AKO SE NAGLO UKINE IZOLACIJA PRIJETI VELIKA OPASNOST: Može doći do ‘fatalnog povratka’ pandemije; Italija produžila mjere

U Hrvatskoj je koronavirusom, prema službenim podacima, zaraženo 1495 ljudi, a 231 osoba je ozdravila. Dosad je 21 preminuih. Novo žarište pojavilo se u Domu za starije u Splitu. U svijetu je dosad oboljelo više od 1,6 milijuna ljudi, a umrlo je gotovo 96 tisuća

Ukupan broj zaraženih u Hrvatskoj je 1495, preminula je 21 osoba

Novooboljelih u zemlji je 88

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u jednom danu potvrđena su 53 slučaja

U žarištu zaraze, Domu za starije je 50 pozitivnih

U Kini sve više asimptomatskih prijenosnika virusa

Pratite tijek događaja:

Pandemija može potrajati i dobar dio sljedeće godine

23.18 – „Do sada poduzete mjere vlasti su uglavnom paušalne, nediferencirane i ne baš precizne”, kaže 14 autora studije “Održiva borba protiv pandemije koronavirusa. Preporuke za fleksibilnu strategiju prilagođenu riziku”. Oni polaze od toga da prije 2021. nije realno očekivati efikasno cjepivo ili terapiju. A ako se uspori širenje infekcije, što je cilj dosadašnjih mjera u Njemačkoj, pandemija može potrajati – i to ne samo nekoliko mjeseci, nego i dobar dio sljedeće godine. To znači da borba protiv koronavirusa mora mnogo više sličiti maratonu nego sprintu.

Trinaest sveučilišnih profesora i jedan liječnik također smatraju da je pogrešno suprotstavljati zaštitu zdravlja na jednoj i produktivnu ekonomiju na drugoj strani. Jer, uz nekontrolirano širenje virusa nije moguć ni pozitivan razvoj gospodarstva, a štetni efekti postojećih restriktivnih mjera ne pogađaju samo privredu, nego i zdravstvo, društvo i politiku. Više čitajte OVDJE.

Moskva jača restrikcije u borbi protiv koronavirusa

22.50 – Ruska prijestolnica dodatno je u petak ojačala restrikcije kretanja i gospodarskog života dok se covid-19 nastavlja širiti Moskvom. Najveći dio tvrtki će se zatvoriti, kao i gradilišta osim onog gdje se podiže nova bolnica, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin kasno u petak.

“Stojimo pred teškim testovima u nadolazećim danima i tjednima”, kazao je Sobjanin, dodajući da će samo nužne službe ostati otvorene. Zaposlenici će od ponedjeljka trebati posebnu dozvolu za put na posao, pojasnio je. Dozvola da se izađe iz kuće bit će izdavana digitalno onima koji se moraju kretati po gradu. Ostali moraju ostati doma.

“Kada se radi o zdravlju i životima mnogo ljudi, nema izbora”, rekao je Sobjanin u video poruci, ističući da se stanje pogoršava. Broj Moskovljana koji su primljeni u bolnice s upalom pluća udvostručio se posljednji tjedan na 5500, kažu vlasti. “Bolnice i hitne službe rade na granici izdržljivosti”, rekla je zamjenica gradonačelnika Anastasia Rakova.

Više od 11.900 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je dosad u Rusiji, najviše u Moskvi.

Turska na 48 sati uvodi policijski sat za stanovnike 31 grada

22.25 – Turska je u petak naredila stanovnicima 31 grada, među kojima Istanbula i Ankare, da od petka u ponoć ne izlaze nikamo 48 sati, u okviru novih strogih mjera borbe s pandemijom koronavirusa. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova navodi u priopćenju da će odluka o karanteni biti na snazi do nedjelje u ponoć, pa tako i u Istanbulu, gospodarskom središtu zemlje i u glavnom gradu Ankari.

O pojedinostima u vezi s tom mjerom stanovništvo će se naknadno obavijestiti, dodalo je ministarstvo. Većina od 47.029 zaraženih koronavirusom u Turskoj živi u Istanbulu koji ima više od 15 milijuna stanovnika. Ministar zdravstva Fahrettin Koca izjavio je u petak na tiskovnoj konferenciji da je pandemija dosad odnijela 1.006 života u Turskoj i da je prijavljeno novih 4.747 slučajeva. Od covida-19 je u zadnja 24 sata umrlo još 98 ljudi u toj zemlji.

Više od 300.000 testiranja je već provedeno u toj zemlji s 83 milijuna stanovnika, po najnovijim službenim podacima.

Apple i Google razvijaju tehnologiju koja će upozoravati na koronavirus

22.20 – Apple i Google zajednički razvijaju tehnologiju koja bi trebala upozoriti osobu da je nedavno došla u kontakt s nekim za koga se kasnije ustanovilo da je pozitivan na koronavirus, javlja u petak BBC. Njihova metoda djelovat će tako da će se koristiti signal Bluetootha na pametnim telefonima pomoću kojega će se pokazati s kime je vlasnik nedavno bio u kontaktu, dovoljno dugom i bliskom da se eventualno zarazi.

Ako se za nekog od ljudi s kojima je bio u kontaktu pokaže kasnije da je pozitivan na koronavirus, vlasniku telefona bit će poslano upozorenje. Neće se snimati podaci o GPS lokaciji ili osobni podaci, kažu tvrtke. “Privatnost, transparentnost i pristanak su od najveće važnosti u ovom projektu i veselimo se graditi ga u konzultacijama sa zainteresiranim dionicima”, kažu Apple i Google u zajedničkom priopćenju. “Otvoreno ćemo objavljivati informacije o našem radu kako bi ih drugi mogli analizirati”.

Trump: Gubitak života u pandemiji koronavirusa bit će manji nego smo prognozirali

22.15 – Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da smatra da će u SAD-u umrijeti manje od 100.000 ljudi koliko je inicijalno bilo prognozirano, te sugerirao da je zemlja blizu vrha epidemije. Na brifingu u Bijeloj kući, Trump je rekao da se situacija u više američkih gradova stabilizira. Među njima je i New York za koji se u petak statistika ublažava te ima manje ljudi primljenih na intenzivnu skrb nego dan ranije.

Po najnovijim podacima, SAD ima više od 18.100 smrtnih slučajeva. Trump je rekao da postoje znakovi da socijalno distanciranje i ostanak doma pokazuju uspjeh. Kaže da dobija manje poziva od guvernera koji traže pomoć i medicinsku opremu. “Dobro stojimo na svaki način”, istaknuo je. Američki je predsjednik rekao i da će uskoro objaviti sastav vijeća koje bi trebalo pomoći da se zemlja počne vraćati u normalu kada za to dođe trenutak.

“Uskoro ćemo to objaviti. Vjerojatno u utorak”, rekao je novinarima. Također je za sljedeći tjedan najavio “objavu” o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). “Kao što znate, dajemo im oko 500 milijuna dolara godišnje i o tome ćemo razgovarati drugi tjedan”, rekao je Trump, nekoliko dana nakon što je otvoreno zaprijetio ukidanjem američkog financiranja te organizacije. “Imat ćemo puno toga za reći”, dodao je, ali nije pojasnio ništa dalje.

Trump je kritizirao način na koji WHO upravlja situacijom vezanom uz pandemiju koronavirusa, kao i njegova stajališta koja su po Trumpu previše naklonjena Pekingu. Dok je WHO hvalio Kinu zbog spremnosti da podijeli informacije, Trump tvrdi da je ta organizacija istovremeno ignorirala ključne informacije o mogućoj transmisiji koronavirusa s čovjeka na čovjeka koje su dolazile iz Tajvana u prosincu 2019. WHO kategorično niječe da je dobivao takve informacije iz Tajvana.

Capak otkrio zašto su dozvolili procesiju na Hvaru i što će biti s tržnicama

22.10 – Je li trebalo doći do ovakvog popuštanja mjera uoči Uskrsa? Odobrenje održavanja procesije na Hvaru uoči Uskrsa, a usred strogih mjera zbog epidemije koronavirusa, izazvalo je mnogo kritika u javnosti i sada je jedno od ključnih pitanja je li narušena dosljednost s obzirom na dosadašnja opetovana upozorenja da nema okupljanja i da je potrebno strogo se držati socijalne distance. Ali kako to da to ne vrijedi za sve i zašto? Osim toga, otvaranjem tržnica došlo je do velike navale ljudi. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je zašto su dozvolili procesiju na Hvaru i što će biti s tržnicama. Što je rekao pročitajte OVDJE.

Izvanredne mjere u Italiji produljuju se do 3. svibnja

21.45 – Talijanska vlada produljila je u petak do 3. svibnja izvanredne mjere uvedene prije mjesec dana radi sprječavanja širenja koronavirusa. “Produljujemo restriktivne mjere do 3. svibnja, što je teška ali nužna odluka za koju preuzimam punu političku odgovornost”, rekao je premijer Giuseppe Conte u govoru. Talijanska vlada je tu odluku donijela unatoč padu broja umrlih i novozaraženih u petak, i rastu broja oporavljenih.

U zadnja 24 sata Italija bilježi 570 smrtnih slučajeva, a dan prije 610. Ukupan broj mrtvih je 18.849. Ta zemlja je crni rekorder po broju mrtvih u svijetu od koronavirusa. Giuseppe Conte je već nekoliko dana pod dvostrukim pritiskom. Liječnici i znanstvenici ga pozivaju da ne žuri s ukidanjem izolacije kako se pandemija ne bi ponovo počela širiti pošto već desetak dana usporava.

No s druge strane, poslovni krugovi i poduzetnici ga upozoravaju na golemu štetu koju trpi treće po snazi europsko gospodarstvo koje je gotovo na izdisaju od sredine ožujka. Mjere koje su na snazi već mjesec dana “donose ploda i funkcioniraju”, rekao je Conte svojim sunarodnjacima. “Znam da smo svi nestrpljivi da ponovo krenemo” i “nadam se da ćemo to moći učiniti nakon 3. svibnja uz oprez i postupno”, dometnuo je. Rekao je da će od 14. travnja moći raditi knjižare, trgovine za djecu i šumsko gospodarstvo.

Ali “ne možemo poći s pretpostavkom da će virus nestati s našeg teritorija”, “ne možemo si dopustiti ponovno širenje zaraze”, rekao je. Giuseppe Conte je još jednom istaknuo da je razočaran reakcijom Europske unije koja je najavila osnivanje fonda s 500 milijarda eura kako bi odgovorila na gospodarske izazove što ih je donijela pandemija.

