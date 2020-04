OD JUČER 61 ZARAŽENI, DVIJE OSOBE PREMINULA: Trgovine će sljedeća tri dana raditi duže, Božinović moli da se ne ide u banke

Najveća svjetska sila se približava dvjema najteže stradalim zemljama, Italiji (17.127 umrlih) i Španjolskoj (13.798). Na SAD usto otpada više od četvrtine službeno potvrđenih slučajeva u svijetu: ukupno 396.223, ili 29.609 novih u jednom danu. U Hrvatskoj je, prema zadnjim podacima, 1343 zaraženih ljudi. Preminulo je 19 ljudi, dok je 179 izliječenih

Više od 1,43 milijuna ljudi u cijelom svijetu zaraženo je kronavirusom, a preminulo je više od 82.000

U Hrvatskoj je 1343 zaraženih: Preminulo ih je 20, a izliječenih je 179

Zbog deset osoba zaraženih koronavirusom, pedesetak štićenika Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu evakuirano je u KBC Split

Odgođen je plan Europske komisije za popuštanje mjera protiv koronavirusa u EU

Wuhan izlazi iz karantene, ali stanovnici su traumatizirani i mnogi ne žele izaći

SAD je zabilježio 2.000 mrtvih u 24 sata, najviše u svijetu u jednom danu

Pratite tijek događaja:

Novi podaci iz Italije: Preminulo 42 ljudi, novooboljelih 3836

19:15 Prema najnovijim informacijama, u posljednjih 24 sata u Italiji je preminulo 542 ljudi, dok je novozaraženih 3836.

EK poziva na produženje restrikcija za ulazak u EU do 15. svibnja

18:50 Europska komisija je u srijedu pozvala zemlje članice da produže ograničenja za ulazak u EU iz trećih zemalja za sva manje bitna putovanja do 15. svibnja kako bi se suzbila mogućnost širenja pandemije koronavirusa.

“Komisija poziva na koordinirani pristup kod produženja ograničenja jer djelovanje na vanjskim granicama može jedino biti učinkovito ako ga primjenjuju sve zemlje članice na svim granicama na isti datum i na jednoobrazan način”, kaže se u priopćenju Komisije. Opširnije

Policija počinje izvide u splitskom Domu za starije i nemoćne

17:56 Splitska policija će na traženje Općinskog državnog odvjetništva započeti izvide u Domu za starije i nemoćne iz kojeg je u bolnicu evakuirano 49 štićenika, a deset ih je zaraženo koronavirusom. Opširnije

U Splitu od koronavirusa preminula žena

17:46 Jedna osoba starije životne dobi (87) iz Splita koja je bila zaražena koronavirusom umrla je u splitskome KBC-u, priopćio je u srijedu popodne Županijski stožer Civilne zaštite. Opširnije

Prognoze o broju mrtvih u SAD-u smanjene na 60.000

17:40 Oko 60.000 Amerikanaca moglo bi umrijeti u pandemiji koronavirusa, prema modelu procjene koji često navode američki kreatori državne politike iznesenome u srijedu, a koji predviđa 26-postotno smanjenje smrtnih ishoda.

Smanjenje izneseno u modelu Sveučilišta u Washingtonu podudara se s razmjernim optimizmom političkih čelnika da je broj zaraženih možda dosegao plato u nekim područjima, premda je broj umrlih u SAD-u porastao u utorak za 1800, a prijavljeno je blizu 30.000 novozaraženih slučajeva.

Srbija: Pad broja novozaraženih, policijski sat preko cijelog vikenda

17:30 Srbija u srijedu do 15 sati bilježi pad broja novozaraženih koronavirusom te ih je 219, u odnosu na 247 u utorak, a vlada je odlučila dodatno pojačati mjere zabrane kretanja i socijalne distance uvođenjem policijskog sata tijekom cijelog vikenda.

Strože mjere kojima bi se presjeklo širenje zaraze najavio je u u utorak navečer srbjanski predsjednik Aleksandar Vučić, neslužbeno su to u srijedu objavili i pojedini beogradski mediji bliski državnom vrhu, što je kasnije danas u vladi potvrđeno i agenciji Tanjug.

Premda se čeka službena odluke vlade, izvjesno je da će mjera policijskog sata stupiti na snagu već ovog vikenda, a potpuna zabrana kretanja vrijedit će d petka u 17 sati do ponedjeljka u pet ujutro.

EP zbog Covida-19 na raspolaganje stavio i sjedište u Bruxellesu

17:25 Europski parlament, nakon svog sjedišta u Strasbourgu, i zgradu u Bruxellesu prepušta lokalnim vlastima za smještanje beskućnika te pripremu obroka za zdravstvene radnike i ugrožene u krizi izazvanoj širenjem zaraze novim koronavirusom.

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli objavio je u srijedu da će dio sjedišta u Bruxellesu ta institucija prepustiti regionalnim vlastima belgijske prijestolnice za smještaj beskućnika i najranjivijih kategorija stanovništva, te da će kuhinje parlamenta za njih i zdravstvene radnike dnevno pripremati više od tisuću obroka.

Dezinfekcija vrtića u Splitu

17:06 U tijeku je dezinfekcija dječjeg vrtića u Splitu. U njemu su prošlog tjedna boravila djeca zaposlenice doma za umirovljenike u Splitu, koji je jučer evakuiran nakon što se doznalo da deset štićenika boluje od COVIDA-19. Opširnije

Mostar: Županijske vlasti razmatraju omjere ograničenja kretanja

16:50 Vlasti Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) sa sjedištem u Mostaru najavile su u srijedu mogućnost potpunog ograničavanja kretanja ljudi između pojedinih općina kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Dvije županije u Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru i Širokom Brijegu, nakon banjolučke regije imaju najveći broj oboljelih od Covid-19 u Bosni i Hercegovini.

Do srijede zaražene su 183 osobe, a devet ih je preminulo u Covid-bolnici Sveučilišnog kliničkog centra (SKB) u Mostaru.

Najteže stanje je u maloj općini Čitluku s nešto više od 18.000 stanovnika koja, sa 46 oboljelih, dijeli drugo mjesto u BiH s gradom Mostarom. U posljednja 24 sata pet novih slučajeva zabilježeno je u Mostaru, a u Čitluku jedan.

Počeo epidemiološki izvid u splitskom domu umirovljenika

16:30 Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić u srijedu je počeo izvid u Domu za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu tijekom čega će razgovarati sa osobljem i štićenicima.

Kaić je najavio da će se najprije izvidjeti organizacija rada i tijek ljudi, a potom će provjeriti koga još treba uzeti u obzir radi testiranja i procijeniti mogućnost proširenosti infekcije.

Želimo vidjeti što se još može i treba napraviti kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije, izjavio je Kaić novinarima ispred Doma umirovljenika.

“Rekli su nam da unutar doma više nitko nema nikakve simptome, no mi ćemo to sada sve temeljito provjeriti”, ustvrdio je Kaić.

S epidemiologom Kaićem bio je i ravnatelj Doma umirovljenika Ivan Škaričić koji je novinarima kategorički odbio dati bilo kakvu izjavu.

U Rusiji broj zaraženih drugi dan zaredom veći od tisuću

15:59 – Broj zaraženih koronavirusom u Rusiji u srijedu je narastao za 1.175 i to je drugi dan zaredom da broj zaraženih raste za više od tisuću, objavile su vlasti. Rusija je do danas potvrdila ukupno 8.672 zaražene osobe od kojih su dvije trećine u najvećem gradu i prijestolnici Moskvi. Pod nadzorom je još 180.000 osoba za koje se sumnja da bi mogle biti zaražene, stoji u priopćenju saveznih vlasti.

Unutar mjesec dana imat ćemo hrvatski respirator

15:52 – Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je danas da će unutar mjesec dana u Hrvatskoj biti proizveden domaći respirator.

Europarlamentarci traže potporu za kulturni i kreativni sektor

15:49 – Europski parlamentarci uputili su otvoreno pismo Europskoj komisiji i državama članicama, u kojemu upozoravaju na zajedničku odgovornost u zaštiti “kulturnoga ekosustava” diljem Europe te traže koordiniranu potporu kulturnim stvaraocima pogođenima krizom covida-19. “Naša je odgovornost zaštititi i podržati kulturni ekosustav i stvaratelje diljem Europe kako bismo osigurali da mogu nastaviti stvarati kulturu, u ovim teškim vremenima i u budućnosti”, stoji u pismu koje su europski parlamentarci Niklas Nienaß i Salima Yenbou uputili predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen.

Od četvrtka počinju s radom štandovi i ribarnice na riječkim tržnicama

15:47 – Otvoreni dijelovi riječke Centralne tržnice te tržnica Brajda i Zamet u četvrtak počinju raditi, a stvoreni su i svi preduvjeti za rad ribarnica na riječkim tržnicama, priopćeno je u srijedu iz riječke Gradske uprave. To je odlučeno u skladu s odlukom Nacionalnog stožera Civilne zaštite te uz poštivanje svih mjera sprječavanja širenja epidemije koronavirusom.

