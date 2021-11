Državni zavod za statistiku objavio je nove podatke o smrtnosti u Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj je u rujnu 2021. preminulo 4 660 ljudi. Broj umrlih u rujnu 2021. porastao je za 18,8 posto, odnosno bilo je 737 umrlih više u odnosu na petogodišnji prosjek (2015. – 2019.) za isti mjesec.

Promatrajući razdoblje otkad je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih od ožujka 2020. do rujna 2021. porastao je za 13 posto u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno umrlih je bilo 10 736 više.

U prosincu 2020. bilo je dosad najviše umrlih u Republici Hrvatskoj u jednome mjesecu, odnosno 7 608 ljudi je preminulo. U odnosu na petogodišnji prosjek za isti mjesec, to je povećanje od 63,9 posto, odnosno za 2 967 umrlih više.

Svi mlađi od 39 preminuli su i nisu bili cijepljeni

Dostupni su i podaci o necijepljenima i cijepljenima među preminulima po dobnim skupinama za ovu godinu zaključno s 28. studenim.

Oni pokazuju kako je ove godine preminulo 6712 osoba, a od toga 5514 osoba nije bilo cijepljeno. U dobnoj skupini do 39 godina svih 27 umrlih nisu bili cijepljeni.

Postotak necijepljenih za dobnu skupinu od 40 do 49 godina je 95,83 posto, za dobnu skupinu od 50 do 59 je 91,43 posto, a za dobnu skupinu od 60 do 64 godine 89,04 posto.

Za dobne skupine od 65 godina naviše postotak necijepljenih se kreće između 85,95 posto do 78,77 posto, ovisno o dobnoj skupini.