“Prve procjene govore da nam treba 1500 milijarda eura”, rekao je. Europske odluke su “tek prvi korak koji nije dovoljan”, dodao je, podsjetivši da se zauzima za sustav zajedničkog zaduživanja putem “koronaobveznica”. “Glavna bitka se vodi oko fonda koji se mora financirati euroobveznicama” i koji “mora biti raspoloživ odmah”. “Borit ćemo se do kraja” rekao je Conte, misleći na talijansko zalaganje za koronaobveznice koje odbijaju zemlje sjeverne Europe, napose Njemačka i Nizozemska.

Dijete iz Plaškog kao nezaraženo otpušteno iz infektivne bolnice

21.10 – Dijete iz Plaškog, staro 18 mjeseci, nije zaraženo covidom -19 i nakon što je od utorka bilo u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” u petak je pušteno kući, potvrđeno je Hini večeras u toj klinici. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije ukinut će s tim u vezi propisane epidemiološke mjere čim dobije pisanu i službenu potvrdu da dijete nije zarazno, sve sukladno važećim postupnicima, najavila je večeras epidemiologinja Zavoda Biserka Hranilović. To znači i da će uskoro s radom nastaviti Odjel pedijatrije ogulinske bolnice koji je zatvoren 7. travnja.

Dan ranije dijete iz Plaškog je bilo na odjelu zbog respiratornih tegoba i uzet mu je bris. Iz Klinike za infektologiju „Fran Mihaljević“ stigao je dan kasnije pozitivan nalaz na covid 19, te su dijete i majka prevezeni u Zagreb.

Ravnatelj Opće bolnice Ogulin Josip Zorko rekao je Hini kako potvrda da dijete nije zaraženo, znači da će uskoro iz samoizolacije izaći dvije pedijatrice, četiri medicinske sestre i jedna spremačica, te da će bolesna djeca moći dobiti skrb na ogulinskoj pedijatriji. Zorko je vrlo zadovoljan negativnim nalazom, jer se skrb o malim pacijentima ovih dana, a to je trebalo trajati 14 dana, vodila u Domu zdravlja danju, a noću u sklopu Hitnog bolničkog prijema gdje je dežurala pedijatrica iza KBC Rijeka.

„Svi se pitaju kako je moguće da je djetetu postavljena kriva dijagnoza, ali to je moguće u medicini. Učili smo na fakultetu da u medicini ne mora uvijek ‘dva plus dva biti četiri’. Mi to zovemo specifičnost i senzitivnost testa“, rekao je Zorko.

U Ogulinu je od 13. ožujka 26 zdravstvenih djelatnika pod mjerama samoizolacije, ali nitko se nije zarazio. Prvo su u Domu zdravlja pedijatrica i njezina medicinska sestra bile u kontaktu s ocem djeteta koji nije znao da je zaražen. On je bio u karlovačkoj bolnici i danas je otpušten kao zdrava osoba. Zatim je 26. ožujka u kontaktu sa zaraženim časnom sestrom bilo 15 zaposlenika bolnice i svi su zdravi nakon 14 dana samoizolacije vraćeni na posao.

„Sada se prekida samoizolacija i za osmero djelatnika Pedijatrije i svi ćemo odahnuti“, rekao je Zorko.

WHO se boji “fatalnog povratka” pandemije ako se naglo ukine izolacija

20.50 – Prijevremeno ukidanje mjere ograničenog kretanja uvedenih radi suzbijanja širenja novog koronavirusa moglo bi uzrokovati “fatalni povratak” pandemije, upozorio je u petak ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

“Znam da se neke zemlje već pripremaju za izlazak iz izolacije. WHO bi, kao i svi, volio da se restrikcije ukinu. No prerano ukidanje restrikcija moglo bi potaknuti fatalni povratak” pandemije, istaknuo je Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Povratak (pandemije) mogao bi biti jednako smrtonosan kao i njezino širenje ako izostanu potrebne mjere”, dodao je na virtualnoj tiskovnoj konferenciji u Ženevi, sjedištu UN-ove agencije.

WHO razgovara sa zainteresiranim zemljama o pripremi strategije postupnog i sigurnog izlaska iz izolacije i smatra da treba ispuniti šest zahtjeva.

Potrebno je kontrolirati prijenos virusa, osigurati javnozdravstvenu i medicinsku potporu, te svesti na najmanju moguću mjeru rizik u izloženoj okolini kao što su zdravstvene ustanove za dugotrajno liječenje.

Također, treba uvesti preventivne mjere na radnom mjestu, u školama i drugim posjećenim mjestima, kontrolirati rizik unošenja virusa iz inozemstva i napokon povjeriti odgovornost stanovnicima.

“Svaki pojedinac nosi svoj dio odgovornosti u suzbijanju epidemije”, istaknuo je Tedros.

Broj mrtvih od koronavirusa u svijetu prešao 100.000, Uskrs će biti u karanteni

20.07 – Simbolički prag od 100.000 umrlih od covida-19 u svijetu dosegnut je u petak, tri mjeseca nakon prvih smrtnih slučajeva u Wuhanu u Kini otkud je epidemija krenula, a broj zaraženih je preko 1,6 milijuna, uoči Uskrsa koji će se ove godine provesti u karanteni. Prvi smrtni slučaj od koronavirusa zabilježen je u Wuhanu 9. siječnja. Trebalo je 83 dana da se dosegne brojka od 50.000 smrti, a samo osam dana da se brojka nakon toga popne na sto tisuća. Brojka se sada može usporediti s londonskom kugom oko 1660. godine kada je umrlo oko 100.000 ljudi ali je daleko od španjolske gripe koja je počela 1918. i pokosila više od 20 milijuna ljudi dok se nije povukla 1920.

Još mnogo toga o koronavirusu treba utvrditi, uključivo i postotak smrtnosti jer procjene uvelike variraju. Podaci od petka o 100.000 mrtvih od 1,6 milijuna slučajeva zaraženih sugeriraju da je stopa smrtnosti 6,25 posto, ali mnogi stručnjaci vjeruju da je stvarna stopa niža jer mnogi blagi i asimptomatski slučajevi nisu uključeni u ukupne podatke. Neke zemlje, uključujući Italiju, Francusku, Alžir, Nizozemsku, Španjolsku i Veliku Britaniju, izvještavaju o više od 10 posto smrtnih slučajeva.

U jednoj od najvećih studija o smrtnosti od covida-19, kojom je obuhvaćeno 44.000 pacijenata iz Kine, stopa smrtnosti je oko 2,9 posto. U istoj studiji navodi se da je u 93 posto slučajeva preminuli pacijent imao više od 50 godina, a više od pola bili su stariji od 70. Unatoč tome, tim podacima, umiru i mladi.

Sjeverna Amerika broji više od 30 posto svih smrti u svijetu, a Europa prijavljuje nesrazmjeran broj smrtnih slučajeva u teško pogođeni zemljama sa starijom populacijom, poput Italije i Španjolske. Samo u južnoj Europi je više od trećine umrlih u svijetu, iako je ondje 20 posto zaraženih. U mnogim zemljama u službene podatke uvršteni su pacijenti koji umru u bolnicama, ali ne i oni izvan njih.

Stotine milijuna kršćana u petak se priprema za uskrsni vikend dosad nezabilježen u svijetu, s izolacijama, karantenama, izvanrednim stanjima i policijskim satom zbog čega vjernici neće moći u crkve već će mise pratiti preko televizija ili interneta.

Plenković: Nema potrebe za proglašenjem izvanrednog stanja

19.50 – Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak kako nema potrebe za proglašenjem izvanrednog stanja, a najavio je i kako će i u idućem razdoblju podržavati građane, radnike i gospodarstvo te racionalizirati troškove na rashodnoj strani proračuna.

“Nema potrebe za to. Vlada funkcionira, Hrvatski sabor funkcionira, dakle sve ono što demokratske institucije trebaju učiniti – rade. Nema nikakvog posebnog razloga”, rekao je Plenković u emisiji televizije Večernjeg lista upitan o mogućnosti proglašenja izvanrednog stanja ako dođe do pogoršanja situacije s pandemijom koronavirusa.

Podsjetio je da su uveli restriktivne mjere, ali nisu uveli policijski sat ili izveli vojsku na ulice što su radile neke druge zemlje. Smatra i da je ono što sada rade primjereno i jasno te da su ljudi shvatili ozbiljnost situacije te u najvećoj mjeri reagiraju izrazito odgovorno. Više čitajte OVDJE.

Papa je medicinare i kler žrtve korone usporedio s vojnicima palima u ratu

19.43 – “Liječnici, bolničari, medicinske i časne sestre te svećenici” umrli su na bojištu poput vojnika koji su svoj život položili iz ljubavi”, rekao je u petak papa Franjo za televiziju RAI 1. Sveti Otac je ocijenio da se ti muškarci i žene pridružuju “mučenicima povijesti”. Govorio je telefonski u emisiji posvećenoj Velikom petku u spomen na Kristovu muku i smrt na križu.

“Osjećam se blizak narodu Božjem, napose onima koji najviše pate, žrtvama pandemije, boli svijeta”, rekao je argentinski Papa. Također je rekao da promatra “nadu koja ne uklanja bol, ali ne donosi razočaranje”. U petak navečer poglavar 1,3 milijarde katolika neće pobožnost Križnog put predvoditi oko Koloseja već s Trga sv. Petra u Rimu bez fizičke prisutnosti vjernika. Pratit će ga u tom obredu petorica zatvorenika iz kaznionice u Padovi te pet liječnika i medicinskih sestara iz Vatikana. Od 1964., Križni put uz sudjelovanje Papa odvija se uz tisuće vjernika oko rimskog Koloseja koji je za tu prigodu raskošno osvijetljen.

Marić najavio kontrolu onih kojima Vlada isplaćuje minimalce

19.30 – Ministar financija Zdravko Marić otkrio je za RTL Danas kako će kontrolirati isplate poslodavaca i postoji li mehanizam kazni.

“To je potpora za isplatu plaća. Mi pokrivamo taj dio, preostali dio je na poslodavcu. Trebalo bi biti kako je u ugovoru. Ali, ako je netko upao u probleme, onda on rješava s radnikom. Zato imamo i druge mjere. Kao što su kreditne mjere likvidnosti”, kazao je ministar Marić, a kada je riječ o kontroli gdje i kako ide taj novac, Marić poručuje: ‘Mehanizama ima jako puno. U ovom trenutku, gledati na svaki mogući detalj je važno, ali nije ni presudno. Bitno je da te mjere krenu, a naravno da ćemo kontrolirati one kojima su odobrene mjere’. Kazao je da će uskladiti sve baze. Kazao je i kako će biti spremni produljiti moratorij na kredite građana na čak godinu dana. Više čitajte OVDJE.

