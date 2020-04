KORONA U SPLITSKOM DOMU ZA STARIJE: Capak kaže da nisu znali da dio štićenika ima temperaturu, a Beroš uvjerava da nema životno ugroženih

Najveća svjetska sila se približava dvjema najteže stradalim zemljama, Italiji (17.127 umrlih) i Španjolskoj (13.798). Na SAD usto otpada više od četvrtine službeno potvrđenih slučajeva u svijetu: ukupno 396.223, ili 29.609 novih u jednom danu. U Hrvatskoj je, prema zadnjim podacima, 1282 zaraženih ljudi. Preminulo je 18 ljudi, dok je 167 izliječenih

Više od 1,43 milijuna ljudi u cijelom svijetu zaraženo je kronavirusom, a preminulo je više od 82.000

U Hrvatskoj je 1282 zaraženih: Preminulo ih je 18, a izliječenih je 167

Zbog deset osoba zaraženih koronavirusom, pedesetak štićenika Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu evakuirano je u KBC Split

Odgođen je plan Europske komisije za popuštanje mjera protiv koronavirusa u EU

Wuhan izlazi iz karantene, ali stanovnici su traumatizirani i mnogi ne žele izaći

SAD je zabilježio 2.000 mrtvih u 24 sata, najviše u svijetu u jednom danu

Pratite tijek događaja:

Troje novooboljelih u Zadarskoj županiji

10:19 – U Zadarskoj županiji je troje novih zaraženih koronavirusom, te sada imaju ukupno 59 pacijenata. Tvrde da je stanje pod kontrolom. Četvero pacijenata je u teškom stanju ali su stabilno. Jedna žena koja je prva primljena se dobro oporavlja i očekuju da će uskoro biti skinuta s respiratora.

Tri novooboljele osobe u Vukovasko-srijemskoj županiji

10:03 – Na području Vukovarsko-srijemske županije u proteklih 24 sata evidentirane su tri novooboljele osobe, dvije s područja Vinkovaca i jedna iz Vukovara, pa je ukupno 29 osoba oboljelih od novog koronavirusa, priopćeno je u srijedu iz vukovarsko-srijemskog Stožera Civilne zaštite. Do sada je testirano 333 osobe, u samoizolaciji je njih 579, protekloga dana nije bilo dojava o kršenju samoizolacije dok su dvije osobe u karanteni. U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima hospitalizirano je pet osoba zaraženih COVID 19 dok se ostali oboljeli nalaze u samoizolaciji zbog blažih simptoma bolesti. Kada je riječ o kadru zaposlenom u zdravstvu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji od tog su virusa zaražena dva liječnika, tri zdravstvena djelatnika i jedan nezdravstveni djelatnik dok je 18 liječnika, 36 medicinskih sestara i troje nezdravstvenih djelatnika u samoizolaciji.

Boris Johnson proveo drugu noć na intenzivnom odjelu

10:01 – Britanski premijer Boris Johnson stabilno je nakon druge noći provedene na odjelu intenzivne skrbi za liječenje Covida-19 i terapije kisikom, prenose mediji danas. “Dobro se osjeća, stabilno je i vedra duha”, rekao je Edward Argar, zamjenik ministra zdravstva u srijedu. “Primio je kisik i nije na respiratoru”, kazao je. I dok se Johnson bori protiv koronavirusa u bolnici, Ujedinjena Kraljevina ulazi u najsmrtonosniju fazu, prema riječima znanstvenika, i postavlja se pitanje kada ukinuti mjere izolacije. Unutar britanske vlade vodi se rasprava o tome može li si peto svjetsko gospodarstvo priuštiti potpunu izolaciju, zamrzavanje gospodarskih aktivnosti i kakve će biti dugoročne posljedice. Ukupno je u Britaniji umrlo 6.159 osoba, a testirano je samo 213.181 od oko 68 milijuna Britanaca.

U Karlovačkoj županiji se odrekli uskrsnica za nabavu respiratora

9:41 – Djelatnici Karlovačke županije su se zbog zdravstvene krize izazvane koronavirusom odrekli uskrsnica i novac usmjerili za nabavu respiratora za jednu od županijskih bolnica, gdje bude potreba. Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Bernardo Pahor rekao je da se 153 zaposlenika Karlovačke županije odreklo po 500 kuna za medicinsku opremu i time su pokazali da su solidarni i usmjereni pomaganju u borbi protiv koronavirusa. „Prikupljen je iznos od 76.500 kuna koji će poslužiti za kupnju jednog respiratora i dodatnu medicinsku opremu. Prethodno su svim zaposlenicima bile umanjenje plaće za po 300 kuna (dodatak na plaću) za nabavu medicinske opreme iz Kine, potrebne za zaštitu od širenja zaraze koronavirusom“, rekao je Pahor.