U Sloveniji 36 novooboljelih, brine stanje na intenzivnim odjelima

15:44 – Broj oboljelih od koronavirusa u Sloveniji u utorak se povećao za 36 u odnosu na dan ranije te ih je ukupno 1091, objavila je danas slovenska vlada, pa se tako potvrđuje da dnevni rast oboljelih nastavlja padati, no međutim brine što broj umrlih raste. Novi podaci potvrđuju da je riječ je o nastavku trenda pada dnevnog prirasta novih slučajeva, no vladu brine što se broj teško oboljelih na intenzivnim odjelima ne smanjuje, a u porastu je i broj umrlih.

U utorak su umrla još četiri oboljela od Covida-19 pa je sada ukupno 40 umrlih, a hospitalizirano je 111 ljudi, od čega 35 na intenzivnim odjelima, što je najviše do sada. Kako je na konferenciji za medije upozorio glasnogovornik vlade za koronakrizu Jelko Kacin zadnjih dana kritično raste broj smještenih na intenzivnim odjelima. Najkritičnije stanje vezano uz koronavirus je i dalje u domovima za starije osobe, odakle dolazi svaki peti oboljeli i velika većina do sada umrlih. Unatoč ulaganju velikih napora epidemija u domovima se nastavlja.

Bandić tvrdi da u zagrebačkim domovima nema koronavirusa

15:42 – Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u srijedu da do sada u zagrebačkim domovima za starije nema niti jedne osobe pozitivne na koronavirus istaknuvši da su u Zagrebu i prije naputka Nacionalnog stožera civilne zaštite zabranili posjete domovima. Bandić je na konferenciji za novinare gradskog Stožera civilne zaštite napomenuo da u Zagrebu u 11 umirovljeničkih domova na 17 lokacija obitava nešto manje od 3800 korisnika.

Boris Johnson ‘reagira na liječenje’

15:20 – Britanski premijer Boris Johnson “reagira na liječenje” od koronavirusa na intenzivnoj njezi. Johnson je već treći dan u bolnici St. Thomas u Londonu “radi praćenja” te je i dalje klinički stabilan, javili su iz njegova ureda. Dodali su da ne radi, ali da može kontaktirati one koji su mu potrebni, javlja BBC.

U BiH dopremljena zaštitna oprema iz Turske, EU i SAD najavljuju pomoć

15:11 – Dio kontingenta zaštitne opreme koji je, kao pomoć državama zapadnog Balkana u borbi protiv pandemije koronavirusa osigurala Turska, danas je isporučen Bosni i Hercegovini, a nove donacije za BiH također najavljuju i EU i Sjedinjene Države. Transportni vojni zrakoplov s pomoći u Sarajevu je dočekao ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić koi je kazao kako je dopremljeno nekoliko tisuća posebnih zaštitnih odijela za liječnike, oko dvije tisuće testova na koronavirus te nekoliko stotina tisuća zaštitnih maski i rukavica.

Sutra se vraća stotinu Hrvata iz Tirola

15:03 – Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u srijedu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu da će se u četvrtak vratiti još otprilike stotinu hrvatskih državljana iz Tirola. “Sutra u večernjim satima očekujemo nastavak repatrijacije i dolazak četiri autobusa sa 90 do 100 hrvatskih državljana iz Tirola”, rekao je Grlić Radman. Hrvatski ministar kaže da se radi uglavnom o sezonskim radnicima “koji su usred pandemije ostali bez posla, kao i svi ostali nakon zimske sezone”.

Tirol je zatvorio sva skijališta i hotele u borbi protiv širenja koronavirusa. Grlić Radman je dodao da hrvatska diplomatsko konzularna mreža radi “predano, savjesno i odgovorno na pojedinačnim repatrijacijama jer hrvatskih državljana ima gotovo svugdje u svijetu”. “Tu poglavito mislim na Australiju, Indiju, Kanadu, Novi Zeland, Filipine i Tajland.”

U Dubrovniku nema novozaraženih

15:01 – Nema novozaraženih koronavirusom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prvi put nakon 28. ožujka, pa je broj oboljelih u županiji ostao na 64, navode u srijedu iz županijskog Stožera civilne zaštite. U Stožeru ističu da se negativnima pokazalo svih 27 uzoraka koji su poslani na testiranje. Hospitalizirano je četrnaest pacijenata, od kojih osam u dubrovačkoj bolnici, a šest u Studentskom domu kao sekundarnom objektu bolnice za prijem oboljelih od virusa. U kućnoj izolaciji su 42 zaražene osobe. Čekaju se rezultati za još 29 uzoraka koji su jučer poslani na analizu, a do sada je ukupno na analizu upućeno 578 uzoraka.

Nepromijenjenog je zdravstvenog stanja četvero pacijenata koji su ranije stavljeni na respirator u splitskom KBC-u, a u dobrom je stanju muškarac koji je iz predostrožnosti poslan u zagrebačku Kliniku za zarazne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević”. Od početka pandemije u županiji je umrla jedna osoba, a dvije su izliječene. U Metkoviću je ujutro počelo drive-in uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus, koje provode educirani djelatnici tamošnjeg Doma zdravlja. Testiranje se obavlja u prolazu između zgrada Gimnazije i Srednje škole. U posljednja 24 sata u županiji je utvrđeno jedno kršenje samoizolacije, ukupno 18 od početka pandemije. Jednom hrvatskog državljaninu istekao je rok od 14 dana te je izašao iz karantene, gdje je ostao još jedan.

Porast preminulih u Španjolskoj

14:56 – U Španjolskoj je danas drugi dan zaredom porastao broj preminulih od koronavirusa, izvijestilo je ministarstvo zdravstva, no ukupan trend smanjenja rasta zaraze se nastavlja, a vlast razmišlja o smanjivanju restriktivnih mjera nakon isteka izvanrednog stanja. U srijedu je preminulo 757 osoba, 14 više nego dan ranije, pa se ukupan broj žrtava popeo na 14.555. Prethodna četiri dana taj broj je padao. „To (porast) nije dobar podatak, no od 2. travnja (960 umrlih) rast broja preminulih se smanjuje“, rekao je ministar zdravstva Salvador Illa u parlamentu, gdje je predstavio podatke i mjere za suzbijanje bolesti.

Uoči njegovog obraćanja održana je minuta šutnje za preminule. Istovremeno se inficiralo dodatnih 6180 stanovnika pa je broj oboljelih skočio na 146.690, čime je Španjolska treća zemlja u svijetu nakon SAD-a i Italije. „To je 4 posto više u odnosu na prethodni dan, ali prije tjedan dana je prosječni rast novozaraženih iznosio 7 posto, a prije dva tjedna 15 posto“, istaknuo je Illa. Najviše je inficiranih u Madridu i Kataloniji.

Epidemiolog upozorava da je pretilost rizični faktor za covid-19

14:54 – Pretilost je veliki rizični faktor za ljude zaražene novim koronavirusom i Sjedinjene Države osobito su izložene zbog visoke stope pretilosti u toj zemlji, izjavio je danas glavni francuski epidemiolog. Profesor Jean-François Delfraissy, čelnik znanstvenog vijeća koje savjetuje vladu o epidemiji, rekao je da je 17 milijuna od 67 milijuna Francuza u ozbiljnom riziku zbog dobi, postojećih bolesti i pretilosti. “Virus je strašan, može pogoditi mlade ljude, osobito pretile. Oni moraju biti posebno oprezni”, rekao je Delfraissy francuskom radiju.

Potvrđeno je 61 slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj

13:56 – Nacionalni stožer civilne zaštite uskoro objavljuje nove informacije o koronavirusu u Hrvatskoj. Novi 61 slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je u Hrvatskoj u zadnja 24 sata, 12 osoba je ozdravilo, a jedna je umrla, izvijestio je u srijedu Nacionalni stožer civilne zaštite.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević navela je kako se u bolnicama trenutno nalazi 359 ljudi, a ozdravilo ih je 179, dakle 12 više nego jučer. Kod kuće se liječi 789 osoba, a još je jedna osoba na respiratoru što ih čini ukupno 36. U samoizolaciji se nalazi 14.259 osoba.

Jedna je zaražena osoba je umrla u splitskom KBC-u, kazala je Grba-Bujević.

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je u srijedu da je potpisana odluka kojom se omogućava rad tržnica po striktnim pravilima. ”Dobili smo zadnju potvrdu iz lokalnih stožera civilne zaštite da su pripravni za poseban način rada tržnica za vrijeme epidemije te je potpisana odluka kojom se omogućava rad tržnica po striktnim pravilima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odluka stupa na snagu”, kazao je.

Božinović je pozvao umirovljenike da u najvećoj mjeri podižu mirovine na bankomatima. ”Molimo sve građane da u doba isplate mirovina odgode odlazak u poslovnice banaka i daju prednost starijim sugrađanima”, rekao je

“Što se tiče Knina, prije dolaska ovdje razgovarao sam s epidemiologicom koja me je izvijestila. Promjene broja oboljelih nema, u samoizolaciji je 25 zdravstvenog osoblja, radi se dezinfekcija, uvjeti su dobri, Za sada nema potrebe za dodatnim mjerama”, objasnio je Krunoslav Capak.

