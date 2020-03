CRNA PROGNOZA PODUZETNIKA: ‘Do kraja godine 400.000 nezaposlenih, a potraje li blokada do lipnja, to će biti smak svijeta!’

‘Već sada imamo 50 tisuća nezaposlenih, a prema nekim analizama koje smo radili do kraja godine moglo bi ih biti 400 tisuća. Potraje li ovo do lipnja, to je smak svijeta’, poručio je Dražen Oreščanin iz Inicijative Glas poduzetnika

Dražen Oreščanin iz Inicijative Glas poduzetnika ponovno je iznio glavni zahtjev te inicijative hrvatskoj Vladi – otpis, a ne odgoda naplate poreza i doprinosa za sve čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronoavirusa.

“Vrlo je jednostavno, ako zaradiš nula, platiš nula”, kazao je Oreščanin gostujući na televiziji N1.

‘Do kraja lipnja ‘ko živ, ‘ko mrtav’

Dodao je kako uz taj zahtjev, Glas poduzetnika zahtijeva od Vlade i otpis svih parafiskalnih nameta, komunalnih naknada i najmova, a traže i jednogodišnji moratorij na sve kredite i leasinge. Najgorom posljedicom krize izazvane epidemijom koronavirusa Oreščanin smatra otpuštanje ljudi.

“Već sada imamo 50 tisuća nezaposlenih, a prema nekim analizama koje smo radili do kraja godine moglo bi ih biti 400 tisuća. Potraje li ovo do lipnja, to je smak svijeta”, poručio je.

Iznio je i podatak prema kojemu je 70 posto zaposlenih u mikro, malom i srednjem poduzetništvu vezanom uz turizam, a turizam čini 25 posto našeg BDP-a.

“Turizma nema, već smo sad na koljenima, a do kraja lipnja ‘ko živ ‘ko mrtav”, kazao je Oreščanin izrazivši sumnju da se ova turistička sezona moće spasiti.

Od javnog sektora očekuje solidarnost

Kada su u pitanju subvencionirani krediti koje neki zagovaraju, Oreščanin kaže da su oni biti velikim tvrtkama jer nikakav kredit neće pomoći postolaru i frizerki, a ni ugostitelju da zadrži kuhara i konobara.

“Mjere o minimalcu su dobre i puno ih tvrtki koristi, međutim ta mjera može biti učinkovita smo uz otpis, a ne odgodu naplate poreza i doprinosa”, kazao je.

Poručio je i da od javnog sektora očekuje solidarnost kada je u pitanju rezanje prava, s tim da oni na “prvoj crti” poput liječnika, policajaca i vatrogasaca moraju biti adekvatno nagrađeni.

