CULEJ ŽESTOKO O PLENKOVIĆEVOM HDZ-U: ‘Strah je vidljiv, ako mi zastupnik manjine priđe u tramvaju i kaže što bi bilo najpametnije…’

Culej smatra kako su promjene u HDZ-u nužne ako stranka ne želi izgubiti i parlamentarne izbore

Saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej gostovao je na N1 televiziji te je komentirao predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u.

“Jedna od tema sastanka Vukovarsko-srijemske županijske organizacije su i unutarstranački izbori koji nam slijede u nedjelju. Oni nisu u duhu demokracije kakvom je ja shvaćam. U jednoj normalnoj uljuđenoj izbornoj utrci ne bi se trebalo dogoditi da u utrci na 100 metara netko starta sa 99, a netko s 0 metara. To me vrijeđa kao čovjeka i pripadnika HDZ-a. Smatram da nikako ne bi trebalo biti pristranosti prema bilo kojem kandidatu, nego da bi svi trebali krenuti s iste pozicije. Nikad neću reći bilo što što bi štetilo stranci, no ja sam se na sastanku županijske organizacije usprotivio sugeriranju članstvu da dođe u Vukovar podržati jednog kandidata – a kada je u pitanju drugi kandidat nije bilo poziva. Davno sam se priklonio drugoj opciji, Miri Kovaču. Na terenu je vidljivo da članstvo nije upoznato s namjerama Mire Kovača i njegovog tima. Nitko iz rukovodstva lokalnih ogranaka nije upućen na podršku Kovača, ali je kod druge strane znatno drugačije”, rekao je Culej .

“Strah je vidljiv. Kontaktirao sam neke prijatelje i suborce vezano za izbore i rekli su mi da ih ne zovem jer neće doći. Oni i nakon proživljenog rata izražavaju strah, ja to ne razumijem. Ako mi predstavnik manjine u Saboru priđe u tramvaju i kaže da bi mi najpametnije bilo podržati Andreja Plenkovića, meni sve lampice se pale”, kazao je.

Culej: Plenkovićev HDZ izgubio bi i parlamentarne izbore

“Svi govore o tome da HDZ treba promjenu, da nije prepoznatljiv članstvu kojem ja pripadam i koje je iz tog vremena. U našoj stranci opće je poznato da koji god predsjednik HDZ-a stupi na tron svi mu se automatizmom priklanjaju, a nakon što padne bacaju ga u ropotarnicu povijesti. To nije moj stil, ja tako ne funkcioniram. Mogu svjedočiti tome kako su uklanjane slike s Karamarkom s Facebooka, prekidali kontakti s njim…

Kovačev tim podržavam jer mi izgleda najbliže HDZ-u i onom pobjedničkom timu koji ja poznajem. Ovaj HDZ koalira s ljudima koji nimalo i ničim ne predstavljaju istinski HDZ kakav je bio. Ovo je novi HDZ meni neprepoznatljiv i osjećam ga kao bljutavu sol. Ako u Saboru ustanem i moram ulaziti u raspravu sa svojim koalicijskim partnerom, onda mi nismo tim za boljitak”, kaže.

“Članstvo je pokazalo i na predsjedničkim izborima da traži promjene. One nam trebaju da bi se Hrvatska pokrenula, ali to sada nije moguće. Članstvo vidi da nešto ne štima, da gubimo izbore i da ćemo i parlamentarne izbore izgubiti. To je opravdan strah, jer mi sada ne nudimo nikakve promjene”, kazao je. Smatra kako misli da će se, ako ne bude promjena u HDZ-u i ako isti ljudi ostanu na čelu stranke “ponoviti izbori kakvi su bili za predsjednicu”.