Markotić je rekla da su se uspjeli u Klinici držati do prije dva dana. Prekjučer su identificirali jednu sestru i jednu drugu djelatnicu koje su inficirane. Imaju blage oblike bolesti. Završava se izvid. “Izvršava se kompletan izvid, 8 liječnika je u samoizolaciji, 39 medicinskih sestara i 11 nezdravstvenih radnika”, kazala je te dodala da nemaju informaciju o zarazi kod kontakata.

Komentirala je jučerašnji slučaj s preminulim muškarcem u Klinici te je rekla da u dokumentaciji koja je pristigla nije bilo informacije o kroničnim bolestima jer je bolesnik stigao iz Zaboka u teškom stanju.

“Od bolnice su bile navedene dijagnoze o akutnom stanju bolesnika, nisu bili navedeni podaci o ostalim kroničnim bolestima. Dobila sam informaciju da postoje neke druge dijagnoze pa sam zamolila ravnateljicu bolnice da dobijemo uvid u karton i stanje bolesnika koji je preminuo. Kod njega postoje i druge dijagnoze – jedna je bila rizični element koronavirusa. Ostale dijagnoze su mogle utjecati na to da se razvije teži oblik kliničke slike. Njegovo liječenje je bilo po svim pravilima. Nisam od obitelji tražila dozvolu da govorim o njegovim bolestima”, rekla je Markotić.

“Kad je situacija s umrlim, mora se uzeti u obzir da se radi o jako teškoj situaciji. To nije jedan broj, jedna osoba na respiratoru. Ne smijem kao liječnik iznositi detalje koji bi mogli dovesti da se u manjoj sredini identificira ta osoba.”

Božinović kaže da je dobio informaciju kako nema porasta nasilja u obitelji.

“Prvo bih bio oprezan kada kažem da policija različito postupa jer ne možete preslikati dva slučaja. Policija je postupala u skladu sa zakonom. Policija je tijelo koje prijavljuje djelo, prema tome postoji mogućnost ako policija nije postupila kako je trebala da se djelo preinači. Sigurno je da policija nema dvostruke standarde bez obzira tko u kojem društvu, skupini pripada”, odgovorio je Božinović na pitanje novinarke vezano za različito postupanje policije u Splitu i u slučaju svećenika koji je doržavao mise.

Preminula osoba u Splitu je bila pacijentica koja je primljena preko Hitne kao prijava koja govori da teško diše. Bila je poznata kao kardio-respiratorna bolesna osoba, starija osoba. Prema slici pluća je posumnjano da je upitanju Covid efekt. Završila je na respiratoru, nije mogla disati te je na kraju umrla. Iako se činila kao rutinska intervencija ispostavilo se da je riječ o koronavirusu, rekla je Grba-Bujević.

“Točno je da smo imali nekoliko proboja u zdravstvene ustanove, u Zagrebu, Stubičke Toplice, bolnica Biograd, Zadar, u Splitu, u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Osijeka. Ali treba reći da su zdravstveni djelatnici na prvoj crti, u kontaktu s osobama za koje se nije znalo, to su osobe koje žive s obiteljima, pa imaju mogućnosti da se i privatno zaraze i donesu virus u zdravstvenu ustanovu. Ja bih rekao da držimo pod kontrolom zdravstveni sustav, imamo velikih rezervi, veliki broj ustanova. A kada se nešto dogodi uvijek se brzo reagira”, rekao je Capak te spomenuo rekaciju u splitskom staračkom domu.

S obzirom na uskrsni tjedan, u četvrtak, petak i subotu, od 7 do 20 sati će se produžiti rad trgovina, najavio je Božinović.

Zvonimir Ančić, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, obratio se javnosti rekavši da su biskupi donijeli odluku da se otkazuju sve mise i podjele sakramenata zbog osjećaja suodgovornosti. “Želim izraziti sućut svima koji su izgubili svoje najdraže.”

Četiri slučaja zaraze u Stubičkim Toplicama

13:51 – Zaraza koronavirusom potvrđena je za još četiri osobe povezane sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama, pa Krapinsko-zagorska županija s ova četiri nova slučaja trenutno broji ukupno 89 oboljelih. Više pročitajte OVDJE.

Zagreb: U dječjoj psihijatrijskoj bolnici pozitivni liječnik i tehničar

13:46 – U Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež evidentirana su dva zaposlenika pozitivna na koronavirus, jedan liječnik i jedna osoba iz tehničke podrške bolnici, izvijestio je u srijedu pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč na konferenciji za novinare zagrebačkog Stožera civilne zaštite.

Sisak: U Fini troje zaraženih, u tijeku epidemiološka obrada

13:31 – Na području Sisačko-moslavačke županije jedna je novozaražena osoba od koronavirusa, djelatnica Financijske agencije – Fine u Sisku, gdje je prije bilo dvoje zaraženih i u tijeku je proširena epidemiološka obrada. Više pročitajte OVDJE.

Dvoje oboljelih splitskog doma za starije je na kisiku

13:13 – U Splitu se održava konferencija za novinare na kojoj uz članove lokalnog stožera prisustvuju ministar zdravstva Vili Beroš, ministrica demografije Vesna Bedeković i epidemiolog Bernard Kaićem. Bila je zakazana za 12 sati, no kasnila je više od sat vremena.

“Kao što svjedočite do jučer smo uspješno branili naše domove za starije. Postoje određene detaljne upute koje Ministarstvo izdalo za sve domove kako bi se uspješno borili. No kako se to i drugdje u Europi događa i u njih ponekad dođe infekcija. Tu smo da podržimo sve lokalne djelatnike u nastojanjima da umanjimo potencijalnu štetu ovog događaja. Na ravnateljima i djelatnicima ovakvih ustanova je da umanje mogućnost izbijanja. Tijekom noći je evakuirano 49, od 318 ukupno. Najveći broj njih ima blaže tegobe, samo dvoje imaju srednje teške tegobe i zahtijevaju aplikaciju kisika. Nitko nije na respiratoru. 86 je prosječna starost, dvoje je preko 90 godina. Svi su pregledani. Sretna je okolnost što je zahvaćen jedan kata a ostali dijelovi su odvojeni”, rekao je Beroš.

10 je pozitivnih u ovom trenutku, a rezultati za ostale bi trebali biti gotovi tijekom dana. Zdravstveni djelatnici su izolirani. “Osigurat ćemo dodatan stručni nazor koji će biti pri pomoći djelatnicima Doma za starije. Razmišlja se o testiranju svih ostalih djelatnika, koji nisu boravili na katu gdje se dogodila infekcija. Događaj je očekivan na neki način”, kaže Beroš. “Iako nisam zadužen tražit ću ako se ustanovi odgovornost bilo koga od zaposlenika da snosi odgovarajuće posljedice”.

Bedeković je u obraćanju rekla da su svi štićenici, njih 49, zbrinuti i imaju odgovarajuću skrb, a da su zaposlenici koji su bili s njima u kontatku u samoizolaciji. “U Hrvatskoj ima oko 46 tisuća starih i nemoćmih osoba smještenih u različitim domovima i institucijama. To je jedna vrlo velika i osjetljiva populacija. Stalno smo u kontaktu s pružateljima usluga. Izdali smo čitav niz preporuka proteklih tjedana za domove. Prvu smo izdali 27. veljače, tada su zabranjeni posjeti u domovima”, rekla je.

Opasnost za budućnost Europske unije

13:13 – Budućnost Europske unije je u opasnosti ne donese li zajedničko financijsko rješenje za suzbijanje koronavirusa, upozorilo je u srijedu dvoje španjolskih ministara nakon što europski ministri financija nisu uspjeli postići dogovor o izdavanju zajedničke obveznice.

Osijek: Laboratorij za kliničku mikrobiologiju prilagođen testovima na koronavirus

13:07 – Iz osječkoga Kliničkoga bolničkog centra (KBC) izvijestili su danas kako se njihov nedavno otvoreni laboratorij za kliničku mikrobiologiju preusmjerio i pripremio za testiranje uzoraka na koronavirus. U priopćenju za javnost navodi se kako je time omogućeno brže i obuhvatnije dijagnosticiranje pozitivnih osoba te kvalitetnija kontrola širenja zaraze. “Tek formirani i laboratorij u hodu smo prilagodili situaciji. Formirali smo krizni tim od petnaestak vrhunskih stručnjaka koji će raditi na testiranjima uzoraka. Trenutačni kapacitet je 100 uzoraka na dan s tendencijom povećanja obrade na 150 uzoraka na dan“, potvrdio je ravnatelj KBC-a Željko Zubčić.

Više od 10.000 slučajeva zaraze u Africi

13:05 – Broj potvrđenih slučajeva Covida-19 na afričkom kontinentu popeo se na više od 10 000 i prouzrokovao je više od 500 smrtnih slučajeva, objavila je danas Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Prvi afrički slučaj Covida-19 prijavljen je u Egiptu u veljači. Međutim, broj slučajeva je narastao “eksponencijalno” posljednjih tjedana, prema dužnosnicima WHO-a. “COVID-19 može potencijalno uzrokovati ne samo tisuće smrtnih slučajeva već i ekonomsko i društveno uništenje”, rekao je Matshidiso Moeti, regionalni direktor WHO-a za Afriku u pisanoj izjavi, javlja CNN.

