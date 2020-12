Za kratko vrijeme humanitarna akcija započeta s namjerom da se napuni jedan kombi i pošalje u Hrvatsku prerasla je u prikupljenih 60 tona raznih potrepština i namirnica dovoljnih da se napune čak dva šlepera i 13 kombija

Ivana Dujmović, Hrvatica iz Frankfurta u Njemačkoj, čim je čula za strahoviti potres koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolicu, odlučila je organizirati prikupljanje pomoći za stradale krajeve. Počelo je objavom da traži kombi i vozača koji bi to prevezli u Hrvatsku. Onda se dogodilo čudo…

“Sad imamo 40-ak vozača, a neki od njih su na nogama već 30 sati”, kazala je Ivana iz Frankfurta za 24 sata. “Nismo još stigli, na putu smo. Morali smo obilaznicom. Vidjeli smo da je bio veliki potres na vijestima. Prijatelji Tomislav i Anel su nam rekli da idemo tamo pomoći ljudima. Tražili smo još samo jedan kombi i jednog vozača. Nismo mogli vjerovati koliko se ljudi skupilo”, dodala je.

Od jednog kombija do čitavog konvoja

Ova dirljiva humanitarna priča počela je kada se u utorak, 29.prosinca, dan nakon prvog potresa u Petrinji, Ivana javila u grupu na Facebooku. Za kratko vrijeme priča započeta s jednim kombijem prerasla je u 60 tona raznih potrepština i namirnica dovoljnih da se napune čak dva šlepera i 13 kombija.

“Ivana je tražila samo jedan kombi, odmah su svi počeli planirati i zvati. Ona je rekla da je već sve dogovorila tamo i da mogu proći normalno, da dođemo kod nadzorne osobe koja će nas onda uputiti gdje da idemo. Skupili smo dva šlepera i 13 kombija”, ispričao je za 24 sata Mateo, koji takišer sudjeluje u ovoj humanitarnoj akciji.

Prikupljali pomoć od jutra do mraka

Plan je bio prikupljati potrebne stvari od 6 do 18 sati, a na kraju se to produljilo do 22 sata. Šleperi i kombiji odmah su krenuli iz Frankfurta put Hrvatske.

“Krenuli su oko 22 navečer. Dva kombija smo dobili i od bratovog šefa. Pošto nismo imali dovoljno ljudi pitao sam tatu koji je bio dobrovoljac 90-ih godina. Odmah je pristao i pitao kada i gdje. Stvarno smo ponosni kako smo sve uspjeli u tako kratkom roku organizirati i koliko se ljudi ujedinilo da pomognemo jedni drugima”, rekao je Mateo.

Konvoj pomoći iz Frankfurta na odredište bi trebao stići danas popodne.