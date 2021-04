CROATIA AIRLINES IZ PRODAJE POVUKLA DESET MEĐUNARODNIH LINIJA IZ ZAGREBA: U prodaji su linije prema Dublinu i Ateni

Kompanija u nadolazećem ljetnom redu letenja neće obnoviti promet na čak 10 međunarodnih linija iz zagrebačke zračne luke

Croatia Airlines povukla je iz prodaje 10 međunarodnih linija na kojima je prometovala u ljeto 2019. godine prije nego što se pojavila pandemija koronvirusa.

Riječ je o međunarodnim linijama iz Zagreba koje je kompanija postupno uvodila od ljeta 2016. godine te na kojima je prometovala sezonski, u ljetnom redu letenja. Većina linija bila je u prometu od travnja do listopada, no određene linije kretale su s operacijama ranije, u ožujku, te se nastavljale sve do prosinca, piše Croatian Aviation.

Izgledno je da kompanija u nadolazećem ljetnom redu letenja neće obnoviti promet na čak 10 međunarodnih linija iz zagrebačke zračne luke: Barcelona, Bukurešt, Lisabon, Mostar, Milan, Prag, Oslo, Stockholm, Helsinki i St. Petersburg.

Prema nekim destinacijama nema direktnih linija

Na linijama iz Barcelone i Lisabona trebale bi prometovati kompanije Vueling i TAP Portugal, prema Milanu će prometovati Ryanair, a prema ostalim destinacijama (Bukurešt, Mostar, Prag, Oslo, Stockholm, Helsinki i St. Petersburg) zagrebačka zračna luka neće imati direktnih linija.

U prodaji su tek linije iz Zagreba prema Dublinu i Ateni (sa zaustavljanjem u Dubrovniku), no postavlja se pitanje hoće li Croatia Airlines u predstojećim tjednima povući iz prodaje i liniju prema Dublinu, koju je nakratko uvela upravo oko blagdana Uskrsa.

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik u ljetnom će redu letenja nastaviti prometovati prema nizu europskih destinacija iz Zagreba, uglavnom prema velikim europskim čvorištima (poput Amsterdama, Pariza, Frankfurta, Londona i sl.).

