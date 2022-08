Petero uhićenih na čelu s Ininim direktorom za plin Damirom Škugorom danas je došlo pred Županijskim sudom. Zajedno su oštetili INU za više od jedne milijarde kuna, točnije 1. 046. 462. 795,52 kune.

Damir Škugor zanijekao je krivnju, a Uskokovi istražitelji i jutros su obavljali pretrage i tražili dokaze, prenosi RTL Danas.

"Puno toga mi nije jasno. Ne vidim način kako toliko novaca može izići iz kompanije a da se to ne primijeti. Kako novac može sjesti na bankovni račun, i da se ne upali stotinu lampica", kaže šokirano Davor Štern, bivši generalni direktor INA-e.

USKOK, naime, tvrdi kako je sve trajalo od lipnja 2020. pa sve do dana uhićenja.

Riječ je o zločinačkom udruživanju na čelu sa Škugorom koji je ININ plin preko Plinare Istočne Slavonije s kojom tvrtka ima ugovor, i gdje je također u Nadzornom odboru - prodavao po tržišno niskoj cijeni tvrtki OMS Upravljanje čiji su vlasnici Josip Šurjak i Goran Husić. Od prosinca 2021. Ina je i direktno prodavala spomenutoj tvrtki. Škugor je, kako tvrdi USKOK, bio svjestan očekivanog rasta cijene prirodnog plina.

"2021, je prva nestabilna godina u cijenama plina i moguće je da je iz tog razloga tada nekome palo na pamet da su moguće neke dodatne zarade", kaže Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Plin je INA prodavala po fiksnoj cijeni koja je uvijek iznosila 19, 46 eura po megavat satu, bez ugovaranja zaštitnih klauzula, iako tvrtka OMS do tada nije poslovala s plinom. A OMS je pak plin prodavao u inozemstvo u rasponu do 210, 26 eura po megavat satu. U prijevodu, čista korist za osumnjičene bila je veća od 850 milijuna kuna, što su najčešće trošili na nekretnine i automobile ili pak, ulagali u fondove.

Pola milijarde kuna završilo je na računu umirovljenog Škugorova oca, koji je tim novcem kupio nekretnine u Šibeniku, kako bi zametnuo trag. Sve je to porezna uprava mjesecima istraživala, a Inine interne kontrole očito ništa nisu zamijetile.

"U ovom trenutku ja bi zadržao odgovornost na izvršnom direktoru, i onom u tom sektoru kao i na članu uprave koji je bio zadužen za taj sektor. Isto kao i predsjednik kompanije koji je u svakom slučaju odgovoran kako god okrenete", dodaje Štern.

U Nadzornom odboru INA-e u spornom razdoblju bili su Damir Vanđelić, koji tvrdi da je gubitak bio primijećen, no izostala je reakcija. Bio je tu i ministar Filipović, koji će se sutra sastati s upravom INA-e, te će tražiti očitovanje.

"Teško da se može okrivljavati članove Nadzornog odbora osim u slučaju ako su kroz reviziju poslovanja prošle godine mogli doći do saznanja o velikim iznosima koja su izašla iz sustava", dodaje Štern.

Nobilo: 'Vrlo čudno. Operacija je bila vrlo sofisticirana, a pranje novca je odrađeno amaterski'

Najveću financijsku aferu u povijesti Hrvatske za RTL Danas komentirao je i Anto Nobilo.

"Neugodna je situacija ako bilo koji odvjetnik dođe u sukob sa zakonom i izloži se kaznenom progonu, a onda možete misliti što znači ako predsjednik Odvjetničke komore to učini i to u ovako spektakularnoj akciji. Ipak bih potegnuo ručnu i rekao da postoji osnovana sumnjama. Ne znamo u konačnici kako će se sve to raspetljati. Sve informacije koje imamo su šture i nedovoljne za dubinsku analizu. Došle su od jedne strane, DORH-a i policije i po prirodi stvari one trebaju učvrstiti tu kaznenu prijavu, prikazati u javnosti da se radi o snažnim dokazima. Kad smo u ovakvoj ranoj fazi treba ocjenjivati, prevelika je afera da ne bi zauzimali stavove, ali uvijek treba sa zrnom soli i rezervom. Ti ljudi su tek osumnjičeni", rekao je Nobilo pa dodao da je nakon Agrokora ovo najveći kazneni postupak s obzirom na otuđeni iznos. Jednako tako, dodao je da sve ovo pokazuje i da je kapitalizam zapadnog tipa došao u Hrvatsku.

"Vrlo čudno, ova operacija je vrlo sofisticirana bila i vidjelo se da netko tko poznaje kretanja na tržištu predviđa stvari i ulazi u ovaj 'posao'. To je odrađeno profesionalno. Pranje novca je odrađeno amaterski. Ne možete nekoga tko ima redovnu penziju koja u Hrvatskoj biti velika odjednom ga zatrpati s toliko novca. Mora doći kontrola. Pravo je čudo, ako je to trajalo dvije godine, što ranije došla nikakva kontrola. To pokazuje i slabost sustava. Premda je sustav na kraju reagirao i koliko čujem blokirao 800 milijuna kuna. Tako da, ovdje postoji nada da će se obeštetiti oštećena tvrtka", govori Nobilo.

"Uvijek se kod koruptivnih kaznenih djela koncentriramo na organe otkrivanja i progona. Međutim, da bi efikasno spriječili takva tijela morate djelovati preventivno. Sustav donošenja odluka mora biti takav da sprječava donošenje odluka od strane jednog ili dva čovjeka. Očigledno je u INI bio problem u upravljačkim strukturama", kazao je Nobilo te zaključio time da su zakazali i kontrolni organi koji moraju imati reviziju, Nadzorni odbor i ostale nadzorne organe kao i financijske institucije koje su morale takav pojačani tijek novca primijetiti.