Boris Johnson se oporavlja, u Velikoj Britaniji gotovo tisuću novih smrtnih slučajeva

19.00 – Britanski premijer Boris Johnson može kratko prohodati u okviru oporavka od covida-19, priopćio je u petak njegov ured, dok je ministar zdravstva objavio da Britanija ima gotovo tisuću novih smrtnih slučajeva od covida-19. Johnson je proveo tri noći na intenzivnoj njezi i u četvrtak je vraćen na odjel gdje se oporavlja. “Premijer može kratko prohodati, između razdoblja odmora, što je dio procesa oporavka”, rekao je glasnogovornik Downing Streeta. “Razgovarao je sa svojim liječnicima i zahvalio čitavom kliničkom timu za nevjerojatnu njegu koju je primio”.

Johnson je prvi svjetski čelnik koji je hospitaliziran zbog koronavirusa, pa je bio prisiljen privremeno predati upravljanje državom ministru vanjskih poslova Dominicu Raabu, baš u vrijeme kada se stanje u zemlji drastično pogoršalo.

Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je u petak da se broj umrlih u zemlji povećao za 980 u odnosu na četvrtak. Broj umrlih u Britaniji sada je 8958. “Ne smijemo nikada zaboraviti da iza tog broja, iza svakog broja postoji ime, i gubitak, i obitelj koja više nikada neće biti ista”, naglasio je ministar na brifingu. Također je istaknuo da se Johnsonovo stanje poboljšava i pohvalio skrb medicinskog osoblja Nacionalne zdravstvene službe (NHS). Istaknuo je i da će uskrs biti test “nacionalne odlučnosti”.

Britanska vlada zatražila je od ljudi da ostanu doma tijekom uskrsnih blagdana, zabrinuta da bi želja da se vide obitelj i prijatelji mogla potkopati napore da se spriječi širenje koronavirusa. Zemlja se nalazi u trećem tjednu oštrih restrikcija, gdje je ljudima rečeno da ostanu doma osim ako idu u nabavku hrane, ili jednom dnevno na vježbanje. Policija ima ovlasti kazniti one koji krše pravila.

“Koliko god bilo toplo vrijeme, privlačne plaže ili parkovi, svi trebaju ostati doma. Osoblje NHS-a bori se dan i noć da jako bolesnim ljudima omogući disanje i oni vas trebaju da ostanete doma”, dodao je Hancock.

Irska produžila izvanredne mjere do 5. svibnja

18.35 – Irska je odlučila do 5. svibnja produljiti mjeru ograničenja kretanja stanovnika u sklopu borbe protiv covida-21 koji je usmrtio 263 osobe, a zaraženih je službeno više od 6.000, objavio je u petak premijer Leo Varadkar. “Teško je to što radimo no moramo ustrajati”, rekao je Varadkar na konferenciji za medije koju je prenosila javna televizija RTE. “Stručnjaci su savjetovali produljenje (tih mjera) za još tri tjedna, do 5. svibnja i vlada je to prihvatila”, rekao je. Irska je zatvorila škole 12. ožujka, a od 27. ožujka stanovništvu je naređeno da ne napušta domove i ta mjera trebala je trajati do nedjelje navečer. Dopušteni su izlasci samo radi odlaska na posao i k liječniku, radi kupnje hrane i tjelovježbe samo 2 kilometra od kuće.

“Nažalost, više će ljudi umrijeti ili razboljeti se” prije nego što epidemija završi, rekao je premijer Varadkar, po struci liječnik. “Ono što se nekima može činiti neprikladno, drugima spašava život. Stoga pozivam sve da učine što se od njih traži”, rekao je irski premijer. “Znam da bi mnogi od vas željeli znati kada će se stvari vratiti u redovno stanje (…) Istina je da to još nitko ne zna”, dodao je.

Koronavirus u Hrvatskoj: Kratak sažetak današnjeg dana

18.19 – Hrvatska je ušla u najkritičniju fazu borbe protiv Covida-19, od kojeg oboljelo ukupno 1495 ljudi, uključujući 88 novih slučajeva, a u splitskom KBC-u umrla je zaražena štićenica tamošnjeg Doma za starije gdje je do jutros potvrđena zaraza 50 osoba. U splitskom KBC-u u petak ujutro umrla je 93-godišnja štićenica tamošnjeg Doma za starije i nemoćne, koja je bila pozitivna na koronavirus, a bolovala je od nekoliko kroničnih teških bolesti.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović pokrenula je ispitni postupak i zatražila očitovanja od Ministarstva za socijalnu skrb i Doma za starije i nemoćne Split gdje je zaraženo 50-ak osoba, među kojima je uz štićenike doma i 11 djelatnika. Zbog prijepora u izvještajima o tome što se dogodilo u tom Domu u Splitu, formirano je zajedničko tijelo ministarstava zdravstva i socijalne skrbi koje će na terenu provjeriti sve navode, te će se nakon toga, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunosla Capak.

Uz splitski dom virus je do sada prodro u domove u Pločama i Koprivnici, dok su se sve ostale sumnje, vezano uz 15 domova za starije diljem zemlje pokazale negativne, rekao je Capak.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je bilo 88 novih zaraza koronavirusom, 12 osoba se oporavilo, a s umrlom osobom u Splitu broj umrlih je narastao na 21, izvijestio je Nacionalni stožer Civilne zaštite. Po podatcima koje je iznio ministar zdravstva Vili Beroš, 231 osoba ozdravila, što je 12 više u odnosu na jučer, 34 osobe su na respiratoru, a 343 oboljelih je hospitalizirano.

Hrvatska je, upozorio je Beroš, ušla u najkritičniju fazu borbe protiv Covida-19, bolesti za koju nema ni cjepiva ni lijeka.

Nastojat će se izaći u susret nepokretnim bolesnicima

Beroš je najavio da će se nastojati izaći u susret nepokretnim bolesnicima i njihovim obiteljima na način da ih se privremeno smjesti na bolničke odjele koji u ovom trenutku nisu popunjeni. Također će se na temelju registra bolesnika na hemodijalizi u domovima za starije preventivno hospitalizirati bolesnike kako bi se izbjeglo njihovo transportiranje na hemodijalizu, time i rizik zaraze. Capak je također istaknuo da smo ušli u kritično razdoblje, kada se moraju pažljivo promišljati i potezi vezani uz proslavu predstojećih blagdana, posjećivanje i čestitanje Uskrsa.

Radnicima koji dolaze iz inozemstva, poručio je kako se neće više dopuštati da se bez dozvole epidemiologa napušta Hrvatsku, a za prelazak granice bit će potrebna potvrda o prestanku samoizolacije. Capak je istaknuo i da nije zagovornik uvođenja represivnih mjera, no ako se ljudi u trgovinama počnu ponašati kao da epidemije nema, bit će potrebne i represivne mjere.

Voditelj stožera, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija pojačano prati rad tržnica i trgovina te da nisu utvrđene veće nepravilnosti, osim nekoliko upozorenja u smislu nedržavanja razmaka.

“E-Građani” bilježe 80 tisuća novih korisnika

Sustav “e-Građani” zbog sve veće potrebe i slijedom epidemije koronavirusa koristi 934.762 korisnika, a samo u razdoblju od 1. do 8. travnja broj korisnika narastao je za više od 80.000, izvijestili su iz Ministarstva uprave te dodali da je putem sustava e-Propusnica odobreno njih više od 860.700. Broj virtualnih učionica u nastavi na daljinu porastao je od 3. ožujka za 4,6 posto i do petka u podne Sustavu za udaljeno učenje putem AAI@EduHr identiteta pristupilo je više od 460 tisuća korisnika u više od 49 tisuća virtualnih učionica i zbornica na platformama Microsoft Teams, G Suite for Education i CARNET loomen. Ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović ocijenio je u petak tvrdnje sindikata da se isplate potpora poslodavcima ne kontroliraju neodgovornim i zlonamjernim, poručivši da će eventualne manipulacije potporama biti sankcionirane uz pomoć Državnog inspektorata.

Sindikat policije Hrvatske usprotivio se u petak smanjenju plaća u državnom i javnom sektoru, posebice djelatnicima izravno uključenima u suzbijanje epidemije, za čiji rad su zatražili dodatnu nagradu. Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) uputili su Vladi hitne mjere koje predlažu za spas novinarstva ističući kako Vlada ni u svom trećem paketu mjera nije prepoznala problem u medijima te da je novinarstvo potpuno ignorirano.

Primorsko-goranski stožer civilne zaštite donio je preporuku da svi pružatelji usluga i korisnici koriste zaštitne maske ili pokrivala za lice sa sličnom namjenom pri ulasku u zatvorene prostore poput trgovina, banaka, pošta ili ljekarni, a preporučuje se nositi i jednokratne rukavice. Područje grada Vukovara i drugih gradova istočne Slavonije od petka popodne nadzirat će policijski dronovi, najavio je načelnik vukovarskog Stožera civilne zaštite Marijan Pavliček.

Austrija bilježi više ozdravljenih nego novozaraženih

18.02 – Austrijski ministar zdravstva i socijalne skrbi Rudolf Anschober rekao je u petak da se posljednjih dana u Austriji bilježi veći broj ozdravljenih nego novozaraženih čime se nastavlja pozitivni trend u borbi protiv koronavirusa. “Nadam se da će se ovaj radosni trend nastaviti i poslije Uskrsnih blagdana”, kazao je na konferenciji za novinare Anschober, ministar iz redova stranke Zelenih. Naglasio je da je prva etapa u suzbijanju zaraze koronavirusa bila “uspješna” ali je pozvao na daljnje dosljedno pridržavanje mjera ograničenja. U Austriji, koja ima 8,8 milijuna stanovnika, u petak je službeno potvrđeno 13.400 zaraženih od kojih je preminulo 319, a ozdravilo 6064. Provedeno je 134.743 testova. Međutim, prema istraživanju koje je u petak objavljeno u Beču, u Austriji ima dvostruko više zaraženih novim koronavirusom nego što to pokazuju testovi obavljeni do sada.

Stopa zaraženosti austrijskog stanovništva iznosi oko 0,32 posto, tj zaraženo je oko 28.500 od 8,8 milijuna Austrijanaca, prema zaključcima tog istraživanja koje je vodio jedan od glavnih istraživačkih instituta zemlje Sora na reprezentativnom uzorku od 1.544 osoba. “Sumnjali smo da je stvaran broj zaraženih viši od službenih podataka”, rekao je Christoph Hofinger s tog instituta, prenosi AFP. Ako se uzmu u obzir margine pogreške, između 10.200 i 67.400 osoba je moglo biti u kontaktu s virusom, prema tom istraživanju.

Sora je predstavila svoje istraživanje kao prvo koje izračunava stopu zaraženosti u jednoj zemlji Europske unije. Prema ministru Anschoberu, broj pacijenata u bolnicama smanjio se u odnosu na prethodni dan za 54 slučaja. U bolnicama se nalazi 1032 pacijenta što je, kako je rekao, najmanji broj od 30. ožujka, a na intenzivnoj njezi je 261 pacijent, pet manje u odnosu na prethodni dan, što ohrabruje. “Nemojte uništiti što smo do sada postigli”, upozorio je ministar Anschober.