Čini se da Covid-19 nesrazmjerno više napada Afroamerikance

9:40 – U nekoliko regija Sjedinjenih Država Covid-19 nesrazmjerno više napada crnačko stanovništvo, upozorili su brojni političari i stručnjaci koji traže objavu nacionalnih statističkih podataka kako bi bolje razumjeli obim te pojave. Zasad se statistički podaci objavljuju po saveznim državama i gradovima i nemoguće je razlučiti pogađa li Covid-19 specifično više crnačko stanovništvo ili ono više obolijeva zbog društveno-ekonomskih nejednakosti u pristupu liječenju što je povijesna činjenica u Sjedinjenim Državama.

Policija se ispričala zbog postupanja službenika pred Domom za starije u Splitu

9:37 – Iz PU splitsko-dalmatinske ispričali su se danas zbog ponašanja njihovog policijskog službenika ispred splitskog Doma za starije i nemoćne, nakon što je interventna policija spriječila novinare, snimatelje i fotografe u obavljanju posla. “Jedan policijski službenik se tijekom postupanja i izdavanja zakonitog upozorenja okupljenim predstavnicima medija obratio bespotrebno povišenim tonom, pokazujući nažalost vlastiti nedostatak taktičnost i pristojnosti koja je potrebna u svakom obraćanju i postupanju. Radilo se o njegovoj osobnoj pogrešnoj procjeni na koji način, kako i u kojem trenutku izdati upozorenje, te izvršiti naloženu zadaću.”

Boban najavio sankcije ako se utvrdi odogovornost za splitski Dom

9:30 – Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban komentirao je za N1 situaciju u splitskom Domu za starije i nemoćne u kojemu je zbog koronavirusa u tijeku evakuacija. “Mislim da su tokom jutra svi štićenici prebačeni, svima je obavljen EKG i izvađena krv. Prosjek godina je 86 i oni su u dobrom stanju. Imamo 22 osobe preko 90 godina i uistinu se nadam da će im zdravstveno stanje ostati ovako dobro”. Dodao je da su ostali štićenici sigurni i da se virus pojavio samo na jednom katu.

“Tek sinoć sam saznao da su štićenici imali temperaturu, epidemiolozi će tokom dana napraviti izvještaj. Naravno da ću biti vrlo rigorozan za sve u lancu za koje se utvrdi da su počinili nepravilnosti. Svi kojima se uzorci pokažu negativnima bit će vraćeni natrag u Dom.”

Vodeći znanstvenik EU-a podnio ostavku

9:21 – Glavni znanstvenik Europske unije podnio je ostavku, osudivši Bruxelles da je “razočaravajuće” odgovorio na pandemiju koronavirusa. Mauro Ferrari, predsjednik Europskog istraživačkog vijeća, kritizirao je EU zbog toga što je odbio njegov prijedlog o uspostavi opsežnog znanstvenog programa za borbu protiv Covid-19. U izjavi koju je objavio časopis Financial Times, Ferrari je također ustvrdio da države članice nisu uspjele koordinirati politiku zdravstva, javlja BBC.

Sjeverna Koreja testirala 709 ljudi od početka travnja, nema zaraženih

9:15 – Sjeverna Koreja, jedna od šačice zemalja koje još nemaju potvrđen slučaj Covida-19, rekla je da nastavlja testirati građane na koronavirus, a više od 500 ljudi je smješteno u karantenu, navela je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). WHO, koji kaže da dobiva “tjedne novosti” iz sjevernokorejskog ministarstva zdravstva, naveo je da ta zemlja ima kapacitete za testiranje u nacionalnom referentnom laboratoriju u Pjongjangu. “Od 2. travnja testirano je 709 ljudi, 11 stranaca i 698 građana Sjeverne Koreje. Nema potvrđenog slučaja koronavirusa. U karanteni je 509 ljudi, od kojih dvoje stranaca”, odgovorio je putem emaila Edwin Salvador, predstavnik WHO-a u Sjevernoj Koreji. “Od 31. prosinca iz karantene je pušteno 24.842 ljudi, uključujući 380 stranaca”, dodao je.