U Karlovcu operiran pacijent zaražen koronavirusom

12:57 – U Karlovačkoj je bolnici prije potvrde da je zaražen, zbog hitnosti slučaja, operiran Karlovčanin srednje životne dobi koji je nakon toga prevezen na postoperativnu njegu u referentnu kliniku – Kliničku bolnicu u Dubravi, doznaje se od ravnatelja bolnice Ervina Jančića. Pacijent je operiran zbog hitnosti, ali zahvaljujući uspostavljenim mjerama opreza ne očekuje se prodor virusa u karlovačku bolnicu, rekao je za Hinu ravnatelj karlovačke bolnice Jančić.

Plenković: ‘Virus nije došao sam od sebe’

12:52 – Premijer Andrej Plenković komentirao je danas slučaj zaraze koronavirusom u Domu za starije i nemoćne u Splitu, rekavši da virus nije došao sam od sebe, već da ga je netko unio. “Logiku da se ravnatelja Doma sad proziva jer je iz HDZ-a nećemo prihvatiti. Najvažnije je da su svi štićenici zbrinuti, imaju liječničku skrb”, rekao je Plenković, javlja Jutarnji list.

Nitko od štićenika splitskog Doma nije na respiratoru

12:26 – “Uživo iz Splita: nitko od 49 evakuiranih korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Split iz Vukovarske ulice u ovom trenutku nije na respiratoru. 47 ih ima blaže tegobe, a dvoje ima umjerene tegobe”, napisao je ministar zdravstva Vili Beroš koji je otputovao u Splitu nakon što su zaraženi štićenici Doma za starije i nemoćne u Splitu.

Uživo iz Splita: nitko od 49 evakuiranih korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Split iz Vukovarske ulice u ovom trenutku nije na respiratoru.

47 ih ima blaže tegobe, a dvoje ima umjerene tegobe. — Vili Beroš (@ViliBeros) April 8, 2020

Petero novooboljelih u Osječko-baranjskoj županiji

12:22 – U protekla 24 sata u Osijeku je testirano 118 osoba (84 iz OBŽ) od kojih je petero pozitivno na Covid-19. Četvero u Osijeku i jedan u Belom Manastiru. Novozaraženi su bili u samoizolaciji. Hospitaliziranih je 34, petero je na respiratoru. U samoizolaciji je 366 osoba. U protekla 24 sata policija je zabilježila 4 krešenja mjera samoizolacije, javlja SiB.

‘Nije vrijeme za opuštanje mjera’

12:19 – Predstojeći uskršnji vikend nije vrijeme za opuštanje mjera, kaže dr. Hans Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. “Sada nije vrijeme za opuštanje mjera. Vrijeme je da se još jednom udvostruče i utrostruče naše kolektivne mjere.” Dodao je da se moramo i dalje boriti. “Opasno je misliti da se približavamo krajnjoj točki. Virus ne ostavlja prostora za bezbrižnost”, javlja BBC.

Hrvatska odgodila zagrebački samit

12:09 – Hrvatsko predsjedništvo EU-om zbog širenja covida-19 odgodilo je sastanak na vrhu između zemalja EU-a i zapadnog Balkana koji je bio planiran za 7. svibnja u Zagrebu.

Francuski stručnjaci rade na maski koja se mijenja tek nakon 100 nošenja

12:05 – Francuski industrijalci i znanstvenici najavili su početak proizvodnje novoga tipa zaštitne maske, otporniju od svih dosadašnjih, koja će se moći upotrijebiti stotinu puta bez zamjene. Maska će se, kako je izvijestio France Info, na tržištu ponuditi po maloprodajnoj cijeni od oko 30 eura.

Pravobraniteljica pokrenula ispitni postupak

11:52 – Pučka pravobraniteljica objavila je na službenom profilu na Twitteru da je pokrenut ispitni postupak o pojavi koronavirusa u splitskom Domu za starije i nemoćne te istražuju zašto nikome nije javljeno da korisnici imaju temperaturu. “Više ćemo moći reći kad prikupimo dovoljno informacija.”

Pokrenuli smo ispitni postupak o pojavi #koronavirus u splitskom domu za starije, uključujući i o tome zašto nikome nije javljeno da korisnici imaju temperaturu. Više ćemo moći reći kad prikupimo dovoljno informacija. — Pravobraniteljica (@OmbudsmanHR) April 8, 2020

Je li 10 štićenika splitskog Doma na respiratoru?

11:47 – Nakon što je HRT javio da je deset štićenika splitskog doma za starije zaraženih koronavirusom stavljeno na respirator u splitskoj bolnici, Slobodna Dalmacija piše da, prema informacijama koje posjeduje, nitko od njih trenutno nije na respiratoru.

U Splitsku bolnicu evakuirani svi štićenici Doma za umirovljenike

11:35 – Svih 50 štićenika Doma za stare i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu do ranog podneva su prebačeni u splitsku bolnicu gdje ih je dio završio na Klinici za infektologiju, a dio u Respiratornom centru, doznaje se u KBC Split. Tamo su stigli nakon što je sinoć kasno započela njihova evakuacija iz Doma jer su testovi pokazali da je od njih 50 na drugom katu desetero pozitivno na koronavirus. Evakuacija je trajala cijelu noć i jutro, a sporo se odvijala jer se svakog pacijenta prije prijema u bolnicu detaljno pregledalo.

Zovko: Izvanredno stanje ne može biti izlika za neprihvatljivo ponašanje policije

11:33 – PredsjedniK HND-a Hrvoje Zovko osudio je postupanje policajca prema novinarki HRT-a, koji je prekinuo njezino javljanje uživo ispred Doma za starije i nemoćne u Splitu, istaknuvši da izvanredna situacija ne može biti izlika za neprihvatljivo ponašanje. “Ovakva vrsta ponašanja je nedopustiva i ona se ne smije događati. Ne može nikakva izvanredna situacija biti izlika za ovakvu vrstu ponašanja”, kazao je Zovko u izjavi za Hinu.

Koronavirus ispostavio BiH još jedan račun za daytonski ustroj

11:30 – Pandemija prouzročena koronavirusom ispostavila je Bosni i Hercegovini još jedan od računa koje već gotovo dva i pol desetljeća plaća zbog svog nefunkcionalnog unutarnjeg ustroja, ocjena je medicinskih stručnjaka koju danas prenose lokalni mediji. U BiH je od izbijanja epidemije bolesti COVID-19 zabilježeno gotovo 800 slučajeva virusne zaraze te 33 smrtna slučaja koja se s tim mogu povezati. “Taj sustav je bio prije infekcije i s njim nitko nije bio zadovoljan. To je sad došlo na naplatu, to se zove Dayton”, kazao je za televiziju N1 primarijus Harun Drljević, predsjednik Liječničke komore Federacije BiH.

U stabilnom je stanju muškarac zaražen koronavirusom koji je pao s 1. kata bolnice

11:18 – Muškarac koji je u utorak pao s prvog kata zadarske bolnice, zaražen koronavirusom, zadobio je teške tjelesne ozljede, u jedinici je intenzivnog liječenja i stabilno je, rekao je danas zamjenik ravnatelja zadarske bolnice Edi Karuc.

Ujedinjeno Kraljevstvo nije ni blizu ukidanja karantene

11:16 – Gradonačelnik Londona Sadiq Khan kaže da Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek nije spremno za ublažavanje mjera ograničenja koja su uvedena kako bi zaustavilo širenje koronavirusa. “Nismo ni blizu ukidanja karantene”, rekao je Khan za BBC Radio u srijedu, prenosi CNN. “Redovito razgovaram sa stručnjacima. Mislimo da je vrhunac – koji je najgori dio virusa – još uvijek udaljen tjedan i pol.” Khan je rekao da u gradskim jedinicama intenzivne njege još uvijek ima slobodnih mjesta, ali je dodao da “previše ljudi gubi živote”.

Sumnja na koronavirus na francuskom nosaču zrakoplova

11:01 – Četrdesetak mornara s francuskog nosača zrakoplova Charles de Gaulle imaju odnedavno simptome slične onima koronavirusa i pod pojačanom su liječničkom opservacijom, objavilo je danas ministarstvo obrane. “Već danas, ekipa s testovima bit će upućena na nosač zrakoplova kako bi istražila slučajeve koji su se pojavili i spriječila širenje virusa na brodu”, objavilo je ministarstvo u priopćenju. Pojasnilo je da nosač zrakoplova koji se trenutno nalazi u Atlantiku, predviđa povratak prema Toulonu prije datuma koji je ranije bio utvrđen, 23. travnja. “Mornari koji pokazuju simptome stavljeni su u izolaciju zbog opreza prema ostalima. Kod njih nema nikakvog pogoršanja stanja”, dodalo je ministarstvo.

Sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

10:53 – Pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića u utorak je u NSK počela sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti na kojoj se razgovara o aktivnostima vezanim za epidemiju koronavirusa te djelovanju sustava domovinske sigurnosti nakon potresa u Zagrebu i okolici.

Počinje testiranje zaposlenika Doma umirovljenika

10:51 – Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo u Splitu spreman je za današnje testiranje desetak i više djelatnika Doma za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici iz kojeg još uvijek traje evakuacija 50 štićenika, od kojih je deset pozitivno na koronavirus. Ravnateljica Zavoda Željka Karin je za Hinu rekla da su pripremni i, da kad posljednji štićenik bude prevezen u KBC Split, njihovi djelatnici obave dezinsekciju drugog kata doma na kojem je bilo 50 štićenika, uglavnom polupokretnih osoba. Rekla je da Zavod za cijeli slučaj doznao tek u ponedjeljak, nakon što su ih nazvali iz Doma obavijestivši ih da nekoliko korisnika ima temperaturu.