Austrija je jedna od prvih europskih država koja je sredinom ožujka uvela stroge mjere ograničenja kretanja i okupljanja u javnom prostoru, a prema analitičarima “bit će jedna od prvih koja će te drastične mjere ublažiti korak po korak poslije Uskrsa”.

“Ostanite kod kuće, virus još nije pobijeđen”, poručio je austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz (ÖVP), pozvavši sunarodnjake da izdrže u provedbi mjera restrikcije te da za Uskrs ne napuštaju svoje domove, “kako bi poslije Uskrsa zajedno postupno opet mogli krenuti prema normalnom stanju”.

Nova studija i nove kritike o uspjehu hidroksiklorokina protiv covida-19

18.00 – Institut za znanstvena istraživanja profesora Didiera Raoulta u Marseilleu objavio je novu studiju o uspješnom liječenju koronavirusa hidroksiklorokinom na koju su stručnjaci u petak odgovorili kritikama. “Hidroksiklorokin (derivat klorokina, lijeka protiv malarije) u sprezi s antibiotikom azitromicinom, ako se pacijentima počne davati čim se postavi dijagnoza, bezopasna je i učinkovita terapija protiv covida-19”, stoji u sažetku studije objavljenom u digitalnom izdanju. Kritičari međutim navode da studija nije provedena po svim znanstvenim kriterijima i da njezini rezultati ne dokazuje da je terapija doista učinkovita. Više čitajte OVDJE.

Splitski SDP traži smjenu ravnatelja Doma za starije Škaričića

17.45 – Splitski SDP u petak je od splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zatražio da, nakon što je zaraza koronavirusom dosad potvrđena za 50 štićenika i zaposlenika Doma za starije i nemoćne u Splitu, odmah smijeni ravnatelja tog doma Ivana Škaričića.

“Ravnatelj Doma Ivan Škaričić mora odmah biti razriješen dužnosti, zbog toga što svako odgađanje postupanja po tom pitanju ozbiljno narušava povjerenje u institucije usred epidemije. Župane, ako odmah ispravno ne postupite i Vi, nažalost, postajete dio problema umjesto dio rješenja teške situacije”, priopćio je čelnik splitskog SDP-a Goran Kotur. Kotur je naglasio da župan odmah mora djelovati te, umjesto imenovanja povjerenice za nadzor rada Doma, s Upravnim vijećem te ustanove dogovoriti razrješenje ravnatelja Škaričića. “Ako Upravno vijeće ne razriješi dužnosti ravnatelja, župan mora razriješiti dužnosti članove Upravnog vijeća”, zaključuju iz splitskog SDP-a.

Indija povećava broj testiranja na koronavirus

17.30 – Indija je u petak objavila da je povećala broj testiranja na koronavirus nakon što je broj slučajeva u toj zemlji prešao 6.700, a u zemljama južne Azije 12.000. Epidemija je u Indiji usmrtila 206 ljudi, a najveća žarišta su prijestolnica New Delhi i financijsko središte Mumbai. Premijer Narendra Modi je pod pritiskom da produlji uvedenu trotjednu karantenu zemlje koja traje do utorka. U susjednom Pakistanu gdje je zaražena 4.601 osoba, a 66 ih je umrlo, skupina vjernika napala je policajce ispred džamije u Karachiju jer su im pokušali zabraniti ulazak na zajedničku molitvu, rekao je gradski šef policije Ghulam Nabi Memon.

Vlasti su ranije upozorile na stroge kazne zbog odlaska u džamije na molitve petkom. U karanteni je dopuštena molitva za najviše petero vjernika istovremeno, ali prošli tjedan ih se puno više okupljalo u džamijama. Karantena Indije s 1.3 milijardi stanovnika, ostavila je milijune ljudi bez posla, a radnike migrante prisilila na odlazak iz gradova. Dužnosnici upozoravaju da bi širenje virusa moglo biti katastrofalno u zemlji u kojoj milijuni žive u napučenim sirotinjskim četvrtima, mjere socijalne distance većinom je nemoguće provoditi, a zdravstveni sustav im je preopterećen.

Vlada je u petak objavila da je u četvrtak povećala broj testiranja na koronavirus na 16.000, ali je bilo tek 320 novih zaraza. Ranije se dnevno testiralo između 5.000 i 6.000 ljudi. “Ne pronalazimo puno pozitivnih”, rekao je novinarima viši zdravstveni dužnosnik Lav Agarwal. Vladino tijelo, indijsko Vijeće za medicinska istraživanja, procjenjuje da će do sredine travnja biti zaraženo 820.000 ljudi ako se ukine karantena. Vlada Delhija, gdje je vjersko okupljanje muslimana prošli mjesec uzrokovalo porast slučajeva, objavila je da će možda morati produljiti ograničenja.

Za 18-mjesečno dijete iz Plaškog čeka se rezultat ponovnog testiranja

17.20 – Obitelj iz Plaškoga javila je u petak medijima da je njihovo 18-mjesečno dijete od utorka u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu s lažno pozitivnim nalazom, a karlovačka epidemiologinja Biserka Hranilović rekla je za Hinu da do rezultata ponovnog testiranja ostaju na snazi sve dosadašnje mjere. U petak je Karlovački Županijski stožer Civilne zaštite poručio građanima da je zbog zaraze koronavirusom u Plaškom, gdje se zarazilo 18-mjesečno dijete, potreban još veći oprez i zaštita, posebice zato što epidemiolozi nisu mogli utvrditi mogući izvor zaraze. Obradom svih kontakata s djetetom nije pronađen nitko pozitivan na koronavirus.

Epidemiologinja Biserka Hranilović nazvala je to prvom lokalnom transmisijom u Karlovačkoj županiji, a nakon vijesti iz Plaškog da dijete navodno nije zaraženo, rekla je da i oni čekaju rezultate ponovnog testiranja iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Potvrdila je da su 7. travnja dobili od pedijatrijskog odjela ogulinske bolnice obavijest o potvrđenom novom slučaju te da su odmah propisali mjere protiv širenja zarazne bolesti. U samoizolaciju su otišle dvije pedijatrice, šest medicinskih sestara i jedna spremačica jer su bile u kontaktu s tim djetetom, a pedijatrijski odjel privremeno je zatvoren.

Nakon što su neki mediji prenijeli informaciju od djetetove obitelji da ono nije ni bilo zaraženo i da se vraća kući, Hranilović je rekla kako oni još nemaju potpunu informaciju te da na snazi ostaju sve mjere dok se situacija ne razjasni. Osim toga, iz karlovačke Opće bolnice otpušten je popodne prvi pacijent koji je ozdravio od Covida-19 u Karlovačkoj županiji. Riječ je o Ogulincu koji je prije 28 dana bio prva zaražena osoba u toj županiji.

Zaražena korisnica doma za starije u Pločama

17.15 – Potvrđena je zaraza koronavirusom kod jedne korisnice privatnog doma za starije osobe u Pločama čija je djelatnica od ranije pozitivna na Covid-19, pa je sada ukupni broj pozitivnih u županiji 70, objavio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Načelnik županijskog stožera Joško Cebalo istaknuo je kako će zaražena korisnica tijekom dana biti prevezena u dubrovačku bolnicu, gdje se još od četvrtka navečer, zbog iskazanih simptoma, nalaze dva korisnika doma, a rezultati njihovih testiranja se čekaju. “Preostalih devet korisnika je u domu u samoizolaciji i u tijeku je njihovo testiranje, kao i svih djelatnika doma”, rekao je Cebalo na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Voditelj Odjela za infektologiju Opće bolnice Dubrovnik Stjepan Đuričić istaknuo je kako dva hospitalizirana korisnika imaju upalu pluća, primaju terapiju i stabilni su. “Ukupno na odjelu imamo sedam pozitivnih pacijenata, a za još jedanaest pacijenata čekamo rezultate. Među njima su i dva korisnika”, izjavio je Đuričić. Dodao je kako je sedam oboljelih prošlo kritičnu fazu bolesti i smješteni su u sekundarnom bolničkom objektu studentskog doma. “Oni su još uvijek pozitivni, ali neki imaju prve retestove negativne, a nadam se da ćemo dobiti još dva izliječena”, rekao je Đuričić. Ranije tijekom dana potvrđena je zaraza kod dvije osobe, iz Dubrovnika i Slivnog, a još uvijek se čekaju rezultati 34 uzorka koji su poslani na analizu u Zagreb.

Bez zaraženih u domovima za starije u Virovitičko-podravskoj županiji

17.14 – Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije Miroslav Venus potvrdio je u petak kako u domovima za starije i nemoćne osobe na područji županije nema pojave koronavirusa, a sve mjere provode se kako su propisali epidemiolozi. “Obišli smo sve domove za starije i nemoćne još na početku epidemije i donijeli stroga pravila ponašanja. Držimo ih pod nadzorom, sve ih s vremena na vrijeme nazovemo i pitamo kako su, a učinili smo to i čim smo čuli što se dogodilo u Splitu“, izjavio Venus za Hinu. Napomenuo je kako su u domovima već davno zabranjene sve posjete korisnicima, a zaposlenici ako šmrcaju ili imaju bilo kakvu drugu sumnju na virus ne smiju doći raditi.

“Po dolasku na posao svima im se svaki dan mjeri temperatura“, rekao je. Venus je kazao kako je od izbijanja epidemije na koronavirus testiran samo jedan štićenik doma, ali se nalaz pokazao negativnim, a jedna je osoba bila u samoizolaciji nakon što je obavila pregled u bolnici. U Virovitičko-podravskoj županiji ima dvadesetak domova za starije i nemoćne s približno 300 štićenika, od koji četiri veća – Suhopoljska Borova (150 korisnika), Zdenka u Slatini (37), Vedri dani u Orahovici (35) i Vedrana u Pitomači (46). Na području županije već deveti dan zaredom nema novih pozitivnih na koronavirus, a zaražene su i dalje dvije osobe koje se nalaze u kućnoj samoizolaciji, iako više nemaju simptome Covida-19. Ukupno su testirane 103 osobe, a 101 nalaz je bio negativan.