Zatvaranje škola slabo pomaže u suzbijanju širenja koronavirusa

9:14 – Zatvaranje škola nije od velike pomoći u suzbijanju širenja novog koronavirusa te istodobno može imati dalekosežne društveno-ekonomske posljedice, tvrde britanski znanstvenici. “Postojeći dokazi koji idu u prilog zatvaranju škola u borbi s covidom-19 vrlo su slabi”, objavili su znanstvenici s londonskog sveučilišta UCL (University College London). “Iz ranijih studija znamo da zatvaranje škola ima najbolji učinak na viruse koji nisu visoko zarazni i koji češće napadaju djecu. To je suprotno od covida-19”, kazao je jedan od voditelja istraživanja, Russell Viner.

Beroš tvrdi da nitko nije životno ugrožen, a Capak da nisu znali

8:56 – Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je za Dnevnik.hr kako nitko od štićenika iz splitskog Doma za starije i nemoćne nije životno ugrožen. “Prema mojim informacijama do 7 sati je evakuirano 47 štićenika u Križine. Nitko od njih nema težu kliničku sliku i nitko nije životno ugrožen”. On bi u Splitu treba biti oko 10:30 gdje će provjeriti jesu li svi drugi štićenici adekvatno zbrinuti. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je za N1 poručio da nisu znali da je je dio štićenika nekoliko dana imao temperaturu. “Do nas ta informacija nije došla”, rekao je Capak.

Ministri financija EU-a raspravljali cijelu noć, još nema dogovora

8:46 – Video-konferencija ministara financija članica Europske unije, koja je započela u utorak popodne, protegla se na cijelu noć na srijedu i još uvijek nema naznaka da su usuglašeni zaključci o planu gospodarskog oporavka nakon pandemije koronovirusa.

Španjolska treba liječnike, ali se stranci bore s papirologijom

8:38 – Nakon što je prije dva tjedna španjolsko ministarstvo zdravstva pokrenulo postupak kojim bi zaposlilo oko 200 stranih liječnika i medicinskih sestara koji već žive u Španjolskoj više njih se javilo, ali su im problem dokumenti i reguliranje statusa. Španjolskoj, drugoj zemlji na svijetu po broju oboljelih od koronavirusa, nedostaje zdravstvenog osoblja zbog rastućeg broja pacijenata ali i sve većeg broja zaraženih liječnika i medicinskih sestara.

Nastavlja se evakuacija štićenika Doma za starije i nemoćne u Splitu

8:30 – Do jutros u osam sati 42 štićenika Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici transportirano je u KBC Split, još osmero tamo će ih biti prebačeno tijekom jutra, a zbog pojave koronavirusa u tom domu Split će posjetiti ministri Vili Beroš i Vesna Bedeković, doznaje se od župana Blaženka Bobana. Transport korisnika Doma je tijekom noći išao usporeno jer su svakom od njih prilikom dolaska u bolnicu napravljene sve nužne pretrage među kojima i EKG. Radi se o korisnicima koji su svi stariji od 85 godina. Po informacijama liječnika koji su izvijestili župana svi su u dobrom stanju s obzirom na dob.

“Deset korisnika kojima je utvrđen koronavirus smješteni su u Respiracijski centar, dok su ostali zaprimljeni na Kliniku za infektivne bolesti na Križinama. Tijekom jutra će se u bolnici na COVID 19 testirati preostalih 40 umirovljenika. Sinoć i jutros sam u kontaktu s ministrom Vilijem Berošom koji se zajedno s ministricom Vesnom Bedeković zaputio u Split gdje ih očekujemo tijekom jutra”, kazao je Hini župan Boban. Najavio je da će ministri prvo ići u KBC Split na Križinama nakon čega će obići i Dom za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici.

Evakuacija korisnika iz Doma za umirovljenika u Vukovarskoj ulici započela je sinoć oko 22.30 sati, nakon što je kod njih desetero utvrđen koronavirus. Zbog toga je započela evakuacija svih štićenika na drugom katu Domu na kojem ih je ukupno 50. Među njima je 15 štićenika zadnjih desetak dana imalo povišenu tjelesnu temperaturu, no, kako je rekao ravnatelj Doma Ivan Škaričić, o njima je brinula liječnica. U ponedjeljak je testirano 15 štićenika, no jučer je nalaz stigao samo za njim deset.

Vučić najavio policijski sat tijekom cijelog vikenda

8:09 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je da bi izvanredno stanje u Srbiji zbog pandemije koronavirusa moglo biti ukinuto u roku od mjesec dana, ali je u međuvremenu najavio policijski sat tijekom cijelog vikenda u Beogradu i Nišu. Vučić je u emisiji “Upitnik” Radiotelevizije Srbije (RTS) u utorak navečer rekao da će policijski sat “sasvim izvjesno” ovog vikenda biti uveden od petka do ponedjeljka ujutro, te da će takva odluka važiti za Beograd, kao najveće žariše koronavirusa u Srbiji, te za Niš. “Najvjerojatnije će to biti od ovog petka, vidjet ćemo od kada, jer nas je ona subota prijepodne skupo koštala”, rekao je Vučić, aludirajući da su brojni građani dva vikenda ranije iskoristili lijepo vrijeme i proveli cijeli dana vani. Više pročitajte OVDJE.

