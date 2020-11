CRNE PROGNOZE ZNANSTVENIKA: Najviše preminulih mogli bismo imati baš pred Božić? ‘Dajte barem njih zatvorite, oni su veliki izvor širenja’

Dio stručne javnosti tvrdi da nema govora o stagnaciji epidemije koronavirusa te da nas najviše umrlih tek čeka pred Božić

Izgleda da još ne znamo ni kako se epidemija razvija. Vlada, stožeraši i neki znanstvenici nas uvjeravaju da će epidemija uskoro početi stagnirati jer je usporen rast broja novooboljelih, ali dio stručne javnosti tvrdi da nema govora o stagnaciji epidemije jer stagnira samo broj testova koji je dosegao svoj dnevni maksimum. Kažu da nas najviše umrlih tek čeka, i to baš pred Božić, javlja RTL.

Stagnaciju, stabilizaciju i usporavanje rasta Stožer spominje već danima, a jučer su otišli i korak dalje. “Ako uspoređujete naše s europskim mjerama, s blažim mjerama postižemo, neću reći bolje, ali jednake, ako ne i bolje rezultate”, rekao je ministar Vili Beroš.

Zbog ove, kako kaže, posve netočne izjave, opet se otvorenim pismom Stožeru obratio znanstvenik Ivan Đikić. “Trebamo se uspoređivati s Češkom, Slovačkom, Slovenijom, mnogim drugim zemljama koje su uvele mjere, broj je rastao i sada značajno pada. To sam u pismu statistički i potvrdio”, izjavio je Đikić.

Dosegnut plafon testiranja

Izjave o stagnaciji i usporavanju Vlada temelji na podacima da od 28. listopada Hrvatska ne bilježi veliki tjedni skok. Drugim riječima, od tada se tjedni vrhunac kreće između 2500 i 3000 tisuće novozaraženih dnevno. No, znanstvenici, a i zdrav razum to tumače dosegnutim plafonom kapaciteta testiranja.

“Kao što je notorno jednom rekao Donald Trump o Americi, da oni imaju puno zaraženih zato što jako puno testiraju. To je stvar koja se ovdje može upotrijebiti kao zrcalna slika, da nema puno zaraženih, zato što nema puno testova. Ali, to uopće nije dobro. To samo znači da bi trebalo više testirati kako bismo ulovili sve te ljude koji su inficirani, i kako bi se širenje toga virusa moglo adekvatno spriječiti”, kazao je virusni imunolog Luka Čičin-Šain.

Uvođenje zatvaranja

Drugi je problem što je kod nas broj pozitivnih testova gotovo konstantno iznad 30 posto, dok je recimo, u New Yorku ponovno uveden “lockdown” nakon što je broj pozitivnih testova prešao pet posto.

U Njemačkoj, koja ima više nego dvostruko povoljniju situaciju na snazi je laki “lockdown”, od danas i nova mjera da se mladi smiju družiti samo s jednim prijateljem, a obitelji posjećivati ljudi iz samo jednog kućanstva. Čak i švedski premijer, čiji proljetni primjer ove jeseni očito slijedimo, u dramatičnoj objavi naciji danas ograničava okupljanja sa 300 na svega osmero.

“Ja bih jako rado da i naš premijer smogne snage i obrati se javnosti s točnim brojevima i predviđanjima što će se dogoditi u sljedeća dva tjedna, jer ovo što je švedski premijer rekao za Švedsku, na temelju njihovih mjera, je uistinu zabrinjavajuće”, komentirao je Đikić.

Ni stručnjaci iz Vladina Znanstvenog savjeta situaciju ne promatraju kroz ružičaste naočale. “Dva važna pokazatelja – broj ljudi koji su hospitalizirani te onih kojima je potreban respirator – su i dalje u porastu i njih trebamo gledati u odlučivanju kako dalje”, rekao je član Vladina Znanstvenog savjeta Ozren Polašek.

Veliki broj umrlih

Broj umrlih daleko je od stagnacije o kojoj Vlada govori. U listopadu je svega dvaput bilo više od 20 umrlih dnevno, da bi u posljednja dva tjedna umrlo gotovo 500 osoba, jednako koliko i od početka pandemije.

U prosjeku su danas jedino Češka, Belgija, Mađarska i Slovenija gore od Hrvatske. Ivanu Đikiću su s podsmijehom odgovarali kada je govorio da će do kraja studenoga biti 1500 umrlih, a ta bi brojka mogla biti i premašena i ranije, prosinac još i gori.

“Zato apeliram, dajte barem danas zatvorite noćne klubove i barove, znamo da su oni veliki izvor širenja, to neće oštetiti ekonomiju, to neće dovesti do lockdowna, to nije policijski sat. Gospodine Plenkoviću i gospodine Božinoviću, to je vaša obaveza, to možete učiniti jednim potpisom”, upozorio je Đikić.