Švedski liječnik: Nema dokaza da će stroga karantena koju je recimo uvela vaša Hrvatska biti bolja od ovog našeg modela

17.10 – Švedski neurolog i anesteziolog Claes Hultling pojasnio je kako se njihov model borbe protiv koronavirusa temelji na disciplini građana te izoliranju zaraženih osoba te njihove obitelji i bliskih kontakata umjesto cijele države te napominje kako takav model možda ne bi funkcionirao u drugim zemljama. “Da, mi smo zauzeli drukčiju taktiku i u tome podržavam našu vladu. Trenutno nitko u svijetu nema točne smjernice kako se boriti protiv ove bolesti. Švedska strategija ne govori da je virus slab i da ga podcjenjujemo, naprotiv svjesni smo situacije, ali nema dokaza da će stroga karantena koju je recimo uvela vaša Hrvatska biti bolja od ovog našeg modela. Tek ćemo nakon šest mjeseci moći podvući crtu i reći čiji je pristup bio bolji. Također, mentalitet Šveđana, da se netko sada ne uvrijedi, malo je drukčiji od, recimo to tako, ležernijih ljudi s Mediterana. Nama ne trebaju naredbe i policijski sat da bi poslušali preporuke zdravstvenih vlasti. Ako nam se kaže ne družite se jer tako ugrožavate druge ljude, e onda se nećemo ni družiti jer smo uviđavni i ne želimo da se netko radi našeg komoditeta zarazi”, pojasnio je švedski neurolog i anesteziolog Claes Hultling. Više čitakte OVDJE.

Medicinska sestra iz splitskog Doma: ‘Suze mi naviru kad čujem što govore o meni. A učinila sam i više nego sam trebala’

17.00 – ‘Ne mogu vjerovati da mi netko u 21. stoljeću, pored interneta, naprednih mobitela, računala te uz sve mjere opreza koje su na snazi, govori da sam trebala otići fizički u NZJZ prijaviti sumnju na koronavirus’, kaže Zdravka Đapić, glavna medicinska sestra u splitskom Domu za stare i nemoćne gdje je izbila zaraza. “Imam temperaturu koja varira od 37 pa sve do 39 stupnjeva. Noćima ne spavam, znojim se i imam glavobolju. Osjećam se malaksalo i boli me svaki dio tijela. Iako nemam respiratorne probleme poput kašlja ili kratkog daha test je pokazao da sam pozitivna na COVID-19”, kazala je Đapić u razgovoru za Večernji list. Kaže da joj suze naviru dok čita razne optužbe i polovične informacije koje neki mediji plasiraju o njoj. Stoga je, kaže, odlučila javno progovoriti o svemu. Više čitajte OVDJE.

Prvi slučaj koronavirusa u zaraćenom Jemenu

16.56 – Jemen, u kojem vlada teška humanitarna kriza izazvana ratom, objavio je u petak prvi slučaj zaraze novim koronavirusom, dok nevladine organizacije strahuju od katastrofalnih posljedica u slučaju širenja epidemije. Čini se da se ne poštuje primirje koje je jednostrano od četvrtka proglaslia vojna koalicija koju vodi Saudijska Arabija, saveznica vlasti u Jemenu. Vođeni su zračni napadi na pobunjeničke ciljeve Hutija samo nekoliko sati nakon stupanja primirja na snagu, rekli su izvori bliski zaraćenim stranama. Objavom jednostranog primirja prije pojave prvog slučaja zaraze u Jemenu, Rijad navodi da je želio omogućiti borbu protiv Covida-19 u toj siromašnoj zemlji kojoj prijeti i glad, a zahvaćena je denga groznicom i kolerom i ima loš zdravstveni sustav.

U sukobu koji je buknuo 2014. u Jemenu između vlasti i pobunjenika koje podržava Iran poginulo je više desetaka tisuća ljudi, uglavnom civila, prema podacima humanitarnih organizacija i izazvao je najgoru humanitarnu krizu u svijetu s 24 milijuna Jemenaca koji ovise o pomoći, prema podacima Ujedinjenih naroda.

“Prvi potvrđeni slučaj novog koronavirusa je registriran u pokrajini Hadramout, na jugu zemlje”, objavilo je na Twitteru vladino povjerenstvo za pandemiju. Predsjednik vlade Abd Rabo Mansur Hadi, kojeg priznaje međunarodna zajednica, rekao je da zaraženi prima medicinsku njegu i da je stabilno. “Toga smo se svi bojali jer je Jemen potkapacitiran za borbu protiv virusa, uz samo polovicu operativnih medicinskih ustanova”, rekao je direktor NGO Save the Children za Jemen Xavier Joubert.

U Velikoj Britaniji novih 953 smrtnih slučajeva

16.53 – U Engleskoj od koronavirusa u posljednja 24 sata umrlo je 866 ljudi, piše Sky News. Ukupan broj preminulih je 8.114, a podatke je objavio britanski nacionalni zdravstveni sustav.

Preminuli su bili imali između 27 i 100 godina, a za njih 56 nije poznato kakvog su bili zdravstvenog stanja. Velika Britanija potvrdila je novih 953 smrtnih slučajeva, uz ovih 866 u Engleskoj, potvrđeno je 48 u Škotskoj, 29 u Walesu i 10 u Sjevernoj Irskoj.

Potvrđena još dva slučaja zaraze u koprivničkom Domu za starije

16.45 – U koprivničkom Domu za starije i nemoćne potvrđena su još dva slučaja Covida-19. Zaraženi je kuhar u ustanovi i jedna korisnica, javlja Jutarnji list. Sada su u ovoj ustanovi potvrđena tri slučaja zaraze koronavirusom. Brisevi će biti uzeti svim zaposlenima. Zaraženi kuhar ima 56 godina i on je bio na bolovanju od petka, kad je dobio povišenu temperaturu. Istog je dana temperaturu dobila i prva starija gospođa kojoj je zaraza i potvrđena u četvrtak, 9. travnja. Ona je od prošlog petka liječena antibioticima da bi tek u utorak završila u bolnici i to na Odjelu pulmologije, zbog čega je i taj Odjel sada kontaminiran.

Studentima u Tuzli dosadila izolacija pa organizirali zabavu

16.40 – Skupina mlađih ljudi koji se u Tuzli nalaze u prisilnoj izolaciji zbog sumnje na zarazu koronavirusom odlučila je napustiti sobe u kojima borave i organizirati zabavu zbog koje je na kraju intervenirala policija, potvrdila je u petak policijska glasnogovornica. Jedno krilo hotela “Tuzla” pretvoreno je u prostor za smještaj osoba kojima je određena obavezna izolacija, a tamo su smjestili skupinu studenata s tog područja koji su radili u Njemačkoj, a tu su zemlju morali napustiti nakon što su ostali bez posla kada je izbila epidemija.

Sukladno odlukama Vijeća ministara BiH sve osobe koje dolaze iz inozemstva od prošlog tjedna moraju provesti dva tjedna u posebno pripremljenim prostorima za izolaciju, a mjera samoizolacije u kućama više nije moguća. Vlasti Tuzlanske županije povratnike smještaju u dio ispražnjenog hotela u kojemu u sobama boravi po jedna osoba i to iza zaključanih vrata, a jedini kontakt s vanjskim svijetom im je dostava tri obroka dnevno.

Hotelsko osoblje je u četvrtak navečer je čulo buku koja je dopirala iz krila u kojemu su smješteni studenti u izolaciji, a nakon toga su primijetili kako su vrata na sobama otvorena, a brave polomljene, nakon čega su pozvali policiju.

“Nakon što su policajci obukli zaštitna odijela, ušli su u objekt u kojem su evidentirali određeni broj osoba koje su kršile mjere izolacije, jer su ih zatekli u sobama ili u hodniku u druženju”, kazala je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije županijskog MUP-a. Ravnatelj županijske Uprave civilne zaštite Zotan Kapidžić kazao je kako su se izolirani studenti ranije žalili na loše uvjete smještaja, no sada su kršenjem izolacije počinili kazneno djelo pa će tako biti i tretirani. Vlasti u BiH od prošlog tjedna su uvele rigorozne mjere čiji je cilj odvratiti svaku osobu od mogućeg dolaska u tu zemlju iz inozemstva. Za sve putnike obavezna je trijaža na šatorima uz granične prijelaze koja može potrajati i 24 sata, a nakon pribavljenog mišljenja epidemiologa upućuje ih se u bolnice ili u središta za izolaciju u općinama u kojima žive.

Vučić naznačio moguće ukidanje izvanrednog stanja u Srbiji do kraja travnja

16.16 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak kako se nada da bi do kraja mjeseca u Srbiji moglo biti ukinuto izvanredno stanje, uvedeno zbog epidemije koronavirusa. Vučić je u petak posjetio Niš, gdje su stigli dodatni respiratori za tamošnju bolnicu.

Govoreći o borbi protiv pandemije koronavirusa Vučić je upozorio na važnost pridržavanja uvedenih mjera te je u tom kontekstu spomenuo i mogućnost ukidanja izvanrednog stanja do kraja travnja.

“Jedva čekam i nadam se da ćemo biti u položaju prije kraja mjeseca ukinuti izvanredno stanje”, kazao je Vučić. “To ne znači da nećemo imati dodatnih obveza i da se nećemo morati disciplinirano ponašati. Ovo je moja nada, a ne moja prognoza”, dodao je srbijanski predsjednik. Istaknuo je da je najvažnije da ljudi budu disciplinirani, a da je na državi da uradi sve što može kako bi podignula gospodarstvo, a prije toga sačuvala živote ljudi. Vučić je potvrdio da se tijekom dana susreo sa sinom Danilom, koji je zaražen koronavirusom, navodeći da se pridržavao svih preporuka i bio na značajnoj udaljenosti od njega. Nekoliko dana ranije mediji su objavili kako Vučićev sin, 20-ogodišnjak, sudjeluje u humanitarnoj akciji pomoći građanima.

Srbijanski predsjednik uveo je zbog pandemije koronavirusa u zemlju izvanredno stanje te također i strogi policijski sat, koji će ovog vikenda vrijediti od petka popodne do ponedjeljka ujutro, izazvavši time brojna pitanja vezana uz ograničavanje demokratskih prava građana.

Muškarac osumnjičen za prekršaj zbog izmišljanja i širenja lažnih vijesti

15.44 – Policijski službenici su 9. travnja oko 14.30 sati pružili intervenciju u poslovnici pošte u Zaprešiću u Ulici Drage Švajcara povodom prijave da je u poštu došla osoba koja je naglas, da svi čuju, rekla da je zaražena Covidom-19.

Po saznanju o događaju koji je uznemirio zaposlenice, kroz kriminalističko istraživanje, utvrđeno je da se radi o 69-godišnjaku s područja Zaprešića, a koji to izgovorio naglas revoltiran oko nedostavljanja mirovine na njegovu kućnu adresu. Kroz svoje obraćanje zaposlenicama izjavio da ima simptome virusa i da se zaposlenice trebaju testirati, te da je njemu potvrđen virus, a potom se udaljio iz poslovnice pošte.

Takvo ponašanje 69-godišnjaka uznemirilo je zaposlenike pošte te nekoliko građana koji su čekali ispred poslovnice, a čime je počinio prekršaj iz čl. 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Muškarcu je uručena obavijest da će protiv njega biti podnijet optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Dubrovački stožer: Žena iz Ploča zaražena je koronom

15.32 – Na izvanrednoj pressici Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije rečeno je da je štićenik privatnog doma u Pločama pozitivan na koronavirus. Riječ je o domu gdje je i jedna djelatnica pozitivna. Svi djelatnici bit će testirani, a devet korisnika je smješteno u domu u samoizolaciji.