Beroš i Bedeković sastali se s ravnateljeme splitskog KBC-a

10:45 – Ministar zdravstva Vili Beroš i ministrica za demografiju Vesna Bedeković stigli su u Split, nakon čega su se sastali s ravnateljem splitskog KBC-a Julijem Meštrovićem. U 12 sati na ulazu u KBC Split održat će konferenciju za novinare, a osim njih govorit će i župan Blaženko Boban, javlja Slobodna Dalmacija.

Biden kritizirao Trumpov odgovor na koronakrizu

10:37 – Dan nakon što su američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden imali “prijateljski” telefonski razgovor o koronavirusu, najizgledniji demokratski predsjednički kandidat napao je način na koji je Trump reagirao na pandemiju. “Donald Trump nije kriv za koronavirus. Ali je odgovoran za naš odgovor i svoje dužnosti mora uzimati ozbiljno”, obrušio se na njega Biden. “Zbog njegovih pogrešnih poteza i odgađanja pati puno Amerikanaca”, dodao je.

Troje novooboljelih u Brodsko-posavskoj županiji

10:33 – U Brodsko-posavskoj županiji potvrđeno je nova 3 slučaja zaraze koronavirusom te ih je sada ukupno 18, od čega je 17 aktivnih, javlj SBonline.

Zaraženi djelatnici splitskog Doma

10:26 – Dvoje djelatnika splitskog Doma za starije i nemoćne pozitivno je na koronavirus, javlja HRT.

Troje novooboljelih u Zadarskoj županiji

10:19 – U Zadarskoj županiji je troje novih zaraženih koronavirusom, te sada imaju ukupno 59 pacijenata. Tvrde da je stanje pod kontrolom. Četvero pacijenata je u teškom stanju ali su stabilno. Jedna žena koja je prva primljena se dobro oporavlja i očekuju da će uskoro biti skinuta s respiratora.

Tri novooboljele osobe u Vukovasko-srijemskoj županiji

10:03 – Na području Vukovarsko-srijemske županije u proteklih 24 sata evidentirane su tri novooboljele osobe, dvije s područja Vinkovaca i jedna iz Vukovara, pa je ukupno 29 osoba oboljelih od novog koronavirusa, priopćeno je u srijedu iz vukovarsko-srijemskog Stožera Civilne zaštite. Do sada je testirano 333 osobe, u samoizolaciji je njih 579, protekloga dana nije bilo dojava o kršenju samoizolacije dok su dvije osobe u karanteni. U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima hospitalizirano je pet osoba zaraženih COVID 19 dok se ostali oboljeli nalaze u samoizolaciji zbog blažih simptoma bolesti. Kada je riječ o kadru zaposlenom u zdravstvu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji od tog su virusa zaražena dva liječnika, tri zdravstvena djelatnika i jedan nezdravstveni djelatnik dok je 18 liječnika, 36 medicinskih sestara i troje nezdravstvenih djelatnika u samoizolaciji.

Boris Johnson proveo drugu noć na intenzivnom odjelu

10:01 – Britanski premijer Boris Johnson stabilno je nakon druge noći provedene na odjelu intenzivne skrbi za liječenje Covida-19 i terapije kisikom, prenose mediji danas. “Dobro se osjeća, stabilno je i vedra duha”, rekao je Edward Argar, zamjenik ministra zdravstva u srijedu. “Primio je kisik i nije na respiratoru”, kazao je. I dok se Johnson bori protiv koronavirusa u bolnici, Ujedinjena Kraljevina ulazi u najsmrtonosniju fazu, prema riječima znanstvenika, i postavlja se pitanje kada ukinuti mjere izolacije. Unutar britanske vlade vodi se rasprava o tome može li si peto svjetsko gospodarstvo priuštiti potpunu izolaciju, zamrzavanje gospodarskih aktivnosti i kakve će biti dugoročne posljedice. Ukupno je u Britaniji umrlo 6.159 osoba, a testirano je samo 213.181 od oko 68 milijuna Britanaca.

U Karlovačkoj županiji se odrekli uskrsnica za nabavu respiratora

9:41 – Djelatnici Karlovačke županije su se zbog zdravstvene krize izazvane koronavirusom odrekli uskrsnica i novac usmjerili za nabavu respiratora za jednu od županijskih bolnica, gdje bude potreba. Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Bernardo Pahor rekao je da se 153 zaposlenika Karlovačke županije odreklo po 500 kuna za medicinsku opremu i time su pokazali da su solidarni i usmjereni pomaganju u borbi protiv koronavirusa. „Prikupljen je iznos od 76.500 kuna koji će poslužiti za kupnju jednog respiratora i dodatnu medicinsku opremu. Prethodno su svim zaposlenicima bile umanjenje plaće za po 300 kuna (dodatak na plaću) za nabavu medicinske opreme iz Kine, potrebne za zaštitu od širenja zaraze koronavirusom“, rekao je Pahor.

Čini se da Covid-19 nesrazmjerno više napada Afroamerikance

9:40 – U nekoliko regija Sjedinjenih Država Covid-19 nesrazmjerno više napada crnačko stanovništvo, upozorili su brojni političari i stručnjaci koji traže objavu nacionalnih statističkih podataka kako bi bolje razumjeli obim te pojave. Zasad se statistički podaci objavljuju po saveznim državama i gradovima i nemoguće je razlučiti pogađa li Covid-19 specifično više crnačko stanovništvo ili ono više obolijeva zbog društveno-ekonomskih nejednakosti u pristupu liječenju što je povijesna činjenica u Sjedinjenim Državama.

Policija se ispričala zbog postupanja službenika pred Domom za starije u Splitu

9:37 – Iz PU splitsko-dalmatinske ispričali su se danas zbog ponašanja njihovog policijskog službenika ispred splitskog Doma za starije i nemoćne, nakon što je interventna policija spriječila novinare, snimatelje i fotografe u obavljanju posla. “Jedan policijski službenik se tijekom postupanja i izdavanja zakonitog upozorenja okupljenim predstavnicima medija obratio bespotrebno povišenim tonom, pokazujući nažalost vlastiti nedostatak taktičnost i pristojnosti koja je potrebna u svakom obraćanju i postupanju. Radilo se o njegovoj osobnoj pogrešnoj procjeni na koji način, kako i u kojem trenutku izdati upozorenje, te izvršiti naloženu zadaću.”

Boban najavio sankcije ako se utvrdi odogovornost za splitski Dom

9:30 – Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban komentirao je za N1 situaciju u splitskom Domu za starije i nemoćne u kojemu je zbog koronavirusa u tijeku evakuacija. “Mislim da su tokom jutra svi štićenici prebačeni, svima je obavljen EKG i izvađena krv. Prosjek godina je 86 i oni su u dobrom stanju. Imamo 22 osobe preko 90 godina i uistinu se nadam da će im zdravstveno stanje ostati ovako dobro”. Dodao je da su ostali štićenici sigurni i da se virus pojavio samo na jednom katu.

“Tek sinoć sam saznao da su štićenici imali temperaturu, epidemiolozi će tokom dana napraviti izvještaj. Naravno da ću biti vrlo rigorozan za sve u lancu za koje se utvrdi da su počinili nepravilnosti. Svi kojima se uzorci pokažu negativnima bit će vraćeni natrag u Dom.”

Vodeći znanstvenik EU-a podnio ostavku

9:21 – Glavni znanstvenik Europske unije podnio je ostavku, osudivši Bruxelles da je “razočaravajuće” odgovorio na pandemiju koronavirusa. Mauro Ferrari, predsjednik Europskog istraživačkog vijeća, kritizirao je EU zbog toga što je odbio njegov prijedlog o uspostavi opsežnog znanstvenog programa za borbu protiv Covid-19. U izjavi koju je objavio časopis Financial Times, Ferrari je također ustvrdio da države članice nisu uspjele koordinirati politiku zdravstva, javlja BBC.

Sjeverna Koreja testirala 709 ljudi od početka travnja, nema zaraženih

9:15 – Sjeverna Koreja, jedna od šačice zemalja koje još nemaju potvrđen slučaj Covida-19, rekla je da nastavlja testirati građane na koronavirus, a više od 500 ljudi je smješteno u karantenu, navela je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). WHO, koji kaže da dobiva “tjedne novosti” iz sjevernokorejskog ministarstva zdravstva, naveo je da ta zemlja ima kapacitete za testiranje u nacionalnom referentnom laboratoriju u Pjongjangu. “Od 2. travnja testirano je 709 ljudi, 11 stranaca i 698 građana Sjeverne Koreje. Nema potvrđenog slučaja koronavirusa. U karanteni je 509 ljudi, od kojih dvoje stranaca”, odgovorio je putem emaila Edwin Salvador, predstavnik WHO-a u Sjevernoj Koreji. “Od 31. prosinca iz karantene je pušteno 24.842 ljudi, uključujući 380 stranaca”, dodao je.