Europska povjerenica: lažne vijesti o koroni dolaze iz Rusije

8:07 – Europska unija identificirala je lažne informacije o koronavirusu koje dolaze iz Rusije, rekla je potpredsjednica Europske komisije Vera Jourova za njemačku agenciju dpa.

U Italiji pacijenti s koronavirusom razmjenjuju virtualne poljupce s obitelji

8:06 – To je samo poljubac poslan preko video poziva na tabletu, ali starijim pacijentima s koronavirusom u bolnici u Uboldu u sjevernoj Italiji on pomaže više nego maske za kisik. Liječnici diljem Italije, zemlje u kojoj je u pandemiji umrlo najviše ljudi, kažu da pacijentima najteže pada što njihovi voljeni ne mogu biti uz njih. “Sa psihološkog gledišta, ovo je sigurno najgori aspekt ove krize”, kaže glavni anesteziolog u toj bolnici, Massimo Zambon. Zambon i njegovi kolege koriste tablete koje su im donirali grad i privatni građani kako bi ublažili patnju i usamljenost pacijenata. Većina su stariji i ne znaju se koristiti njima pa im u tome pomaže bolničko osoblje. “U ovom trenutku to je jedino moguće rješenje, najlakši i najučinkovitiji način za uspostavljanje kontakta pacijenta s obitelji”, rekao je Zambon. “I moram reći da pacijenti to zaista cijene, a prije svega članovi obitelji koji se brinu kod kuće i čekaju novosti”, dodao je Zambon.

Više od 17.000 ljudi umrlo je od koronavirusa u Italiji. Relativno mala bolnica u Uboldu nalazi se u regiji Lombardiji koja je podnijela najveći teret epidemije. Oko 90 posto pacijenata u Uboldu žrtve su koronavirusa. Bolnica je utrostručila broj svojih kreveta od početka krize. Liječnici sa zaštitnim maskama u utorak ujutro su skinuli starijem muškarcu masku za kisik s lica i držali mu tablet. Muškarac je mahnuo svojoj obitelji, a njemu su poslali poljubac. Poziv je trajao kraće od minute nakon čega su mu opet vratili masku za kisik. “Video pozivi su kratki jer ima puno posla. Ovi pozivi su pomalo hladni jer nema stvarnog kontakta između ljudi kad razgovaraju pa je očigledno sve još teže.” U drugoj sobi je 69-godišnja žena koja čeka rezultate testiranja na koronavirus. Osoblje joj pridržava tablet da može vidjeti svoju obitelj. “Ako ga imam, ostat ću ovdje, a u protivnom ću se vratiti kući”, rekla je žena. “Svi su ovdje učinkoviti, svi su dragi. Oni su ovdje zaista anđeli.”

Roboti spašavaju sestre i liječnike

8:01 – lašteni novi roboti nježno provjeravaju puls visoko zaraznih pacijenata na odjelu intenzivne njege u talijanskoj bolnici koja vodi bitku s koronavirusom. Liječnici i sestre ih vole jer spašavaju i njihove živote. Talijanima se zbog virusa svijet okrenuo do neprepoznatljivog, ali malo toga ih više boli od činjenice da deseci liječnika i sestara umiru pokušavajući spasiti na tisuće pacijenata. Mnogi vjeruju da bi ih većina danas bila živa da su bili bolje zaštićeni. To objašnjava zašto se medicinsko osoblje u gradu Vareseu na sjeverozapadu Lombardije, iza svojih zaštitnih maski smije od uha do uha dok poziraju za fotografije pokraj svojih novih robotskih prijatelja.

Tamošnja je bolnica dobila šest blještavih i pomalo čovjekolikih robota na kotačima. Neki su bijeli i imaju monitore i razne senzore na mjestu gdje bi bila ljudska glava. Drugi su jednostavniji i izgledaju kao crne metle na kotačima. Njihova pojava izaziva smiješak na licima mlađih pacijenata, ali prva im je namjena da spase liječnike i sestre od zaraze i širenja virusa. “Oni su neumorni pomoćnici i ne mogu se razboljeti”, kaže Francesco Denali, šef odjela intenzivne njege u bolnici Circolo. Očitanja koja roboti šalju, liječnicima omogućuju praćenje vitalnih znakova pacijenata na monitorima u susjednoj sobi. “Sestre i liječnike virus je jako pogodio. Roboti su sjajna stvar”, rekao je Denali. U Italiji je dosad zbog koronavirusa umrlo više od 17 tisuća ljudi, najviše u svijetu. Među njima je više od 80 zdravstvenih djelatnika.