“Nažalost, moramo obavijestiti da imamo pozitivnu osobu na koronavirus, a koja je štićenik jednog privatnog doma za starije osobe u Pločama. Radi se o domu čija je djelatnica već otprije pozitivna. U domu je ukupno bilo smješteno 12 korisnika, dva su prebačena u OB Dubrovnik, dok je prijevoz treće osobe u tijeku. Ostalih 9 korisnika je i dalje smješteno u domu, u samoizolaciji su, i upravo je u tijeku njihovo testiranje. Bit će testirani i svi djelatnici”, rekao je načelnik Stožera Josip Cebalo.

Jedna štićenica doma iz Ploča je na putu za dubrovačku Opću bolnicu, kazao je dr. Stjepan Đuričić, voditelj Odjela infektologije i dermatovenerologiju u OB Dubrovnik.

Legenda Leeds Uniteda završila u bolnici zbog koronavirusa

15.30 – Legendarni branič Leeds Uniteda Norman Hunter (76) završio je u bolnici nakon što je bio pozitivan na koronavirus.

“Želimo iskoristiti ovu priliku da podsjetimo javnost i medije da poštuju želje Normana i njegove obitelji i da im pružimo prostor koji im je potreban u ovom teškom vremenu. Nastavite se boriti, svi smo s vama,” poručili su s Elland Roada.

Donacija mađarske vlade osječkome KBC-u

15.16 – Donacija medicinske i zaštitne opreme te potrošnog materijala, koju je poslala mađarska vlada, dopremljena je u petak poslijepodne u osječki Klinički bolnički centar (KBC).

Donacija, među ostalim, sadržava deset tisuća zaštitnih maski, deset tisuća rukavica, tisuću testova na koronavirus, po tisuću zaštitnih odjela i kapa, 500 zaštitnih naočala i 500 plastičnih vizira, tisuću komada zaštitne obuće i tekućinu za dezinfekciju.

Vlasnica pulskog frizerkog salon prijavljena Državnom inspektoratu

15.10 – Istarska policija će Državnom inspektoratu prekršajno prijaviti 54-godišnju vlasnicu frizerskog salona iz Pule, koja je u petak pružala frizerske usluge, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Više pročitajte ovdje.

Na francuskom nosaču zrakoplova 50 pozitivnih na Covid-19

15.07 – Pedeset članova posade francuskog nosača zrakoplova Charles de Gaulle pozitivno je na koronavirus, objavilo je u petak ministarstvo obrane i preciziralo da su “preventivno” evakuirana trojica mornara.

“Rezultati 66 testova pokazuju da je 50 osoba pozitivno na Covid-19 na nosaču Charles de Gaulle”, navelo je ministarstvo u priopćenju, dva dana nakon objave sumnjivih slučajeva na brodu. Isti izvor je precizirao da od tada nije primjećeno pogršanje stanja mornara na brodu.

Porijeklo zaraze na brodu još nije poznato. Plovilo nije bio u kontaktu s vanjskim elementom do 15. ožujka.

Američki epidemiolog Fauci: ‘Sada nije vrijeme za uzmak’

15.03 – Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci upozorio je u petak da nije vrijeme za ublažavanje strogih ograničenja kretanja iako su rezultati u suzbijanju covida-19 pozitivniji čak i u žarištima kao što je New York.

Dr. Fauci tim upozorenjem reagirao je na izjave vodećih gospodarskih dužnosnika iz administracije predsjednika Donalda Trumpa koji su u četvrtak, unatoč pozivima zdravstvenih stručnjaka da se nastave mjere izolacije, rekli da bi američko gospodarstvo moglo u svibnju početi redovito poslovati. Fauci je, međutim, upozorio da ublažavanja ograničenja neće biti tako skoro.

“Pokazatelji su sada povoljni”, rekao je Fauci u intervjuu za CNN i posebno se osvrnuo na napredak u New Yorku koji je najteže pogođen epidemijom, ali je odmah upozorio da “ono što sada najmanje želimo je prerano izaći i ponovno se naći u istoj situaciji”.

S obzirom na proslavu Uskrsa u nedjelju, Fauci je naglasio da je važno zadržati socijalnu distancu i poručio: “Sada nije vrijeme za uzmak”. “Prirodno je da sada tražimo pokazatelje da postupno idemo naprijed i da otvorimo zemlju”, ali to ovisi o brojnim čimbenicima.

U splitski Dom za starije stiže nova liječnica i sedam sestara

15.02 – U splitski Dom za starije i nemoćne, iz kojega je u KBC prebačeno 78 osoba kojima je potvrđena zaraza koronavirusom od ukupno 94 štićenika koji su smješteni u glavnu splitsku bolnicu, tijekom dana dolazi jedna nova liječnica te sedam medicinskih sestara.

Iz županijskog Stožera civilne zaštite najavili su da će ta liječnica i medicinske sestre u Domu zamijeniti medicinsko osoblje koje je oboljelo ili je u samoizolaciji.

U Rijeci vrijeđao policiju komentarima u vezi epidemije

14.58 – Policija će podnijeti optužni prijedlog Općinskom sudu u Rijeci protiv 31-godišnjaka zbog omalovažavanja i vrijeđanja policajaca u komentarima na internetskom portalu, vezano za postupanje u situaciji epidemije, izvijestila je u petak primorsko-goranska PU.

Policijska uprava primorsko-goranska provela je kriminalističko istraživanje u suradnji s PU zagrebačkom, koja je primila dojavu putem aplikacije “e-policija”, o neprimjerenom sadržaju u komentarima na jednom od internetskih portala.

Utvrđeno je da je 31-godišnjak objavio komentar u kojem je pogrdnim riječima vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, vezano za postupanja tijekom trenutne situacije s epidemijom koronavirusa. Protiv muškarca će biti podnijet optužni prijedlog riječkom Općinskom sudu zbog prekršaja javnog reda i mira, vrijeđanjem i omalovažavanjem službenih osoba.

Dr. Ivan Đikić: Povratka u normalu nema do kraja godine

14.46 – Priroda je s malim virusom svladala svijet i ljudi će zbog opasnosti od zaraze morati primijeniti mnoge navike i pripremiti se na to da se do kraja godine vjerojatno nitko neće vratiti normalnom životu, upozorio je ugledni molekularni biolog dr. Ivan Đikić.

“Prije samo pet mjeseci svijet je imao najveća bogatstva za koja znamo, najmodernije tehnologije, svi smo bili nadmeni i sigurni da smo nadmoćni, i onda je jedan u biti blagi virus i napravio je ovo što je napravio – zatvorio ekonomiju, pola svijeta stavio u izolaciju, a mi nemamo genetske testove, lijek i cjepivo”, rekao je za crnogorsku TV Vijesti hrvatski znanstvenik i profesor na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu, gostujući videovezom.

Priroda je s malim virusom koji ne možemo vidjeti i koji ne može živjeti bez ljudi svladala svijet, kazao je Đikić. Po njegovim riječima, danas je najvažnije spriječiti nekontrolirano širenje virusa, veliki broj smrtnih slučajeva i nakon toga vraćanje u “normalu” nakon mjera izolacije koje su uvedene.

Pravobraniteljica pokrenula postupak zbog splitskog slučaja

14.44 – Pučka pravobraniteljica Lora Vidović pokrenula je ispitni postupak i zatražila očitovanja od Ministarstva za socijalnu skrb i Doma za starije i nemoćne Split gdje je 50 osoba zaraženo koronavirusom, od kojih je 8 zaposlenika i 42 štićenika tog doma.

Kako se Dom nakon prve pojave simptoma nije obratio Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Vidović je od ravnatelja zatražila očitovanje, između ostalog, o tome kada su uočeni simptomi i nakon koliko dana su obaviješteni nadležni, stoji na stranicama pučke pravobraniteljice.

Pitala je i koju zaštitnu opremu koriste djelatnici te na koji se način štiti korisnike od zaraze putem djelatnika, a s obzirom da je u Domu smješten veliki broj starijih osoba, tražila je i informacije o načinu na koji su o situaciji informirani korisnici koji nisu evakuirani.

Na tržnicama nema većih nepravilnosti

14.34 – Pripadnici civilne zaštite, Državnog inspektorata i policije pojačano nadziru poštivanje epidemioloških mjera u trgovinama i tržnicama u kojima nisu utvrđene veće nepravilnosti, izvijestio je u petak ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

”Prema zaprimljenim izvješćima, nisu utvrđene veće nepravilnosti, a izdana su usmena upozorenja, najčešće zbog nepridržavanja fizičkog razmaka između građana”, kazao je.

Božinović je izvijestio da je u Hrvatsku u četvrtak navečer iz Austrije stiglo pet autobusa s ukupno 82 hrvatska te dva slovenska državljanina koji su napustili autobusni konvoj u Sloveniji.

”Prema svima njima su poduzete mjere od strane granične i sanitarne inspekcije te epidemiologa”, rekao je.

U domovima umirovljenika u Zadarskoj županiji nema zaraženih

14.26 – U Zadarskoj županiji pet je novozaraženih koronavirusom i sada je ukupno 66 pozitivnih na COVID-19, a dobra je vijest da su negativne sve testirane osobe iz domova za stare i nemoćne, izvijestio je u petak županijski Stožer Civilne zaštite.

Na konferenciji za novinare županijskog Stožera CZ, načelnik stožera Šime Vicković izvijestio je jutros da su stigla dva pozitivna nalaza, jedan je vezan uz Specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu, a jedan uz Zadar.

U priopćenju koje je naknadno poslano novinarima navodi se da su još tri osobe zaražene i one su također vezane uz biogradsku bolnicu.

Nema napuštanja zemlje bez dozvole epidemiologa

14.13 – Capak je istaknuo kako je profukcionirao naš repozitorij podataka čime su praktički povezani policija i epidemiološke službe:

“Nećemo više dopuštati da se bez dozvole epidemiologa ili liječnika napušta zemlja za one radnike koji dolaze iz strane zemlje i žele otići natrag. Neki su tu našu mjeru zloupotrebljavali, dolazili su u petak u Hrvatsku i odlazili u nedjelju u stranu zemlju na rad, to više neće ići”, kaže Capak.

U Hrvatskoj 88 novooboljelih

14.03 – “U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 88 novooboljelih. Ukupan broj je 1495. Prosječna dob je nešto veća i sada iznosi 49,37, a prvi put je nešto više oboljelih žena nego muškaraca. Testirano je 14.612 ljudi, od čega u protekla 24 sata 932 osobe. Jučer je od koronavirusa preminula jedna osoba u KBC-u Split. Imala je 93 godine i niz bolesti. Ukupan broj preminulih je 21, a na respiratoru je 34 bolesnika. Oporavljenih je 231, 12 više u odnosu na jučer, izvijestio je na današnjoj presici Nacionalnog stožera ministar zdravstva Vili Beroš.

