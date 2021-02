Unatoč većinom sunčanom vremenu i na Jadranu će malo osvježiti. Osjećaju svježine će pripomoći i mjestimice jaka bura

Najave su se ostvarile – temperature su pale, zapuhao je jak vjetar, a u gradovima uz more bilo je čak i magle. Danas se očekuje većinom sunčano, a ostatke magle sredinom dana će raspuhati umjerena bura koja će prema večeri biti sve jača. Najniža temperatura zraka od 7 do 11 °C, u zaobalju niža, a najviša oko 18 °C, prognozira HRT.

Podjednaka temperatura bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Zapuhat će umjerena i jaka bura, osobito navečer s olujnim udarima.

Zapad će zemlje biti malo do umjereno oblačan. Više oblaka će prijepodne biti u gorju, gdje je pokoja kap kiše vjerojatnija nego na sjevernom Jadranu. U noći će zapuhati umjeren, na udare i jak sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, pa će more biti umjereno valovito i valovito. Temperatura u gorju od 2 do 9 °C. Uz obalu ujutro od 8 do 10 °C, u Istri niža, a najviša dnevna između 14 i 17 °C.

Središnja Hrvatska prijepodne većinom oblačna, uz najnižu temperatura zraka oko 5 °C. Ponegdje će pasti vrlo malo kiše, a popodne sa sjevera slijedi razvedravanje, pa će na Banovini temperatura porasti do 12 °C. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Međimurju i Podravini povremeno na udare i jak.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu će zapuhati sjeverni vjetar, a i sjeverozapadni. Naoblaka će biti promjenljiva, a koja kap kiše najizglednija je u Posavini. Ujutro temperatura od 2 do 6 °C, a najviša oko 11 °C.”

Crveno upozorenje

DHMZ izdao je crveno upozorenje za područje uz Velebitski kanal:

Jaka do olujna bura najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h)

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.”

Od nedjelje ponovno stabilnije

“U nedjelju će vjetar na kopnu oslabjeti, oblaka će biti manje, a u istočnim predjelima moguća je i kratkotrajna jutarnja magla. Zatim od ponedjeljka sunčanije, ali uz hladnija jutra i mraz. Popodnevna temperatura bit će u porastu. Unatoč većinom sunčanom vremenu i na Jadranu će malo osvježiti. Osjećaju svježine će pripomoći i mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će krajem nedjelje slabjeti. Zatim će uz porast dnevne temperature povremeno puhati do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a noću i ujutro bura.”, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Problemi u prometu

Zbog jakog vjetra promet je dozvoljen samo za osobna vozila:

Autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica.

Dionicama Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj i Karlobag- Sveta Marija Magdalena..

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici Senj-Karlobag, brzoj cesti Draga-Šmrika (A7) i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I.i II.skupina vozila).