Traumatizirane stanovnike Wuhana nakon karantene zabrinjava budućnost

7.21 – Li Xiaoli zadnjih dana uređuje prodavaonicu automobila u Wuhanu čija je vlasnica, brinući se da ima dovoljno dezinficijensa i zaštitne opreme za dugoočekivano ponovno otvaranje. Rodni grad te 49-godišnjakinje u srijedu će napokon početi ukidati karantenu koja je na više od dva mjeseca zatočila milijune ljudi nakon što je to industrijsko središte postalo epicentar globalne pandemije novog koronavirusa. Građanima će biti dopušteno da napuste grad cestovnim, željezničkim ili zračnim putem, a svoja vrata ponovno će otvoriti veći broj ne-esencijalnih poduzeća, u prvim naznakama kakav bi život mogao biti nakon karantene.

No razgovori sa stanovnicima sugeriraju da to neće biti nimalo jednostavno.

Mnogi se još nisu oporavili od ožiljaka koje je ostavila epidemija s obzirom na to da je u Wuhanu bilo zabilježeno 61 posto od ukupno 81.708 zaraženih u Kini, po službenim podacima. Neki zbrajaju troškove duge ekonomske neaktivnosti, dok se drugi i dalje boje zaraze, posebice od asimptomatskih pacijenata, i oklijevaju izići iz domova.

Nije također jasno što kineska vlada planira učiniti kako bi se život u gradu obnovio, kako će se obilježiti tu „veliku nesreću”, kako je nazivaju građani, i hoće li se učiniti više kako bi gradske vlasti preuzele odgovornost za ozbiljne razmjere epidemije. Gradske vlasti Wuhana nisu odgovorile na upit za komentarom.

„Kad sam čula da se ukida karantena, nisam bila posebno sretna”, rekla je Guo Jing, koja vodi telefonsku liniju za pomoć ženama suočenima s diskriminacijom na radnom mjestu. „Zapravo sam bila jako uznemirena. Ima puno pitanja za koja nismo sigurni da će se moći riješiti: zaposlenost, hoće li pacijenti imati dugoročne posljedice, a kada je riječ o onima koji su umrli, kako ćemo ih se sjećati?”

Posvuda se može naići na podsjetnike na to da je borba protiv virusa u Wuhanu daleko od završene. Visoke barijere okružuju mnoge stambene komplekse, s upozorenjima na ulaznim vratima kojima se od ljudi traži da pokažu zelene zdravstvene oznake na svojim mobitelima ili dokumente koji pokazuju da imaju opravdan razlog za izlazak. Malo što upućuje na to da će takva ograničenja uskoro biti ukinuta. Premda su se trgovine i restorani počeli ponovno otvarati u velikom dijelu zemlje, u Wuhanu tisuće su i dalje zatvorene.

„Postoji velik pritisak, naravno”, kazala je Li, dodajući da se smatra sretnom što je mogla nastaviti isplaćivati plaće tijekom karantene. Više od 160 poduzeća koja se bave ugostiteljstvom i smještajem turista zatražilo je, u pismu objavljenom na internetu prošli tjedan, od vlade Wuhana da im omogući popuste za najam prostora, pomoć kod dobivanja zajmova i potporu za plaće radnicima, ističući da virus i njegove posljedice „prijete izumiranjem” više od 80.000 poduzeća u tom sektoru. Samo otkazivanje tradicionalnih večera, koje se dogodilo nakon proglašenja karantene 23. siječnja, a uoči cijelotjedne proslave lunarne Nove godine, prouzročilo je gubitke od gotovo milijardu juana u samo jednom danu, navodi se u pismu.

Povjerenju potrošača trebat će puno vremena da se oporavi, ističu. S time se slažu mnogi u Wuhanu. Učitelj engleskog Kuang Li rekao je da je planirao ostati kod kuće i poslije srijede, dok mu ne kažu da se vrati na posao. „Osobno, još se bojim virusa, i osjećam da vani još nije sigurno”, rekao je.

