u prsa, tako je kako je, dopalo je mene", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Premijer mu odgovara:

"Oni su apsolutno sve učinili. Prvo su htjeli da ga ne bude, a onda su nešto malo petljali, ali mislim da svatko tko se iole razumije u ono što se dogodilo u zadnjih šest godina, ne samo u vezi toga, on možda misli da je onda SDP zaslužan i za euro, zaslužan za članstvo u EU-u, da je zaslužan za Schengen. Neka meni je drago, ovo je sve u biti ostvario SDP uključujući i ovaj gat ovdje…. živio SDP", rekao je premijer Andrej Plenković.

Svečano otvorenje, u utorak, trajat će cijeli dan - stotine izvođača na kopnu, jednako toliko plovila na moru, uz bakljade i neizostavni vatromet.

Program otvaranja

Povijesni događaj svečanog otvorenja Pelješkog mosta počet će na odmaralištu Komarna u utorak navečer bogatim scensko-glazbenim programom u sklopu kojega će se obratiti državni vrh i završit će vatrometom, dok je tijekom dana predviđen bogat program na odmaralištu Brijesta.

Mostom, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, prometno će biti povezan jug Hrvatske s ostatkom države.

Iz Vlade podsjećaju da je za realizaciju projekta izgradnje mosta ključan ugovor iz lipnja 2017. godine o dodjeli bespovratnih sredstava EK nakon kojeg je uslijedio prigovor BiH da će im biti spriječen otvoreni pristup moru, a bila je sporna i trasa mosta.

Komisija stoga nije mogla financirati projekt te je na njezin upit uslijedio pravno i stručno pripremljen odgovor Hrvatske kojim su otklonjene sve zamjerke BiH. Komisija je uvažila svu argumentaciju Hrvatske i potvrdila da će s bespovratnih 357 milijuna eura financirati gradnju mosta (85 posto troškova).

Pelješki most je svehrvatski projekt, projekt svih hrvatskih građana, naglašavaju u Vladi. Stoga je i sam cjelodnevni program, dodaju, namijenjen građanima koji će tijekom dana moći i pristupiti mostu.

Utrke i nastupi

Program otvorenja mosta počinje ujutro u 8 sati u Brijesti, budnicom nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije, slijedi u 9 sati utrka trkača svih generacija, u 12 sati kratka utrka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa, kulturno-umjetničkih društava i drugih tijekom dana do večernjih sati.

Na strani odmorišta Brijesta most će biti otvoren od 10 sati za sve građane i posjetitelje koji njime žele prošetati (do prvog pilona).

Svečanost u Komarni počinje u 20.15 i predviđeno je da će trajati oko sat i pol, uz nastupe Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Dubrovačkih trombunjera, Lada, Linđa, plesnih skupina, kulturno-umjetničkih društava, pjevača, Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija izvest će Morešku, a bit će izvedena i skladba Mateja Meštrovića specijalno komponirana za ovu prigodu.

U sklopu glazbeno-scenskog programa kratko će se obratiti župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao izaslanica predsjednice Europske komisije, potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang, a potom premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike Zoran Milanović.

Svečanost u Komarni završit će izvedbom "Himne slobodi", vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije te blagoslovom mosta, a prvi će njime nakon otvaranja proći motociklisti braniteljskih postrojbi.

Rimčeva Nevera će proći mostom

Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje - Rimčeva Nevera te automobil koji "gradi" proslavljeni automobilistički as Niko Pulić.

Ispod mosta bit će usidrene brojne barke i brodovi, kao i trajekt koji prima oko 400 ljudi, a s obzirom na prostorno ograničenje - nije predviđeno da na samom prostoru mosta bude velik broj građana.

Iz Vlade apeliraju na sve građane da se suzdrže od ispaljivanja bilo kakvih raketa i donošenja pirotehnike s obzirom na velike vrućine odnosno opasnosti od požara.

Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć.