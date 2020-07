CRO KARTICA – PROPALI PROJEKT ILI IPAK IMA NADE? Neki su ih već zatražili, ali… Na što će ih trošiti?

Očekivanja od CRO kartice za ovu godinu zbog koronakrize ipak nisu velika

Za razliku od drugih, hrvatskom turističkom karticom mogu se ostvariti popusti u ugostiteljstvu i turizmu, koji se očekuju od pružatelja usluga, čiji se broj polako povećava, što pokazuju zasebne web stranice te kartice, na kojima se u zadnjih dan-dva s jednog zadarskog restorana ukupan broj pružatelja usluga s popustima od 10 do 20 posto povećao na osam.

Od toga je sedam u regiji Dalmacija – do 12. srpnja to su dva restorana i kamena kuća za smještaj u Zadru te četiri hotela u Podstrani, Makarskoj, Dubrovniku i Vrane/Pakoštane, a novost je i jedna ponuda u regiji Kontinentalna Hrvatska, hotela u Orahovici. Pružatelji usluga ne moraju potpisivati nikakav poseban ugovor za CRO karticu, niti se prijavljivati da ju žele prihvaćati. Sami odlučuju koliki će popust dati, a ako žele, svoju ponudu s popustima mogu pokazati na promotivnoj web stranici.

Očekuje se porast broja pružatelja usluga

Hrvatsku turističku CRO karticu do 10. srpnja zatražilo je 1675 građana, izdano ih je 1325, a u idućim ih se danima s obzirom na najave očekuje i više, jer se očekuje i porast broja uključenih pružatelja usluga s popustima, ističu iz Ministarstva turizma. Sve dosadašnje zahtjeve i izdavanje CRO kartica obrađuje Hrvatska poštanska banka (HPB), za sada jedina aktivno uključena od tri banke koje su do sada potpisale sporazum (HPB, Agram banka i POBA), odnosno od sedam koje su se za to prijavile MINT-u na javni poziv.

Ostale banke će se, kako kažu iz MINT-a za Hinu, priključivati sukladno svojim mogućnostima i poslovnim odlukama, dok se poslodavci, obrtnici, samozaposleni, slobodna zanimanja i poljoprivrednici mogu uključiti s uplatom do 2.500 kuna na tu karticu za svoje radnike, ali i sami sebi, što im je i neoporezivo.

Popusti u hotelima, restoranima, na brodovima i izletima

S obzirom da se kartice ne izdaju tvrtkama već građanima, bilo da zahtjev predaju u dogovoru s poslodavcima koji su odlučili isplatiti taj neoporezivi dio primitka, ili samostalno, iz MINT-a ne mogu govoriti o tome koje su se tvrtke odlučile isplatiti takvu naknadu svojim zaposlenicima. Navode da kod gotovo svih dosad izdanih kartica uplaćuju poslodavci. Kažu i da je najviše kartica do sada zatraženo i izdano u Zagrebu, pri čemu važnim napominju da građani mogu slobodno otvoriti račun u banci i zatražiti CRO karticu, kojom mogu plaćati u cijeloj Hrvatskoj i cijele godine.

“Plaćanje usluga Hrvatskom turističkom karticom moguće je u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.), u svim vrstama smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.) koji prihvaćaju plaćanje putem bankovnih kartica (POS uređaji), za usluge chartera (iznajmljivanje brodova) te za plaćanje ostalih usluga na području RH putem turističkih agencija (paket aranžmani, izleti, itd.)”, naglašavaju iz MINT-a.

‘Ovo je novo normalno vrijeme’

Očekivanja od CRO kartice za ovu godinu zbog koronakrize ipak nisu velika. “Krenulo se unatoč svemu, sve pružatelje usluga koji se prijave istaknut ćemo na webu kako bi korisnici mogli vidjeti gdje mogu ostvariti najbolje uvjete za potrošnju, i vjerujemo da će ih, kao i kartica, u idućima danima biti više”, zaključuju iz MINT-a, dok čelnik udruge putničkih agencija poručuje: “Ovo je novo normalno vrijeme. Nažalost, sve ovisi od objekta do objekta, ali pad je oko 60 posto prihoda. Gosti su nešto lošiji, ali bitno da dolaze. Potrošit će nešto i nešto će ostati našem gospodarstvu.”