Mentalni danak i društvena stigmatiziranost s kojima se susreću pacijenti koji su se oporavili od koronavirusa i stanovnici Wuhana također će još neko vrijeme biti problem. Mnogi ljudi s kojima je Reuters razgovarao na ulicama Wuhana u zadnjih tjedan dana plakali su pričajući o svojem iskustvu. Nosili su se s karantenom na različite načine, neki posvetivši se hobijima kao što je kuhanje, drugi svakodnevnim skupnim molitvama putem interneta. Često su osjećali paniku, strah i bespomoćnost. Du Mingjun, koja je pokrenula 24-satnu telefonsku liniju za psihološku pomoć na početku karantene, rekla je da je primila oko 2300 poziva, neke od medicinskih djelatnika, ali većinu od običnih građana koji su bili u karanteni ili su se pokušavali prilagoditi.

Liniju neće ugasiti još neko vrijeme. „Čak i ako se epidemija možda privodi kraju, za neke skupine ljudi trauma bi mogla tek početi”, kazala je.

Zaštititi Papu: Vatikanski odgovor na koronavirus

7.18 – Izolacija je papi Franji vjerojatno prava muka. On uživa biti među ljudima, a ljudi sada oko njega nema. Otkako je Italija proglasila karantenu kako bi suzbila širenje koronavirusa i u Vatikanu je slično. Najmanja država na svijetu ima samo 900 stalnih stanovnika, ali su u normalnim okolnostima Trg svetog Petra i Sikstinska kapela magnet milijunima turista. Sada je sve zatvoreno i apsolutno tiho. Uskrs, najvažniji dio katoličkog kalendara, slavit će se bez vjernika. Spektakularna procesija na Veliki petak u Koloseumu otkazana je, kao i obred pranja nogu u četvrtak.

Papa je 27. ožujka vodio posebnu molitvu za završetak pandemije i izrekao blagoslov Gradu i svijetu na praznom Trgu svetog Petra, u mraku i na pljusku. Čak će i nevjernici tu fotografiju zapamtiti kao simbol vremena. Ali čini se da Franjo baš i ne poštuje talijanska pravila socijalnog distanciranja. I dalje prima goste i s njima se rukuje. “Ni papa ni njegovi bliski suradnici ne nose maske”, rekao je Mario Galgano, urednik Vatican Newsa.

Švicarska straža, papini čuvari, međutim, poštuju propisanu udaljenost. Mnogi su zabrinuti da se koronavirus možda širi Vatikanom. Većina njegovih stanovnika su stariji i muškarci – demografska skupina po koju je virus najopasniji.

“Ne želim dizati uzbunu, ali po mom sudu bilo bi mnogo sigurnije da Franjo s posjetiteljima priča iza staklene pregrade s mikrofonom, kao što je sad u nekim bankama”, kazao je novinar i pisac Marco Politi. “Znam da mu je strašno što nema mogućnost izravno i slobodno komunicirati s ljudima. Njegov je pontifikat temeljen na tome i na gestama”, dodao je. Papa je nedavno izjavio da se osjeća kao u kavezu. U dobi od 83 godine, on je općenito dobra zdravlja, ali mu je kao mladiću odstranjen dio plućnog krila i bilo bi jako opasno da se zarazi koronavirusom.

Krajem ožujka testirao se na novi virus i bio negativan. O njegovom se zdravlju mnogo govorilo kad se krajem veljače prehladio i preskočio neke obaveze. Nije mogao izabrati gore vrijeme da zakašlje. U Vatikanu je dosad zabilježeno šest zaraženih koronavirusom, uključujući i monsinjora koji živi u istoj zgradi kao i Franjo, u Domu svete Marte. Neki promatrači misle da bi se Franjo trebao preseliti u Apostolsku palaču, tradicionalnu papinsku rezidenciju, gdje bi bio sigurniji. A u Vatikanu, u manastiru unutar njegovih zidina, živi i umirovljeni papa Benedkit XVI. koji će ondje za deset dana proslaviti 93. rođendan. Njegov osobni tajnik Georg Gaenswein kazao je da je Benedikt dobro, ali otkako je izbila pandemija ne prima posjete.

U SAD-u 2.000 mrtvih u 24 sata, najviše u svijetu u jednom danu

7.00 – Gotovo 2.000 ljudi zaraženih novim koronavirusom u Sjedinjenim Državama umrlo je u zadnja 24 sata, pokazuju podaci koje je u utorak u 20.30 sati po mjesnom vremenu objavilo sveučilište Johnsa Hopkinsa, što je najveći broj umrlih u svijetu od početka pandemije.

Nakon ovakva rekordnog porasta (+1.939 točno) ukupan broj umrlih penje se na 12.722. Najveća svjetska sila se tako približava dvjema najteže stradalim zemljama, Italiji (17.127 umrlih) i Španjolskoj (13.798). Na SAD usto otpada više od četvrtine službeno potvrđenih slučajeva u svijetu: ukupno 396.223, ili 29.609 novih u jednom danu, pokazuju podaci Johnsa Hopkinsa koji se neprestano osvježavaju.

