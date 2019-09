CURE DETALJI KOLINDINOG PLANA ZA OPSTANAK: Poslužit će se sportašima, glumcima, biznismenima… No, ekipu na Pantovčaku ljuti Plenković?

‘Glavni problem bit će izvući ljude na birališta. Pitanje je i tko su njeni, a tko Škorini birači? Jesu li oni koji se priklanjaju Škori, nezadovoljni Kolindom Grabar-Kitarović ili Plenkovićem’

U sljedećih 15 dana Kolinda Grabar-Kitarović bi trebala objaviti službenu kandidaturu za predsjedničko mjesto u Hrvatskoj. Premda se u medijima spominjao 8. rujna, ljudi bliski predsjedničinom krugu govore da objava neće pasti tog dana, no za Jutarnji list su potvrdili da će se to dogoditi u prvoj polovici mjeseca.

Sugovornik blizak Grabar-Kitarović kaže da ona “neće kandidaturu objaviti usputno, na cesti” nego kaže da se trenutno približava kraj formiranja stožera. Dodaje da je i izborni program također u završnoj fazi. Isti izvor kaže da će sve biti spremno za tjedan dana i da će tada novinari dobiti poziv pa će ljudi iz Kolindine kampanje kao i ona sve prezentirati. Nije htio iznijeti previše detalja, no kazao je da će glavne točke Kolindinog programa biti jačanje Hrvatske i ugleda države u međunarodnoj politici. Ovo slijedi jačanje institucija pri čemu će naglasak staviti na pravosuđe, a pažnju će posebno posvetiti mladima i demografiji.

Što više HDZ-ovaca mora biti u kampanji, a tu su i sportaši, glumci, poduzetnici…

Prema pisanju Večernjeg lista, upravo se slaže platforma osoba koje podržavaju Kolindu, a među njima su i poznata lica poput glumaca, sportaša, poduzetnika itd. kako bi predsjednica na izborima zahvatila malo šire biračko tijelo od HDZ-a. Kako se doznaje, tijekom kampanje Kolinda se neće previše obazirati na protukandidata, pjevača Miroslava Škoru. Neki detalji o samom Stožeru već su izašli prije u javnost pa je poznato da se Stožer formira u dogovoru s HDZ-ovim vodstvom. Na prijedlog same Kolinde, nacionalni stožer vodit će Ivan Anušić, osječko-baranjski župan i tamošnji predsjednik županijskog HDZ-a.

Kolindin tim želi da se u kampanju uključi što više HDZ-ovaca pa će po županijama biti manji stožeri. Angažman su dobili svi HDZ-ovi župani, gradonačelnici i načelnici. Prema saznanjima Jutarnjeg lista, bit će pet regionalnih voditelja kampanje pa će se tako ona voditi u Dalmaciji, Slavoniji, Gradu Zagrebu, Istri i primorju i u središnjoj Hrvatskoj, a njima će koordinirati Ivan Anušić. U Stožeru se spominje i Ivan Čelić, tajnik zagrebačkog HDZ-a i saborski zastupnik, ali i glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok. Tu je i direktor Sveučilišta Vern Ivo Ivančić koji je navodno došao na prijedlog premijera Andreja Plenkovića. Posebno se računa na angažman istaknutijih HDZ-ovaca u koje spadaju karlovački župan Damir Jelić i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Isto tako, računaju na gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu. Navodno Željko Reiner ipak neće biti zadužebn za odnose s konzervativnim biskupima.

Dio kampanje nisu oni koji ne odgovaraju Plenkoviću?

Aktualna predsjednica navodno ima slobodu kada je riječ o odabiru svog tima za kampanju pa je dio ljudi sama predložila. No, Jutarnji list doznaje da je na Pantovčaku zavladalo nezadovoljstvo jer se neka imena za Stožer diktiraju točno iz središnjice HDZ-a. Sugovornik komentira da ne prolaze oni koji nisu po volji Andreja Plenkovića, a dodaje da je vrlo važno kome će ljudi iz stožera biti odani – premijeru ili predsjednici. Dio HDZ-ovaca misli da je vrlo važno zbog stabilnosti usuglasiti se s vrhom stranke.

“Cilj nam je izbjeći situaciju s ‘crnim labudom’, što nam se dogodilo na europskim izborima. Ne želimo nezadovoljnike i da HDZ-ove organizacije zakazuju na terenu, zato nastojimo u kampanju uključiti što više ljudi”, pojasnio je jedan od istaknutih HDZ-ovaca. K tome, naglašava da će Kolindina kampanja biti afirmativna pa ona neće napadati glavnog protukandidata s desnice, pjevača Miroslava Škoru jer u drugom krugu računa na njegove glasove. Suradnik blizak predsjednici kaže da se neće osvrtitati ni na Zorana Milanovića. Tvrdi kako ekipa koja stoji iza Škore ima drugi plan, a to je osvajanje Osijeka na lokalnim izborima 2021.

Glavni problem: tko su Škorini, a tko Kolindini birači?

“Glavni problem bit će izvući ljude na birališta. Pitanje je i tko su njeni, a tko Škorini birači? Jesu li oni koji se priklanjaju Škori, nezadovoljni Kolindom Grabar-Kitarović ili Plenkovićem”, komentirao je sugovornik Jutarnjeg. Dodao je kako je uvjeren da će pjevač svoje glasače mobilizirati, no nije siguran hoće li Kolinda napraviti isto. Jedan HDZ-ovac smatra da Stožeru fali netko poput Milijana Brkića koji je 2014. odradio odličan terenski posao za predsjednicu.

“Sve to lijepo izgleda na papiru, ali na terenu su stvari drugačije. Bit će zanimljivo vidjeti kako će predsjednica proći, primjerice, u Virovitičko-podravskoj županiji. Oni su na europskim izborima imali najbolji rezultat, ali pitanje je kako će se sada postaviti nakon što je Plenković maknuo Tomislava Tolušića iz Vlade i zaoštrio odnose s Josipom Đakićem. Sličnih primjera ima i drugdje”, ispričao je sugovornik.

Pojedinci u krugu Grabar-Kitarović priznaju da im je Plenković loš za kampanju jer se oni HDZ-ovci koji su nezadovoljni njegovom politikom neće dovoljno angažirati u kampanji i to bez obzira na to što misle o predsjednici. No, smatraju da se neka Vladina postignuća mogu koristiti u kampanju kao što su primjerice pozitivni trendovi u gospodarstvu.