“Jasno je da smo ušli u najkritičniju fazu brobe protiv virusa”, rekao je Beroš.

Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak ponovio je kako ulazimo u kritično razdoblje:

“Moramo vrlo pažljivo promišljati naše potrebe. Moramo se ponašati u skladu s epidemiološkim preporukama bez obzira na Uskrs. Imamo situaciju u Splitu, ljudi iz doma se nalaze na trenutačno najboljem mogućem mjestu. Imamo puno pozitivnih štićenika i 11 djelatnika. Uzet je bris od ukupno 70 djelatnika i danas ćemo imati rezultate”, istaknuo je.

Popravlja se stanje u Španjolskoj

13.32 – U Španjolskoj je u petak preminulo novih 605 osoba od koronavirusa, što je najmanji broj žrtava u jednom danu od 24. ožujka, izvijestilo je ministarstvo zdravstva, a šefica vladine zdravstvene službe kazala je da se krivulja napokon počinje ravnati.

“Nastavljamo silaznom tendencijom“, rekla je María José Sierra, šefica vladine zdravstvene službe na konferenciji za medije.

“Krivulje preminulih i oboljelih se polako počinju ravnati, premda je još uvijek puno slučajeva preminulih i oboljelih“, dodala je.

Dosad je preminulo ukupno 15.843 pacijenata, čime je Španjolska treća zemlja na svijetu prema broju mrtvih, nakon SAD-a sa 16.690 žrtava te Italije s njih 18.279.

U Krapinsko-zagorskoj županiji pet novih slučajeva

13.18 – Načelnik Stožera Anđelko Ferek – Jambrek istaknuo je da su na području Krapinsko – zagorske županije dosad evidentirane ukupno 93 osobe pozitivne na koronavirus:

“U odnosu na dan ranije, sa današnjim danom novoevidentirano je 5 osoba; 2 iz Desinića, 1 iz Pregrade, 1 iz Oroslavja i 1 iz Zaboka. Nalaze čeka 37 osoba, od kojih 17 u samoizolaciji kod kuće. Dosad su uzeti uzorci od 539 osoba“, rekao je.

Ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Tihomir Vančina kaže:

“Broj pacijenata na COVID pozitivnom odjelu je isti. No, imamo pacijenta koji je 1933. godište, a stanje mu se pogoršalo tijekom jučerašnjeg dana. Pacijent je bio niske saturacije na velikom protoku kisika, tijekom noći se situacija malo stabilizirala, no njegovo je stanje dosta teško. Ostali pacijenti se dobro osjećaju i dobrog su općeg stanja. Mi smo predvidjeli da ćemo uskoro 3 ili 4 pacijenta iz izolacije otpustiti na kućnu njegu i to se planira još današnji dan vjerojatno“, rekao je ravnatelj Vančina.

U Sisačko-moslavačkoj nema novih slučajeva

13.16 – Na području Sisačko-moslavačke županije nema oboljelih od novog soja koronevirusa u zadnja 24 sata, priopćeno je iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Nema novooboljelih u Varaždinskoj županiji

13.13 – U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji ponovno nije zabilježen nijedan novi slučaj oboljenja koronavirusom. Ukupan broj oboljelih i dalje je 32, a ozdravilo je ukupno 7 osoba. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin i dalje se nalaze 24 osobe, dok se jedna osoba još uvijek nalazi na liječenju u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, piše Varaždinski.

U Belgiji više od 3000 umrlih

12.54 – Broj umrlih u pandemiji covida-19 utrostručio se u osam dana u Belgiji gdje je registrirano 3019 smrtnih slučajeva, prema zadnjem službenom priopćenju javnozdravstvenih vlasti u petak.

U zadnja 24 sata umrlo je 496 ljudi, a u tu brojku uključena je i 171 osoba preminula između 18. i 31. ožujka u domovima umirovljenika u Flandriji, navodi se u priopćenju.

Broj umrlih se utrostručio u osam dana uglavnom zbog kasnijeg evidentiranja smrtnih slučajeva u umirovljeničkim domovima u zemlji s 10 milijuna stanovnika.

Nema zaraženih u domovima umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj

12.45 – U domovima za starije i nemoćne u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema nijednog slučaja zaraze koronavirusom, pa tako ni u onom u Vinkovcima za kojega je izražena sumnja da ima pozitivnih na Covid-19, a u županiji su ukupno potvrđena dva nova slučaja zaraze.

Iz županijskog Stožera civilne zaštite u petak su rekli kako se broj oboljelih u županiji popeo na 32, a nijedan slučaj zaraze nije se pojavio u domovima za starije i nemoćne, kako u tri županijska tako ni u 28 privatnih, s ukupno 1212 štićenika.

Načelnik Stožera Zdravko Kelić izjavio je kako je u županiji ukupno na virus testirano 399 osoba, a u samoizolaciji je njih 571.

Dva nova slučaja u Dubrovačko-neretvanskoj

12.42 – Prema posljednjim dostupnim informacijama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ukupna brojka zaraženih koronavirusom je 69, a od 35 uzoraka koji su poslani u srijedu imamo dva nova slučaja: jedan iz Dubrovnika te jedan slučaj u općini Slivno. Još uvijek se čekaju nalazi 33 uzorka poslanih na analizu u četvrta, piše Stožer civilne zaštite DNŽ.

Kako javlja Dubrovački dnevnik, U kućnoj izolaciji je 48 pozitivnih osoba. Hospitalizirano je 16 pozitivnih pacijenata. Deset ih je u OB Dubrovnik, a šest u sekundarnom objektu bolnice tj. Studentskom domu. Od četiri pacijenta koji su prethodno stavljeni na respirator i prebačeni u Split, tri su skinuta s respiratora, dva su tijekom jučerašnjeg dana vraćena u OB Dubrovnik na liječenje, a jedan će biti vraćen danas u poslijepodnevnim satima. Jedna osoba je i dalje iz predostrožnosti u Klinici za zarazne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, a njegovo opće stanje je dobro. Također, jedna osoba je ranije preminula, a dvije osobe su izliječene. Do današnjeg dana ukupno je upućeno 636 uzorka na analizu.

U Zagrebu 10 novooboljelih

12.33 – Zamjenica ravnatelja zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Sandra Šikić izvijestila je kako je u Zagrebu 222 testiranih na koronavirus. Deset je pozitivnih, a novih 25 ljudi je u samoizolaciji. Ističe je kako današnji brojevi pokazuju pad, ali apelira na sve da i dalje poštuju mjere Nacionalnog stožera.

Situaciju u glavnom gradu komentirao je i gradonačelnik Bandić:

“Svi ovi trendovi iz Zavoda za javno zdravstvo su u blagom padu, broj zaraženih i broj testiranih, prvi put da je palo ispod pet posto. To je dobro, ali to nas ne smije uljuljati, moramo biti još discipliniraniji i odgovorniji”, rekao je Bandić.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji 20 novih slučajeva

12.02 – U Splitsko-dalmatinskoj županiji registrirano je 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

“Ukupno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 296 osoba zaraženo koronavirusom, od toga je 55 zdravstvenih djelatnika, a novooboljele su tri djelatnice njegovateljice iz Doma za starije u Vukovarskoj ulici. U samoizolaciji se nalazi 95 zdravstvenih djelatnika”, izjavila je Dr. Željka Karin, ravnateljica župnaijskog NZJZ.

“Radimo nadzore i izvode u domu na Zenti, tamo je situacija u redu. Osobno sam bila tamo, nitko nema temperaturu, svi su dobrog općeg stanja”, kazala je Karin.

Stanje je dobro i u domu u Vukovarskoj. Tri brisa kod osoba koje su sinoć imali temperaturu su negativna. Sinoć tijekom večeri doznali smo za dvije osobe koje imaju temperaturu, njima smo uzeli bris danas. Testirano je 55 djelatnika, ostatak djelatnika će isto biti testiran. Pozitivno je osam djelatnika, istaknula je Karin.

Preminula štićenica Doma umirovljenika u Splitu

12.03 – Jutros je u KBC Split preminula jedna žena zaražena koronavirusom. Imala je 93 godine i bolovala je od nekoliko kroničnih bolesti, izvijestili su danas na presici Stožera Splitsko-dalmatinske županije. Gospođa je živjela u Domu umirovljenika koji je zahvaćen zarazom. Većina ostalih zaraženih ima blaže simptome, jedna osoba je u težem stanju. U KBC Split trenutno su 94 pacijenta, a njih 78 je pozitivno na koronavirus. Devetero ih je na respiratoru, od njih je petero iz Splitsko-dalmatinske županije, a ostali su iz susjednih županija. Još jedan pacijent odvojen od respiratora danas se vraća kući u Dubrovnik.

U Zagrebačkoj županiji četvero novozaraženih

12.00 – Nove četiri koronavirusom zaražene osobe bilježi u petak Zagrebačka županija, u kojoj je od početka pandemije zaraza ukupno potvrđena za 101 osobu od kojih je 13 izliječeno, a dvije su umrle. Iz županije su priopćili kako je prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo na njenom području najviše zaraženih potvrđeno u Velikoj Gorici (32), zatim u Zaprešiću (23), Svetoj Nedjelji (16), Dugom Selu (14), Ivanić Gradu (7), Sv. Ivanu Zelini (4).

U Samoboru su dosad zaražene tri osobe te po jedna u Jastrebarskom i Vrbobvcu. Umrle su dvije osobe, po jedna u Velikoj Gorici i Dugom Selu.

Ukupno je u županiji od koronavirusa izliječeno 13 osoba.

Četiri nova slučaja u Šibensko-kninskoj županiji

11.42 – Još četiri osobe s područja Šibensko-kninske županije pozitivne su na koronavirus, tako da se s današnjim danom broj oboljelih popeo na 61, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Riječ je o dvije osobe iz Knina, jednoj s područja Općine Promina i jednoj s područja Grada Drniša. Svi novooboljeli su kontakti prethodno oboljelih u kninskoj bolnici, među njima troje je pacijenata i jedna je osoba zdravstveni djelatnik kninske bolnice, piše Šibenik.in.

Johnson se oporavlja, Britance pozivaju da ne izlaze na sunce

11.41 – Britanski premijer Boris Johnson u petak se odmara u bolnici dok se oporavlja od covida-19, a u to vrijeme Britancima je poručeno da se tijekom uskrsnih blagdana suzdrže od iskušenja da izađu na proljetno sunce. Odlazak 55-godišnjeg čelnika u bolnicu zbog izraženih simptoma covida-19 uzdrmalo je državu, no nakon tri noći na intenzivnoj njezi u bolnici St. Thomas u koju je stigao s visokom temperaturom i suhim kašljem, Johnsonu je bolje.