“Amerika i dalje provodi najviše testiranja od bilo koje zemlje u svijetu i mislim da zato imamo najviše slučajeva zaraze”, rekao je u utorak predsjednik Donald Trump na dnevnoj tiskovnoj konferenciji o krizi, spomenuvši da je dosad u zemlji bilo oko 1,8 milijuna testiranja.

“Sigurno znam da neke zemlje s velikim brojem stanovnika imaju puno više zaraženih nego mi, ali ih ne prijavljuju”, dodao je.

SAD od sredine prošlog tjedna bilježi više od 1.000 umrlih na dan, unatoč mjeri izolacije koje su savezne države uvodile jedna za drugom.

Savezna država New York je glavno žarište epidemije u Americi, s gotovo 5.500 umrlih i 140.000 zaraženih, a najviše ih je u gradu New Yorku, gospodarskoj prijestolnici zemlje koja je zapravo zamrla. Vlasti su prošlog tjedna upozorile da bi u SAD-u od Covida-19 moglo umrijeti od 100.000 do 240.000 ljudi, ovisno o modelu, poštujući uputu o društvenom distanciranju.

Pandemija je pokosila najmanje 80.142 ljudi u 192 zemlje, pokazuje izračun koji je agencija France Presse objavila u utorak oko 21.00 sat po srednjoeuropskom vremenu na temelju službenih izvora.

EU mora pokazati da reagira na pandemiju koja prijeti demokraciji

Europska unija mora brzo odgovoriti na potrebe svojih građana i aktivirati “dosad neviđene” resurse za suzbijanje pandemije Covida-19 koja prijeti demokraciji na kontinentu, ocijenili su u utorak predsjednici parlamenata šest zemalja članica.

“Ozbiljnost situacije zahtijeva da se u duhu solidarnosti, koja je temelj europske integracije, mobiliziraju dosad neviđeni resursi, osobito u eurozoni”, napisali su u apelu koji su uputili predsjednicima glavnih ustanova EU-a.

“Naša je obveza pokazati da su EU i sve njegove članice odlučni konkretno i brzo odgovoriti na očekivanja i potrebe naših naroda” u okolnostima koje “prijete samoj stabilnosti naših demokracija, dodaju potpisnici iz Francuske, Španjolske, Grčke, Italije, Luksemburga, Portugala i Slovenije.

Ujedno traže jačanje “europskog industrijskog suvereniteta kako bi se proizvodila dobra i materijali prijeko potrebni u javnom zdravstvu” kao i “mehanizama solidarnosti” radi djelotvornijeg suzbijanja pandemije.

Trump prijeti da SAD više neće financirati WHO

Donald Trump je u utorak zaprijetio da Sjedinjene Države više neće sudjelovati u financiranju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kritizirajući njezino ponašanje u pandemiji koronavirusa i njezinu preveliku sklonost Pekingu. “Obustavit ćemo (uplate) sredstava namijenjenih WHO-u”, rekao je američki predsjednik u prigodi dnevne tiskovne konferencije u Bijeloj kući. No odmah se povukao rekavši da samo želi proučiti tu mogućnost.

“Ne kažem da ću to učiniti, ali proučit ćemo takvu mogućnost”, kazao je. “Sve je, čini se, povoljno za Kinu, što nije prihvatljivo”, dodao je, bez drugih potankosti. Republikanski milijarder je u utorak ujutro objavio na Twitteru veoma oštar komentar o svjetskoj organizaciji. “WHO doista grdno griješi”, napisao je. “Čudno, SAD ih obilato financira a jako su okrenuti Kini. Pozorno ćemo proučiti to pitanje”, dodao je.

Osnivač Twittera daje milijardu dolara za borbu s Covidom-19

Osnivač i vlasnik Twittera Jack Dorsey izvijestio je u utorak da će dati 1 milijardu dolara za suzbijanje pandemije koronavirusa. U nizu objava na Twitteru rekao je da je taj iznos 28 posto njegove imovine. Da bi došao do tog iznosa, postupno će prodavati dionice svoje druge tvrtke Squarea specijalizirane za digitalno plaćanje.

“Kada suzbijemo pandemiju novac ćemo preusmjeriti u zdravstvo, u školovanje djevojčica i u univerzalni dohodak”, dodao je milijarder čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 3,3 milijarde dolara.

