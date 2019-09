CRNI SCENARIJ PRIJETI HRVATSKIM GRADOVIMA: Stručnjakinja otkriva koje bi se rive zbog poplava vrlo brzo mogle naći pod vodom

Zbog klimatskih promjena prvo bi mogla stradati Dolina Neretve, a nakon toga čuvene stare jezgre Trogira, Šibenika, Rijeke…

Jadranka Šepić, znanstvenica s Instituta za ocenografiju i ribarstvo u Splitu dobitnica je ERC financiranja teškog čak 6 milijuna kuna te je u isto vrijeme postala majka po treći put.

“Izuzetno sam se obradovala kad su mi javili da sam dobila projekt, međutim to je taman bilo u završnim danima moje trudnoće i onda sam bila preokupirana i s time tako da mi se sve ispreplelo puno dobrih vijesti u par dana”, rekla je za RTL Danas Šepić.

Pet godina trajat će projekt na kojem će istraživati ekstremne razine mora, a počinje u rujnu iduće godine. “Predviđa se da će razina mora globalno narasti 40 do 60 centimetara, tako da će određeni dijelovi obale u Europi koji su niži poplaviti”, kaže Šepić.

‘Trebalo bi poduzeti neke preventivne mjere’

Zbog klimatskih promjena prvo bi mogla stradati Dolina Neretve, rive bi mogle biti poplavljene, kao i stare gradske jezgre. Do 2100.. mnogi će gradovi postati samo atrakcija za ronioce.

“Poplava će biti sve više i više, i onda su posebno ugrožene stare jezgre gradova, tipa Trogir, Šibenik, Rijeka koje su dosta nisko položene. Dakle, trebalo bi poduzeti neke preventivne mjere kako ne bi došlo do tih poplava tipa podizanje obale, podizanje rive i slično”, kazala je znanstvenica.

Cilj je u budućnosti analizirati meteorološke situacije koje pogoduju poplavama, iako, dizanje razine mora ne zabrinjava građane. “Kad je u pitanju more, ne bojim se ničega. Ako dođe do toga, ja bih bio spreman čekati i neka ide i neka dođe do brade. Ja bih tu čekao bez straha”, kaže Mate Ivić, Split, piše RTL.

Prijeti li katastrofa?

“Ja kao fizičar se ne bojim porasta razine mora toliko. Mislim da zaista ne može toliko porasti da bi moglo nauditi svijetu” , smatra Maja Stojanović iz Novog Sada.

“Pretpostavljam da tako brzo neće ići, ali na to da moramo paziti na prirodu i ono što nam je od Boga dano, stvarno moramo”, ističe Petar Bulat.

Inače, Hrvatska je druga najneuspješnija zemlja nakon Bugarske u povlačenju novca iz EU fondova za ovakve projekte. “Pretpostavljam da je mala prolaznost Hrvatskih znanstvenika prvenstveno rezultat toga da se mali broj ljudi prijavljuje i da treba ohrabrivati ljude da se prijavljuju, da pišu svoje ideje i vjerujem da će onda dobiti veći broj projekata”, rekla je znanstvenica Šepić.

Uzimajući u obzir statistiku, uspjeh splitske znanstvenice još je veći!