Zatvaranje škola slabo pomaže u suzbijanju širenja koronavirusa

9:14 – Zatvaranje škola nije od velike pomoći u suzbijanju širenja novog koronavirusa te istodobno može imati dalekosežne društveno-ekonomske posljedice, tvrde britanski znanstvenici. “Postojeći dokazi koji idu u prilog zatvaranju škola u borbi s covidom-19 vrlo su slabi”, objavili su znanstvenici s londonskog sveučilišta UCL (University College London). “Iz ranijih studija znamo da zatvaranje škola ima najbolji učinak na viruse koji nisu visoko zarazni i koji češće napadaju djecu. To je suprotno od covida-19”, kazao je jedan od voditelja istraživanja, Russell Viner.

Beroš tvrdi da nitko nije životno ugrožen, a Capak da nisu znali

8:56 – Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je za Dnevnik.hr kako nitko od štićenika iz splitskog Doma za starije i nemoćne nije životno ugrožen. “Prema mojim informacijama do 7 sati je evakuirano 47 štićenika u Križine. Nitko od njih nema težu kliničku sliku i nitko nije životno ugrožen”. On bi u Splitu treba biti oko 10:30 gdje će provjeriti jesu li svi drugi štićenici adekvatno zbrinuti. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je za N1 poručio da nisu znali da je je dio štićenika nekoliko dana imao temperaturu. “Do nas ta informacija nije došla”, rekao je Capak.

Ministri financija EU-a raspravljali cijelu noć, još nema dogovora

8:46 – Video-konferencija ministara financija članica Europske unije, koja je započela u utorak popodne, protegla se na cijelu noć na srijedu i još uvijek nema naznaka da su usuglašeni zaključci o planu gospodarskog oporavka nakon pandemije koronovirusa.

Španjolska treba liječnike, ali se stranci bore s papirologijom

8:38 – Nakon što je prije dva tjedna španjolsko ministarstvo zdravstva pokrenulo postupak kojim bi zaposlilo oko 200 stranih liječnika i medicinskih sestara koji već žive u Španjolskoj više njih se javilo, ali su im problem dokumenti i reguliranje statusa. Španjolskoj, drugoj zemlji na svijetu po broju oboljelih od koronavirusa, nedostaje zdravstvenog osoblja zbog rastućeg broja pacijenata ali i sve većeg broja zaraženih liječnika i medicinskih sestara.

Nastavlja se evakuacija štićenika Doma za starije i nemoćne u Splitu

8:30 – Do jutros u osam sati 42 štićenika Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici transportirano je u KBC Split, još osmero tamo će ih biti prebačeno tijekom jutra, a zbog pojave koronavirusa u tom domu Split će posjetiti ministri Vili Beroš i Vesna Bedeković, doznaje se od župana Blaženka Bobana. Transport korisnika Doma je tijekom noći išao usporeno jer su svakom od njih prilikom dolaska u bolnicu napravljene sve nužne pretrage među kojima i EKG. Radi se o korisnicima koji su svi stariji od 85 godina. Po informacijama liječnika koji su izvijestili župana svi su u dobrom stanju s obzirom na dob.

“Deset korisnika kojima je utvrđen koronavirus smješteni su u Respiracijski centar, dok su ostali zaprimljeni na Kliniku za infektivne bolesti na Križinama. Tijekom jutra će se u bolnici na COVID 19 testirati preostalih 40 umirovljenika. Sinoć i jutros sam u kontaktu s ministrom Vilijem Berošom koji se zajedno s ministricom Vesnom Bedeković zaputio u Split gdje ih očekujemo tijekom jutra”, kazao je Hini župan Boban. Najavio je da će ministri prvo ići u KBC Split na Križinama nakon čega će obići i Dom za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici.

Evakuacija korisnika iz Doma za umirovljenika u Vukovarskoj ulici započela je sinoć oko 22.30 sati, nakon što je kod njih desetero utvrđen koronavirus. Zbog toga je započela evakuacija svih štićenika na drugom katu Domu na kojem ih je ukupno 50. Među njima je 15 štićenika zadnjih desetak dana imalo povišenu tjelesnu temperaturu, no, kako je rekao ravnatelj Doma Ivan Škaričić, o njima je brinula liječnica. U ponedjeljak je testirano 15 štićenika, no jučer je nalaz stigao samo za njim deset.

Vučić najavio policijski sat tijekom cijelog vikenda

8:09 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je da bi izvanredno stanje u Srbiji zbog pandemije koronavirusa moglo biti ukinuto u roku od mjesec dana, ali je u međuvremenu najavio policijski sat tijekom cijelog vikenda u Beogradu i Nišu. Vučić je u emisiji “Upitnik” Radiotelevizije Srbije (RTS) u utorak navečer rekao da će policijski sat “sasvim izvjesno” ovog vikenda biti uveden od petka do ponedjeljka ujutro, te da će takva odluka važiti za Beograd, kao najveće žariše koronavirusa u Srbiji, te za Niš. “Najvjerojatnije će to biti od ovog petka, vidjet ćemo od kada, jer nas je ona subota prijepodne skupo koštala”, rekao je Vučić, aludirajući da su brojni građani dva vikenda ranije iskoristili lijepo vrijeme i proveli cijeli dana vani. Više pročitajte OVDJE.

Europska povjerenica: lažne vijesti o koroni dolaze iz Rusije

8:07 – Europska unija identificirala je lažne informacije o koronavirusu koje dolaze iz Rusije, rekla je potpredsjednica Europske komisije Vera Jourova za njemačku agenciju dpa.

U Italiji pacijenti s koronavirusom razmjenjuju virtualne poljupce s obitelji

8:06 – To je samo poljubac poslan preko video poziva na tabletu, ali starijim pacijentima s koronavirusom u bolnici u Uboldu u sjevernoj Italiji on pomaže više nego maske za kisik. Liječnici diljem Italije, zemlje u kojoj je u pandemiji umrlo najviše ljudi, kažu da pacijentima najteže pada što njihovi voljeni ne mogu biti uz njih. “Sa psihološkog gledišta, ovo je sigurno najgori aspekt ove krize”, kaže glavni anesteziolog u toj bolnici, Massimo Zambon. Zambon i njegovi kolege koriste tablete koje su im donirali grad i privatni građani kako bi ublažili patnju i usamljenost pacijenata. Većina su stariji i ne znaju se koristiti njima pa im u tome pomaže bolničko osoblje. “U ovom trenutku to je jedino moguće rješenje, najlakši i najučinkovitiji način za uspostavljanje kontakta pacijenta s obitelji”, rekao je Zambon. “I moram reći da pacijenti to zaista cijene, a prije svega članovi obitelji koji se brinu kod kuće i čekaju novosti”, dodao je Zambon.

Više od 17.000 ljudi umrlo je od koronavirusa u Italiji. Relativno mala bolnica u Uboldu nalazi se u regiji Lombardiji koja je podnijela najveći teret epidemije. Oko 90 posto pacijenata u Uboldu žrtve su koronavirusa. Bolnica je utrostručila broj svojih kreveta od početka krize. Liječnici sa zaštitnim maskama u utorak ujutro su skinuli starijem muškarcu masku za kisik s lica i držali mu tablet. Muškarac je mahnuo svojoj obitelji, a njemu su poslali poljubac. Poziv je trajao kraće od minute nakon čega su mu opet vratili masku za kisik. “Video pozivi su kratki jer ima puno posla. Ovi pozivi su pomalo hladni jer nema stvarnog kontakta između ljudi kad razgovaraju pa je očigledno sve još teže.” U drugoj sobi je 69-godišnja žena koja čeka rezultate testiranja na koronavirus. Osoblje joj pridržava tablet da može vidjeti svoju obitelj. “Ako ga imam, ostat ću ovdje, a u protivnom ću se vratiti kući”, rekla je žena. “Svi su ovdje učinkoviti, svi su dragi. Oni su ovdje zaista anđeli.”

Roboti spašavaju sestre i liječnike

8:01 – lašteni novi roboti nježno provjeravaju puls visoko zaraznih pacijenata na odjelu intenzivne njege u talijanskoj bolnici koja vodi bitku s koronavirusom. Liječnici i sestre ih vole jer spašavaju i njihove živote. Talijanima se zbog virusa svijet okrenuo do neprepoznatljivog, ali malo toga ih više boli od činjenice da deseci liječnika i sestara umiru pokušavajući spasiti na tisuće pacijenata. Mnogi vjeruju da bi ih većina danas bila živa da su bili bolje zaštićeni. To objašnjava zašto se medicinsko osoblje u gradu Vareseu na sjeverozapadu Lombardije, iza svojih zaštitnih maski smije od uha do uha dok poziraju za fotografije pokraj svojih novih robotskih prijatelja.