„Mora se odmoriti“, rekao je njegov otac Stanley Johnson za BBC radio, zahvalivši Britancima na podršci i upozorivši ih da izvuku lekciju iz toga što je virus uspio zaraziti i premijera.

U Osječko-baranjskoj jedan novi slučaj

11.35 – Goran Ivanović, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske, izvjestio je o najnovijim informacijama vezanim za pandemiju koronavriusa, jvlaj SiB. Testiran je 121 uzorak i samo jedan od njih je bio pozitivan na Covid-19. Njegovih 14 kontakata je stavljeno u samoizolaciju. Hospitalizirano je 29 pacijenata. Preminulih 5. Izliječenih 4. 228 osoba u OBŽ je u samoizolaciji.

Italija produljuje mjere do 3. svibnja

11.24 – Talijanska vlada odlučila je mjere izolacije, koje istječu 13. travnja, produljiti do 3. svibnja, javljaju u petak talijanski mediji pozivajući se na sindikalne izvore, dok ministrica unutarnjih poslova najavljuje strože policijske kontrole za vrijeme Uskrsa.

Ta odluka još nije službena, ali bi trebala biti usvojena vrlo brzo, objavljeno je u četvrtak popodne na sastanku članova vlade, uključujući i premijera Giuseppea Contea, a nazočni su bili i predstavnikci sindikata, radnici i poslodavaci.

“Stop do 3- svibnja, a onda ćemo izaći”, naslovnica je dnevnog lista La Stampa.

U Primorsko-goranskoj županiji tri nova slučaja

11.19 – Troje novooboljelih u Primorsko-goranskoj županiji. Dva su povezana s članom obitelji koji je boravio u inozemstvu te je bio u samoizolaciji s znakovima bolesti. Drugi član obitelji je zdravstveni djelatnik Doma zdravlja, javlja RIportal.

“Oboje su testirani i dobili smo pozitivne nalaze. To nam je donekle zakompliciralo situaciju jer moramo djelovati rigorozno unutar zdravstvene ustanove kako bi se preveniralo širenje što radimo od sinoć. Nije bilo puno kontakata od djelatnice koja je zaražena. Ti kontakti su odmah stavljena u izolaciju te je u tijeku obrada koja će se ponavljati da bismo uspješno spriječili širenje”, rekao je Dobrica Rončević, , voditelj Epidemiološkog odjela NZZJZ PGŽ.

Bedeković potvrdila: U splitskom Domu je ukupno 50 zaraženih

11.10 – Ministrica za demografiju i socijalnu politiku Vesna Bedeković izvijestila je u petak da je zaraza koronavirusom potvrđena kod 50 osoba povezanih s Domom za starije i nemoćne osobe Split u Vukovarskoj ulici, od kojih je 8 zaposlenika i 42 štićenika tog doma.

“Prema podacima Stožera civilne zaštite splitsko-dalmatinske županije, trenutno je potvrđena zaraza koronavirusom kod 42 štićenika i 8 zaposlenika Doma za starije i nemoćne osobe Split. Od 42 štićenika, dvoje ih je u težem stanju i primaju kisik”, izjavila je Bedeković u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska. Dodala je da postoji mogućnost da je zaraza u dom ušla preko nekoga od zaposlenika te istaknula kako je nemoguće hermetički zatvoriti domove. Pročitajte više

U Virovitičko-podravskoj nema novozaraženih

11.02 – Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji i to već deveti dan zaredom.

Jedan novi slučaj u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10.42 – Danas je potvrđen novi slučaj zaraze koronavirusom na području Bjelovarsko-bilogorske županije tako da je sada u našoj županiji devet osoba pozitivnih na koronavirus – stoji u dopisu Stožera Bjelovarsko – bilogorske županije. Bjelovarac.hr nesliužbeno doznaje kako je riječm o osobi s područja Garešnice.

Jedan novooboljeli u Brodsko-posavskoj županiji

10.40 – U Brodsko-posavskoj županiji jedan je novi slučaj koronavirusa.

“Jučer je uzeto 60 briseva, a među njima su i brisevi zdravstvenih djelatnika kojima je isteklo razdoblje samoizolacije te se očekuje njihov povratak na posao”, rekao je dr. Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice dr. Josip Benčević.

U sisačkom Domu umirovljenika nema zaraze koronavirusom

10.18 – Otklonjene su sumnje u pojavu zaraze koronavirusom u sisačkom Domu za starije i nemoćne osobe, nakon što je negativni nalaz na virus potvrđen jednoj pacijentici koja je zbog astme bila hospitlaizirana u sisačkoj bolnici.

Ravnateljica tog doma Ružica Čakširan izjavila je u petak kako su na Covid-19 testirani svi štićenici doma za koje je postojala sumnja u zarazu, ali su se svi dosad pristigli nalazi pokazali negativnima. Sumnju na zarazu pobudila je jedna pacijentica s višom temperaturom, koja je zbog astme bila hospitalizirana. Međutim, nakon inhalacije i negativnog nalaza na virus, ona je vraćena u dom. Pročitajte više

U Zadarskoj županiji dvoje novozaraženih

10.12 – Na području Zadarske županije još su 2 osobe pozitivne na koronavirus pa je ukupan broj oboljelih u ovom trenutku 63. Na COVID odjelu Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 9 osoba od kojih je njih 4 u JIL-u, a 3 na respiratoru i njihovo je stanje nepromijenjeno. U Ortopedskoj bolnici u Biogradu trenutačno je 7 pacijenta, a 4 su otpuštena, javlja ezadar.

Karlovačka županija bez novih slučajeva

10.00 – Niti jedan uzorak uzet u srijedu u Karlovačkoj županiji nije bio pozitivan na koronavirus Hoće li tako biti i s uzorcima uzetim jučer, trebalo bi biti poznato danas, kada dođu nalazi.

Od početka pandemije koronavirusom, podsjetimo, u Karlovačkoj županiji potvrđeno je 26 slučajeva. Jedan od njih, na žalost, završio je smrću. Testirano je više od 450 osoba, javio je KAportal.

U Istri nema novooboljelih

9.55 – Iz Stožera civilne zaštite Istarske županije jutros su izvijestili da su od ispitanih 51 uzoraka od građana svi negativni na koronavirus. Nema novooboljelih osoba, a jedan je pacijent izliječen, što čini brojku od ukupno 19 izliječenih od koronavirusa u toj županiji.

Uber šalje milijune zaštitnih maski svojim vozačima

9.39 – Uber je objavio kako planira poslati milijune zaštitnih maski svojim vozačima i dostavljačima diljem svijeta kako bi pomogao u spriečavanju širenja koronavirusa.

Potpredsjednik zadužen za sigurnost i osiguranje Gus Fuldner rekao je u objavi na blogu tvrtke da će Uber poslati gotovo pola milijuna maski vozačima u američkim gradovima najpogođenijima virusom.

Virus u New Yorku usporio

8.43 – Amerikanci se moraju oduprijeti porivu za ublažavanjem mjera socijalne distance na prvi vidljivi znak poboljšanja u borbi s koronavirusom, upozorili su vlada i zdravstvene vlasti u četvrtak, dok je broj umrlih premašio 16.500. Pozivi na pojačan oprez, kontradiktorni izjavama Trumpove administracije o ponovnom pokretanju ekonomije sljedeći tjedan, dolaze nakon što se pojavio dokaz da mjere ostanka kod kuće polučuju uspjeh u smanjenju zaraze u državi New York, američkom epicentru pandemije.

Broj novih pacijenata kojima je potrebna hospitalizacija drugi dan zaredom je pao na 200. Guverner Andrew Cuomo rekao je da je to znak da socijalno distanciranje polučuje uspjeh, iako se broj smrti uzrokovanih koronavirusom u državi popeo za 799 u srijedu, što je najveća brojka treći dan u nizu.

Sve je krenulo iz sobe u kojoj su četiri štićenice

8.10 – “Visoka temperatura u našem Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici krenula je iz sobe na drugom katu, u kojoj su četiri štićenice, među kojima je pozitivna na Covid-19 i majka naše glavne sestre, tehničke voditeljice objekta u Vukovarskoj i šefice cijele medicinske službe u oba doma, ovdje i na Zenti”, rekla je djelatnica Doma za Jutarnji i dodala:

“Sumnju u koronavirus kod jedne štićenice iz sobe na 2. katu imala je i liječnica Hitne pomoći, koja je došla na poziv djelatnice zdravstvene službe iz Doma. Došli su zbog izuzetno lošeg stanja jedne korisnice koja je dva dana prije toga slomila ruku i nakon toga je vraćena u Dom. Već prošli petak glavna sestra je jednoj mojoj kolegici priznala da je boli glava i da danima ima temperaturu i ta je informacija procurila i među ostale kolege.”

‘Virus je u New York stigao iz Europe’

8.00 – Nova istraživanja pokazuju da je koronavirus počeo kružiti New Yorkom sredinom veljače, tjednima prije nego što je potvrđen prvi slučaj, i da su ga putnici većinom donijeli iz Europe, a ne Azije, objavio je New York Times.

“Većina je očito europska”, rekao je Harm van Bakel, genetičar privatnog njujuorškog Medicinskog fakulteta Icahn (ISMMS) koji je suautor studije. Pročitajte više

Dvoje štićenika doma u težem stanju

7.25 – Ministrica demografije i obitelji Vesna Bedeković u emisiji “Dobro jutro Hrvatska” rekla je da je ukupno 42 štićenika zaraženo u splitskom domu te da je dvoje u težem stanju, ali nisu na respiratoru nego na kisiku. Zaraza je potvrđena i kod osmero djelatnika.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji 53 oboljelih u samo jednom danu

7.11 – Jučer je broj novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji porastao za 53 – 23 kojima je pozitivan nalaz stigao do 14 sati, i još trideset štićenika Doma za starije i nemoćne osobe za koje se naknadno utvrdilo da su oboljeli od koronavirusa. Za usporedbu, cijela Hrvatskau 14 sati imala je 64 novooboljela.

U Kini nova 42 slučaja

7.05 – U Kini su potvrđena 42 nova slučaja zaraze koronavirusom u četvrtak, dok su dan ranije imali 63 slučaja, objavilo je kinesko ministarstvo zdravstva. Među 42 nova slučaja zaraze, čak 38 je zabilježeno kod osoba koje su se vratila u Kinu iz inozemstva. Kinezi su objavili da su potvrdili novih 47 asimptomatskih “tihih prenosioca” koronavirusa, dok je u izvorištu zaraze, provinciji Hubei, zabilježena smrt jedne osobe, ali nije bilo novozaraženih.