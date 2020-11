CRNI REKORD U MEĐIMURJU: Potvrđeno 273 zaražena; Stožer uputio apel poslodavcima: ‘Svi moramo doprinijeti borbi protiv ove pošasti’

U Međimurskoj županiji potvrđeno je 273 nova slučaja zaraze koronavirusom

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u proteklih 24 sata testirano je 557 osoba, što je do sada najviše testiranja u jednom danu, od čega su evidentirana 273 slučaja osoba pozitivnih na virus Covid-19 u Međimurskoj županiji.

U proteklih 24 sata oporavile su se 132 osobe. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 1252. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 19 041 uzoraka, ne računajući testiranja građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije, javlja lokalni stožer.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 98 pacijenta pozitivnih na virus COVID 19, od toga je njih 14 hospitalizirano unutar 24 sata, dok je otpušteno 9 pacijenata. Na respiratoru se nalazi 10 covid pozitivnih pacijenata. U proteklih 24 sata evidentirana je jedna preminula COVID-19 pozitivna osoba, muška osobe stara 85 godinu, sa teškim dodatnim bolestima.

Virus u zdravstvenom sustavu

U zdravstvenom sustavu na virus COVID 19 je pozitivno 12 liječnika i 12 medicinskih sestara. U samoizolaciji se nalaze 2 liječnika, 10 medicinskih sestara, 1 bolničar i 1 farmaceutski tehničar. Sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji, u zdravstveni sustav Međimurja sutra stiže ispomoć 11 medicinskih sestara iz drugih krajeva.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije će idući tjedan započeti sa brzim antigenskim testiranjima. Radi se o brzim testovima, koji nisu PCR testovi, provodit će se u nekoliko osnovnih i nekoliko srednjih škola po utvrđenim kriterijima. Testirano bi trebalo biti oko 2500 osoba, kako bi se dobila jasnija slika o situaciji u školama – hoće li se detektirati kliconoštvo odnosno prisutnost tog virusa kod slabo simptomatske djece ili čak možda i kod onih koji nemaju neke simptome.

Apel poslodavcima

Stožer civilne zaštite Međimurske županije danas je uputio apel poslodavcima s područja Međimurja. “Poštovani, sigurno ste upoznati s podacima o značajnom porastu pozitivnih na COVID-19 u našoj županiji kao i s donesenim mjerama koje bi trebale spriječiti brzo širenje virusa te na taj način očuvati naš zdravstveni sustav i izbjeći u najvećoj mogućoj mjeri zarazu naših građana, a naročito rizičnih skupina naših sugrađana.

Važnost odvijanja radnih procesa je neupitna, no za to treba zdrav radnik te Vas zato molimo, kao poslodavca, da učinite sve za zaštitu zdravlja svojih djelatnika te na taj način doprinesete sprječavanju širenja ovog virusa koji osim zdravlja šteti i gospodarskim aktivnostima. Svi jesmo i moramo biti na tom putu, jer samo zajedno, svatko na svom području svojim doprinosom može olakšati ovu tešku situaciju i doprinijeti borbi protiv ove pošasti. Do primjene odgovarajućeg lijeka (cjepiva), pridržavanje donesenih mjera i preporuka, te zajedništvo, sloga i međusobna zaštita najvažnije su oružje u sprečavanju širenja virusa COVID-19, zato Vas molimo za maksimalni angažman i trud.”

