‘CRNI MRAK FILO-USTAŠTVA DOLAZI SA SAMOG VRHA’: Katarina Peović stala u obranu crvene zvijezde petokrake u Rijeci

Dok umjetnička instalacija Nemanje Cvijanovića “Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik” u obliku oko tri metra velike petokrake zvijezde na krov Riječkog nebodera nastavlja izazivati podijeljene reakcije u javnosti, saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u objavi na Facebooku stala je obranu zvijezdu petokraku i performansa u Rijeci. u Komentaru pod naslovom “Crni mrak filo-ustaštva ne dolazi s riječkih ulica”, Peović tvrdi da je petokraka simbol solidarnosti i jednakosti.

“U Rijeci je na postavljanje instalacije crvene zvijezde umjetnika Nemanje Cvijanovića reagirala filo-ustaška skupina koja se u samo par sati organizirala kako bi došla pjevati ‘Zovi samo zovi’, istaknula ustašku šahovnicu s prvim bijelim poljem, znak HOS-a koji su sami branitelji povezivali s Antom Pavelićem i Nezavisnom državom Hrvatskom, pozdrav ‘Za dom spremni’, te poručiti da je ‘zvijezda najveće zlo u Hrvatskoj’.

Nisu li ‘najveće zlo’ u Hrvatskoj socijalna nepravda i nejednakost, siromaštvo, iseljavanje, nesigurni uvjeti rada, vlada koja misli još rezati radnička prava i još više pogodovati onom tankom sloju bogatih? Ne, filo-ustašama je najveći problem – zvijezda. Ne simbolizira li zvijezda nešto što može pomoći da se i Rijeka i obespravljeni u Rijeci, kao i svuda u Hrvatskoj oslobode? Nije li zvijezda simbol društva solidarnosti, jednakosti, prekida s vjerovanjem da ‘nema drugog načina’. Nije li zvijezda konačno ‘Ne!’ bijedi i nepravdi?”, piše Peović.

Poticanje ustašizacije od strane Sabora

“Ipak neki koji su i sami siromašni, deprivilegirani, obespravljeni urlaju pjesme onih koji bi ih još više deprivlegirali, osiromašili, dapače uzeli im zemlju koju navodno vole, onih koji su prodali Rijeku Italiji? Mnogi bi rekli da je to zakon ulice, optužili bijesnu rulju, čak bi se uvukli i u klasični urbani-fašizam pa tumačili da to nisu ‘pravi Riječani’ već pridošlice. No filo-ustaštvo ne dolazi niti s ulice, niti s periferije.

Najviši dom hrvatske politike – Sabor zagovara, potiče i provodi ustašizaciju priređujući filo-ustašama razne materijale za mržnju, poticanje na nacionalnu netrpeljivost, opasnu reviziju prošlosti, protuustavno djelovanje. Samo par dana prije incidenta filo-ustaša u Rijeci na Odboru za ratne veterane Hrvatskog sabora predsjedavajući odbora Josip Đakić, članovi Odbora Željko Sačić i Ante Deur, te ministar i potpredsjednik Vlade Tomo Medved – dali su uputu prosvjednicima kao i svim filo-ustašama kako se odnositi prema povijesti.

Tamo su istaknuli: a) izmišljenu tezu da je crvena zvijezda u Evropi zabranjena, b) izmišljenu tezu da je crvena zvijezda simbol pod kojim su Srbi okupirali Vukovar, c) revizionističku interpretaciju prema kojoj su partizani koljači i ‘neprijatelji hrvatskog naroda’, d) implicirali da su Ustaše ubijene u Drugom svjetskom ratu bili pravi hrvatski branitelji.

Pozivajući se na rezolucije Vijeća Evrope članovi Odbora, predsjedavajući i ministar izmišljali su kako je zvijezda zabranjeni simbol (niti u jednoj rezoluciji Vijeća Evrope to ne stoji); propuštali su činjenicu da su Srbi sva jugoslavenska obilježja s uniformi skinuli mjesec dana prije pada Vukovara; da su partizani ti koji su zemlju oslobodili od fašizma i nacizma, a najviše njih je bilo hrvatske nacionalnosti; te da su Ustaše bili kolaboracionisti fašista i nacista, zastupali rasne zakone i provodili masovna pogubljenja”, piše Peović.

‘Crni mrak sa samog vrha’

“Naš vrli ministar Medved na pitanje zastupnice o filo-ustaškoj udruzi Hrvatski domobran čiji član sjedi u Povjerenstvu za vojna groblja ne pokazuje nikakvu iznenađenost tom činjenicom niti smatra da je to potrebno mijenjati; predsjedavajući Josip Đakić Tita proglašava jednim od najvećih zločinaca 20. stoljeća; a Željko Sačić smatra da se partizanska groblja uopće ne trebaju održavati. Čak je i iz friziranog izvještaja s Odbora jasno da je riječ o protuustavnom djelovanju saborskog odbora*.

Dakle, Riječani i Riječanke ne bojte se! Neće crni mrak s ulice doći – crni mrak dolazi sa samog vrha – i taj vrh i vrhuška, domaća elita klijentelistički umrežena i dobro potkožena producira smrad i mrak. Rijeka je uvijek bila i bit će – crvena, solidarna, jednaka, pravedna. Strukturalna nepravda i nejednakost, nezaposlenost, siromaštvo, obespravljenost većine su naši neprijatelji. Te je neprijatelje odlučila iz mračnih i smradnih rupa istjerati – upravo crvena zvijezda, kako nekad tako i sad. Zvijezda je simbol pod kojim se borilo za viziju boljeg i pravednijeg društva, neprijatelji zvijezde borili su se za nejednakost, zlo i zločin kao zakon.

Vratit ćemo zvijezdi svjetlost, Rijeci zvijezdu, a solidarnost, jednakost i pravednost – narodu. Smrt fašizmu – sloboda narodu”, zaključila je Peović.