Jack Dorsey na tim dvama poljima vidi moguće rješenje za “probleme s kojima se svijet bori”. Univerzalni dohodak potiče sve veće zanimanje političara i poduzetnika u vrijeme kada su milijuni ljudi ostali bez posla zbog gospodarske krize povezane s koronavirusom. “To je genijalna zamisao koju treba ispitati”, dodao je. Sredstva će se dodjeljivati preko njegove zaklade Start Small na transparentan način. U planu isplate koji je objavio na internetu vidi se da je prvi iznos od 100.000 dolara namijenjen “američkom fondu za hranu”.

“Važno je (da to bude transparentno) kako bi drugi i ja osobno mogli iz toga izvući pouku”, napisao je Dorsey koji je 2016. trećinu svojih dionica Twittera darovao zaposlenicima. “Nadam se da će to potaknuti i druge. Život je prekratak, zato učinimo sve što možemo kako bismo odmah pomogli ljudima”. Jeff Bezos, vlasnik Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu, objavio je prije pet dana na Instagramu da 100 milijuna dolara daje američkim bankama hrane. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka i njegova supruga Priscilla Chan donirali su pak 25 milijuna dolara za pronalazak lijeka za koronavirus.

Ostavka tajnika američke mornarice zbog zaraze na nosaču zrakoplova

Tajnik američke ratne mornarice Thomas Modly koji se našao na meti oštre kritike zbog upravljanja krizom nastalom nakon izbijanja zaraze na nuklearnom nosaču zrakoplova Theodore Roosevelt, podnio je ostavku, priopćio je u utorak američki ministar obrane Mark Esper. “Jutros sam prihvatio Modlyjevu ostavku. On je svojevoljno podnio ostavku (…) kako bi mornarica mogla ići dalje”, objavio je ministar na Twitteru dok su u američkim medijima počele kolati informacije o Modlyjevu odlasku. Modly je u četvrtak smijenio zapovjednika nosača zrakoplova, kapetana broda Bretta Croziera koji je nekoliko dana ranije u dramatično intoniranom pismu zamolio nadležne da poduzmu mjere radi evakuacije posade među kojom se počeo širiti koronavirus.

Njegovo je pismo dospjelo u medije a posada Theodorea Roosevelta, koju je vojna hijerarhija prvo odbila evakurati, iskrcana je na otok Guam u Tihom oceanu, gdje je nosač zrakoplova sada usidren. Modly je u ponedjeljak posjetio Guam kako bi svoju odluku o smjeni zapovjednika Croziera branio među posadom koja je potonjeg ispratila s broda povicima odobravanja, što je snimila a snimke su se poslije proširile društvenim mrežama. Modly je posjetio nosač zrakoplova i u govoru koji je također dospio u medije, kritizirao je zapovjednika Croziera nazivajući ga “glupim ili naivnim” i prozivajući medije da su proizveli cijeli slučaj.

Velik dio američkih glasila objavio je taj govor koji je potaknuo oštre reakcije u Kongresu, gdje je više zastupnika zatražilo Modlyjevu ostavku. Esper, koji je isprva branio Modlyja, na kraju je prihvatio njegovu ostavku. Aktualnog podtajnika kopnene vojske Jima McPhersona imenovao je privremenim tajnikom mornarice. McPherson je bivši admiral koji će znati “vratiti povjerenje i stabilnost u mornaricu u ovom teškom razdoblju”, istaknuo je u priopćenju.

Odgođeno donošenje plana za koordinirano ukidanje izvanrednih mjera u EU

Europska komisija je odgodila za srijedu najavljeno usvajanje plana za koordinirano i postupno ukidanje izvanrednih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Čelnici zemalja članica su na svom zadnjem virtualnom samitu 26. ožujka zatražili od izvršnog tijela EU-a da počne pripremati izlaznu strategiju.

Tako bi se izbjeglo da svaka zemlja članica povlači svoje mjere, ne vodeći računa o tome što, kako i kada rade druge članice. Glasnogovornik EK-a je na video konferenciji za novinare u utorak najavio da će EK na redovitom tjednom sastanku u srijedu raspravljati i usvojiti plan za koordinirano ukidanje izvanrednih mjera i postupno vraćanje u normalno stanje.

Rekao je i da će predsjednica EK-a Ursula von der Leyen nakon toga održati konfernciju za novinare.

No, u utorak navečer su novinari obavješteni da je došlo do promjene dnevnog reda i da će se o tome planu samo raspravljati, a da će se usvojiti kasnije. Kako se doznaje, do promjene je došlo nakon što su se neke zemlje članice požalile da ih nitko nije oko toga konzultirao.

Najava EK-a da će plan predložiti u srijedu uslijedila je nakon što su neke članice poput Danske i Austrije najavile da će postupno popuštati mjere donesene radi suzbijanja pandemije.