STIGLE SU NOVE CRNE PROCJENE: ‘Do listopada će u Hrvatskoj od koronavirusa umrijeti 1498 ljudi’; oglasila se i Markotić

Ipak, prognoza nosi i neke dobre vijesti

IHME, institut Sveučilišta u Washingtona za mjerenje i procjene u zdravstvu razvio je sustav projekcije smrtnosti kako bi ako bi američki bolnički sustavi i tamošnje vlasti utvrdili na kojoj točki će bolest nadjačati njihovu sposobnost brige o pacijentima, a model su primjenile i na ostale države svijeta.

Podatke redovito korigiraju, a njihove projekcije mogu se modificirati i obzirom na primjenjene mjere, primjerice hoće li se primijenjivati ili otpuštati mjere socijalnog distanciranja ili uvoditi obvezno nošenje maski.

Ranija prognoza IHME-a govorila je o znatno lakšem stanju s epidemijom u Hrvatskoj, no, sada se predviđa da bi polovicom srpnja broj umrlih od Covida-19 svakog dana trebao znatno rasti, te da bi do početka listopada to bilo već oko 28 umrlih dnevno, ukupno 1498.

Ipak, prema najnovijim prognozama IHME-a naš bolnički sustav ne bi trebao biti previše ugrožen jer predviđaju nešto manje od 900 hospitaliziranih, uz kapacitete od oko 4000 kreveta.

Ipak, za 1. listopada predviđaju 270 kreveta za teško oboljele kojima treba pomoć pri disanju pomoću respiratora, te navodi da ih Hrvatska trenutno ima 170.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr.Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, za N1 je komentirala crne brojke ističući kako su bilo kakve prognoze nezahvalne jer je situacija teško predvidiva te kako ne može ocijeniti vjerodostojnost podataka jer ne zna na kojem modelu su rađene.