Tamošnja je bolnica dobila šest blještavih i pomalo čovjekolikih robota na kotačima. Neki su bijeli i imaju monitore i razne senzore na mjestu gdje bi bila ljudska glava. Drugi su jednostavniji i izgledaju kao crne metle na kotačima. Njihova pojava izaziva smiješak na licima mlađih pacijenata, ali prva im je namjena da spase liječnike i sestre od zaraze i širenja virusa. “Oni su neumorni pomoćnici i ne mogu se razboljeti”, kaže Francesco Denali, šef odjela intenzivne njege u bolnici Circolo. Očitanja koja roboti šalju, liječnicima omogućuju praćenje vitalnih znakova pacijenata na monitorima u susjednoj sobi. “Sestre i liječnike virus je jako pogodio. Roboti su sjajna stvar”, rekao je Denali. U Italiji je dosad zbog koronavirusa umrlo više od 17 tisuća ljudi, najviše u svijetu. Među njima je više od 80 zdravstvenih djelatnika.

Traumatizirane stanovnike Wuhana nakon karantene zabrinjava budućnost

7.21 – Li Xiaoli zadnjih dana uređuje prodavaonicu automobila u Wuhanu čija je vlasnica, brinući se da ima dovoljno dezinficijensa i zaštitne opreme za dugoočekivano ponovno otvaranje. Rodni grad te 49-godišnjakinje u srijedu će napokon početi ukidati karantenu koja je na više od dva mjeseca zatočila milijune ljudi nakon što je to industrijsko središte postalo epicentar globalne pandemije novog koronavirusa. Građanima će biti dopušteno da napuste grad cestovnim, željezničkim ili zračnim putem, a svoja vrata ponovno će otvoriti veći broj ne-esencijalnih poduzeća, u prvim naznakama kakav bi život mogao biti nakon karantene.

No razgovori sa stanovnicima sugeriraju da to neće biti nimalo jednostavno.

Mnogi se još nisu oporavili od ožiljaka koje je ostavila epidemija s obzirom na to da je u Wuhanu bilo zabilježeno 61 posto od ukupno 81.708 zaraženih u Kini, po službenim podacima. Neki zbrajaju troškove duge ekonomske neaktivnosti, dok se drugi i dalje boje zaraze, posebice od asimptomatskih pacijenata, i oklijevaju izići iz domova.

Nije također jasno što kineska vlada planira učiniti kako bi se život u gradu obnovio, kako će se obilježiti tu „veliku nesreću”, kako je nazivaju građani, i hoće li se učiniti više kako bi gradske vlasti preuzele odgovornost za ozbiljne razmjere epidemije. Gradske vlasti Wuhana nisu odgovorile na upit za komentarom.

„Kad sam čula da se ukida karantena, nisam bila posebno sretna”, rekla je Guo Jing, koja vodi telefonsku liniju za pomoć ženama suočenima s diskriminacijom na radnom mjestu. „Zapravo sam bila jako uznemirena. Ima puno pitanja za koja nismo sigurni da će se moći riješiti: zaposlenost, hoće li pacijenti imati dugoročne posljedice, a kada je riječ o onima koji su umrli, kako ćemo ih se sjećati?”

Posvuda se može naići na podsjetnike na to da je borba protiv virusa u Wuhanu daleko od završene. Visoke barijere okružuju mnoge stambene komplekse, s upozorenjima na ulaznim vratima kojima se od ljudi traži da pokažu zelene zdravstvene oznake na svojim mobitelima ili dokumente koji pokazuju da imaju opravdan razlog za izlazak. Malo što upućuje na to da će takva ograničenja uskoro biti ukinuta. Premda su se trgovine i restorani počeli ponovno otvarati u velikom dijelu zemlje, u Wuhanu tisuće su i dalje zatvorene.

„Postoji velik pritisak, naravno”, kazala je Li, dodajući da se smatra sretnom što je mogla nastaviti isplaćivati plaće tijekom karantene. Više od 160 poduzeća koja se bave ugostiteljstvom i smještajem turista zatražilo je, u pismu objavljenom na internetu prošli tjedan, od vlade Wuhana da im omogući popuste za najam prostora, pomoć kod dobivanja zajmova i potporu za plaće radnicima, ističući da virus i njegove posljedice „prijete izumiranjem” više od 80.000 poduzeća u tom sektoru. Samo otkazivanje tradicionalnih večera, koje se dogodilo nakon proglašenja karantene 23. siječnja, a uoči cijelotjedne proslave lunarne Nove godine, prouzročilo je gubitke od gotovo milijardu juana u samo jednom danu, navodi se u pismu.

Povjerenju potrošača trebat će puno vremena da se oporavi, ističu. S time se slažu mnogi u Wuhanu. Učitelj engleskog Kuang Li rekao je da je planirao ostati kod kuće i poslije srijede, dok mu ne kažu da se vrati na posao. „Osobno, još se bojim virusa, i osjećam da vani još nije sigurno”, rekao je.

Mentalni danak i društvena stigmatiziranost s kojima se susreću pacijenti koji su se oporavili od koronavirusa i stanovnici Wuhana također će još neko vrijeme biti problem. Mnogi ljudi s kojima je Reuters razgovarao na ulicama Wuhana u zadnjih tjedan dana plakali su pričajući o svojem iskustvu. Nosili su se s karantenom na različite načine, neki posvetivši se hobijima kao što je kuhanje, drugi svakodnevnim skupnim molitvama putem interneta. Često su osjećali paniku, strah i bespomoćnost. Du Mingjun, koja je pokrenula 24-satnu telefonsku liniju za psihološku pomoć na početku karantene, rekla je da je primila oko 2300 poziva, neke od medicinskih djelatnika, ali većinu od običnih građana koji su bili u karanteni ili su se pokušavali prilagoditi.

Liniju neće ugasiti još neko vrijeme. „Čak i ako se epidemija možda privodi kraju, za neke skupine ljudi trauma bi mogla tek početi”, kazala je.

Zaštititi Papu: Vatikanski odgovor na koronavirus

7.18 – Izolacija je papi Franji vjerojatno prava muka. On uživa biti među ljudima, a ljudi sada oko njega nema. Otkako je Italija proglasila karantenu kako bi suzbila širenje koronavirusa i u Vatikanu je slično. Najmanja država na svijetu ima samo 900 stalnih stanovnika, ali su u normalnim okolnostima Trg svetog Petra i Sikstinska kapela magnet milijunima turista. Sada je sve zatvoreno i apsolutno tiho. Uskrs, najvažniji dio katoličkog kalendara, slavit će se bez vjernika. Spektakularna procesija na Veliki petak u Koloseumu otkazana je, kao i obred pranja nogu u četvrtak.

Papa je 27. ožujka vodio posebnu molitvu za završetak pandemije i izrekao blagoslov Gradu i svijetu na praznom Trgu svetog Petra, u mraku i na pljusku. Čak će i nevjernici tu fotografiju zapamtiti kao simbol vremena. Ali čini se da Franjo baš i ne poštuje talijanska pravila socijalnog distanciranja. I dalje prima goste i s njima se rukuje. “Ni papa ni njegovi bliski suradnici ne nose maske”, rekao je Mario Galgano, urednik Vatican Newsa.

Švicarska straža, papini čuvari, međutim, poštuju propisanu udaljenost. Mnogi su zabrinuti da se koronavirus možda širi Vatikanom. Većina njegovih stanovnika su stariji i muškarci – demografska skupina po koju je virus najopasniji.

“Ne želim dizati uzbunu, ali po mom sudu bilo bi mnogo sigurnije da Franjo s posjetiteljima priča iza staklene pregrade s mikrofonom, kao što je sad u nekim bankama”, kazao je novinar i pisac Marco Politi. “Znam da mu je strašno što nema mogućnost izravno i slobodno komunicirati s ljudima. Njegov je pontifikat temeljen na tome i na gestama”, dodao je. Papa je nedavno izjavio da se osjeća kao u kavezu. U dobi od 83 godine, on je općenito dobra zdravlja, ali mu je kao mladiću odstranjen dio plućnog krila i bilo bi jako opasno da se zarazi koronavirusom.

Krajem ožujka testirao se na novi virus i bio negativan. O njegovom se zdravlju mnogo govorilo kad se krajem veljače prehladio i preskočio neke obaveze. Nije mogao izabrati gore vrijeme da zakašlje. U Vatikanu je dosad zabilježeno šest zaraženih koronavirusom, uključujući i monsinjora koji živi u istoj zgradi kao i Franjo, u Domu svete Marte. Neki promatrači misle da bi se Franjo trebao preseliti u Apostolsku palaču, tradicionalnu papinsku rezidenciju, gdje bi bio sigurniji. A u Vatikanu, u manastiru unutar njegovih zidina, živi i umirovljeni papa Benedkit XVI. koji će ondje za deset dana proslaviti 93. rođendan. Njegov osobni tajnik Georg Gaenswein kazao je da je Benedikt dobro, ali otkako je izbila pandemija ne prima posjete.

U SAD-u 2.000 mrtvih u 24 sata, najviše u svijetu u jednom danu

7.00 – Gotovo 2.000 ljudi zaraženih novim koronavirusom u Sjedinjenim Državama umrlo je u zadnja 24 sata, pokazuju podaci koje je u utorak u 20.30 sati po mjesnom vremenu objavilo sveučilište Johnsa Hopkinsa, što je najveći broj umrlih u svijetu od početka pandemije.

Nakon ovakva rekordnog porasta (+1.939 točno) ukupan broj umrlih penje se na 12.722. Najveća svjetska sila se tako približava dvjema najteže stradalim zemljama, Italiji (17.127 umrlih) i Španjolskoj (13.798). Na SAD usto otpada više od četvrtine službeno potvrđenih slučajeva u svijetu: ukupno 396.223, ili 29.609 novih u jednom danu, pokazuju podaci Johnsa Hopkinsa koji se neprestano osvježavaju.

“Amerika i dalje provodi najviše testiranja od bilo koje zemlje u svijetu i mislim da zato imamo najviše slučajeva zaraze”, rekao je u utorak predsjednik Donald Trump na dnevnoj tiskovnoj konferenciji o krizi, spomenuvši da je dosad u zemlji bilo oko 1,8 milijuna testiranja.

“Sigurno znam da neke zemlje s velikim brojem stanovnika imaju puno više zaraženih nego mi, ali ih ne prijavljuju”, dodao je.

SAD od sredine prošlog tjedna bilježi više od 1.000 umrlih na dan, unatoč mjeri izolacije koje su savezne države uvodile jedna za drugom.

Savezna država New York je glavno žarište epidemije u Americi, s gotovo 5.500 umrlih i 140.000 zaraženih, a najviše ih je u gradu New Yorku, gospodarskoj prijestolnici zemlje koja je zapravo zamrla. Vlasti su prošlog tjedna upozorile da bi u SAD-u od Covida-19 moglo umrijeti od 100.000 do 240.000 ljudi, ovisno o modelu, poštujući uputu o društvenom distanciranju.

Pandemija je pokosila najmanje 80.142 ljudi u 192 zemlje, pokazuje izračun koji je agencija France Presse objavila u utorak oko 21.00 sat po srednjoeuropskom vremenu na temelju službenih izvora.

EU mora pokazati da reagira na pandemiju koja prijeti demokraciji

Europska unija mora brzo odgovoriti na potrebe svojih građana i aktivirati “dosad neviđene” resurse za suzbijanje pandemije Covida-19 koja prijeti demokraciji na kontinentu, ocijenili su u utorak predsjednici parlamenata šest zemalja članica.

“Ozbiljnost situacije zahtijeva da se u duhu solidarnosti, koja je temelj europske integracije, mobiliziraju dosad neviđeni resursi, osobito u eurozoni”, napisali su u apelu koji su uputili predsjednicima glavnih ustanova EU-a.

“Naša je obveza pokazati da su EU i sve njegove članice odlučni konkretno i brzo odgovoriti na očekivanja i potrebe naših naroda” u okolnostima koje “prijete samoj stabilnosti naših demokracija, dodaju potpisnici iz Francuske, Španjolske, Grčke, Italije, Luksemburga, Portugala i Slovenije.

Ujedno traže jačanje “europskog industrijskog suvereniteta kako bi se proizvodila dobra i materijali prijeko potrebni u javnom zdravstvu” kao i “mehanizama solidarnosti” radi djelotvornijeg suzbijanja pandemije.

Trump prijeti da SAD više neće financirati WHO

Donald Trump je u utorak zaprijetio da Sjedinjene Države više neće sudjelovati u financiranju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kritizirajući njezino ponašanje u pandemiji koronavirusa i njezinu preveliku sklonost Pekingu. “Obustavit ćemo (uplate) sredstava namijenjenih WHO-u”, rekao je američki predsjednik u prigodi dnevne tiskovne konferencije u Bijeloj kući. No odmah se povukao rekavši da samo želi proučiti tu mogućnost.

“Ne kažem da ću to učiniti, ali proučit ćemo takvu mogućnost”, kazao je. “Sve je, čini se, povoljno za Kinu, što nije prihvatljivo”, dodao je, bez drugih potankosti. Republikanski milijarder je u utorak ujutro objavio na Twitteru veoma oštar komentar o svjetskoj organizaciji. “WHO doista grdno griješi”, napisao je. “Čudno, SAD ih obilato financira a jako su okrenuti Kini. Pozorno ćemo proučiti to pitanje”, dodao je.

Osnivač Twittera daje milijardu dolara za borbu s Covidom-19

Osnivač i vlasnik Twittera Jack Dorsey izvijestio je u utorak da će dati 1 milijardu dolara za suzbijanje pandemije koronavirusa. U nizu objava na Twitteru rekao je da je taj iznos 28 posto njegove imovine. Da bi došao do tog iznosa, postupno će prodavati dionice svoje druge tvrtke Squarea specijalizirane za digitalno plaćanje.

“Kada suzbijemo pandemiju novac ćemo preusmjeriti u zdravstvo, u školovanje djevojčica i u univerzalni dohodak”, dodao je milijarder čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 3,3 milijarde dolara.

Jack Dorsey na tim dvama poljima vidi moguće rješenje za “probleme s kojima se svijet bori”. Univerzalni dohodak potiče sve veće zanimanje političara i poduzetnika u vrijeme kada su milijuni ljudi ostali bez posla zbog gospodarske krize povezane s koronavirusom. “To je genijalna zamisao koju treba ispitati”, dodao je. Sredstva će se dodjeljivati preko njegove zaklade Start Small na transparentan način. U planu isplate koji je objavio na internetu vidi se da je prvi iznos od 100.000 dolara namijenjen “američkom fondu za hranu”.

“Važno je (da to bude transparentno) kako bi drugi i ja osobno mogli iz toga izvući pouku”, napisao je Dorsey koji je 2016. trećinu svojih dionica Twittera darovao zaposlenicima. “Nadam se da će to potaknuti i druge. Život je prekratak, zato učinimo sve što možemo kako bismo odmah pomogli ljudima”. Jeff Bezos, vlasnik Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu, objavio je prije pet dana na Instagramu da 100 milijuna dolara daje američkim bankama hrane. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka i njegova supruga Priscilla Chan donirali su pak 25 milijuna dolara za pronalazak lijeka za koronavirus.

Ostavka tajnika američke mornarice zbog zaraze na nosaču zrakoplova

Tajnik američke ratne mornarice Thomas Modly koji se našao na meti oštre kritike zbog upravljanja krizom nastalom nakon izbijanja zaraze na nuklearnom nosaču zrakoplova Theodore Roosevelt, podnio je ostavku, priopćio je u utorak američki ministar obrane Mark Esper. “Jutros sam prihvatio Modlyjevu ostavku. On je svojevoljno podnio ostavku (…) kako bi mornarica mogla ići dalje”, objavio je ministar na Twitteru dok su u američkim medijima počele kolati informacije o Modlyjevu odlasku. Modly je u četvrtak smijenio zapovjednika nosača zrakoplova, kapetana broda Bretta Croziera koji je nekoliko dana ranije u dramatično intoniranom pismu zamolio nadležne da poduzmu mjere radi evakuacije posade među kojom se počeo širiti koronavirus.

Njegovo je pismo dospjelo u medije a posada Theodorea Roosevelta, koju je vojna hijerarhija prvo odbila evakurati, iskrcana je na otok Guam u Tihom oceanu, gdje je nosač zrakoplova sada usidren. Modly je u ponedjeljak posjetio Guam kako bi svoju odluku o smjeni zapovjednika Croziera branio među posadom koja je potonjeg ispratila s broda povicima odobravanja, što je snimila a snimke su se poslije proširile društvenim mrežama. Modly je posjetio nosač zrakoplova i u govoru koji je također dospio u medije, kritizirao je zapovjednika Croziera nazivajući ga “glupim ili naivnim” i prozivajući medije da su proizveli cijeli slučaj.

Velik dio američkih glasila objavio je taj govor koji je potaknuo oštre reakcije u Kongresu, gdje je više zastupnika zatražilo Modlyjevu ostavku. Esper, koji je isprva branio Modlyja, na kraju je prihvatio njegovu ostavku. Aktualnog podtajnika kopnene vojske Jima McPhersona imenovao je privremenim tajnikom mornarice. McPherson je bivši admiral koji će znati “vratiti povjerenje i stabilnost u mornaricu u ovom teškom razdoblju”, istaknuo je u priopćenju.

Odgođeno donošenje plana za koordinirano ukidanje izvanrednih mjera u EU

Europska komisija je odgodila za srijedu najavljeno usvajanje plana za koordinirano i postupno ukidanje izvanrednih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Čelnici zemalja članica su na svom zadnjem virtualnom samitu 26. ožujka zatražili od izvršnog tijela EU-a da počne pripremati izlaznu strategiju.

Tako bi se izbjeglo da svaka zemlja članica povlači svoje mjere, ne vodeći računa o tome što, kako i kada rade druge članice. Glasnogovornik EK-a je na video konferenciji za novinare u utorak najavio da će EK na redovitom tjednom sastanku u srijedu raspravljati i usvojiti plan za koordinirano ukidanje izvanrednih mjera i postupno vraćanje u normalno stanje.

Rekao je i da će predsjednica EK-a Ursula von der Leyen nakon toga održati konfernciju za novinare.

No, u utorak navečer su novinari obavješteni da je došlo do promjene dnevnog reda i da će se o tome planu samo raspravljati, a da će se usvojiti kasnije. Kako se doznaje, do promjene je došlo nakon što su se neke zemlje članice požalile da ih nitko nije oko toga konzultirao.

Najava EK-a da će plan predložiti u srijedu uslijedila je nakon što su neke članice poput Danske i Austrije najavile da će postupno popuštati mjere donesene radi suzbijanja pandemije.